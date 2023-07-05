На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» продолжается строительство БДК модернизированного проекта 11711 «Владимир Андреев» и «Василий Трушин»

Россия продолжает наращивать выпуск современных вооружений и техники, а также боевых кораблей для Военно-морского флота. Выполнение оборонного заказа предприятиями российского ВПК было вчера обсуждено в Национальном центре управления обороной РФ в ходе совместного заседания коллегий Минобороны и Министерства промышленности и торговли России. На заседании присутствовали главы обоих ведомств: генерал армии Сергей Шойгу и вице-премьер правительства Денис Мантуров.
Открытую часть совещания министров с руководителями предприятий отечественного ОПК транслировали российские телеканалы. Внимательные зрители отметили, что в какой-то момент на размещенных на стенах в зале заседания экранах мелькали кадры со строящимися на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» большими десантными кораблями (БДК) модернизированного проекта 11711 «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».
В настоящее время в составе ВМФ России несут службу два БДК базового проекта 11711 – «Иван Грен» и «Петр Моргунов». Два новых судна этой серии были заложены в апреле 2019 года, они существенно отличаются от своих одноклассников, в основном за счет увеличения длины корпуса и, соответственно, увеличенного полного водоизмещения до 8000 тонн (7000 стандартное). Каждый из модернизированных БДК рассчитан на транспортировку до 13 основных боевых танков или до 36 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также перевозку батальона морской пехоты.
На вооружении десантного корабля состоит по две шестиствольных артустановки АК-630, а также одно сдвоенное орудие АК-630М-2. На палубе может базироваться поисково-спасательный вертолет Ка-27 или транспортно-боевой вертолет Ка-29.
В январе прошлого года генеральный директор завода «Янтарь» Илья Самарин рассказал в интервью корреспонденту ТАСС, что график постройки новых судов был скорректирован. На тот момент на предприятии было начато формирование корпусов обоих БДК на стапелях по новому техническому проекту. Изначально планировалось, что оба корабля войдут в состав ВМФ РФ не позднее 2025 года. О новых сроках их спуска на воду пока ничего не известно.
Вопреки предсказаниям всяческих западных экспертов и прочих злопыхателей, российская оборонка, как и другие отрасли страны, не прекратили свое существование на фоне беспрецедентного санкционного давления. Да, некоторые планы выпуска продукции, особенно высокосложной, в том числе для нужд Минобороны, пришлось немного пересмотреть. Но в целом наши промышленники быстро адаптируются к изменившимся экономическим реалиям.
После завершения строительства и проведения заводских ходовых испытаний, новейшие большие десантные корабли проекта 11711 составят основу десантных сил ВМФ РФ. Судя по «нечаянно» показанным во время вчерашнего заседания коллегий Минобороны и Минпромторга кадрам со стапелей завода «Янтарь», постройка БДК «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» идет полным ходом.
В настоящее время основу десантного флота ВМФ РФ составляют корабли, построенные еще в советское время. Поэтому их замена на современные суда очень важна для поддержания боеспособности русского боевого флота в сегодняшних непростых международных условиях.