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На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» продолжается строительство БДК модернизированного проекта 11711 «Владимир Андреев» и «Василий Трушин»

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На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» продолжается строительство БДК модернизированного проекта 11711 «Владимир Андреев» и «Василий Трушин»

Россия продолжает наращивать выпуск современных вооружений и техники, а также боевых кораблей для Военно-морского флота. Выполнение оборонного заказа предприятиями российского ВПК было вчера обсуждено в Национальном центре управления обороной РФ в ходе совместного заседания коллегий Минобороны и Министерства промышленности и торговли России. На заседании присутствовали главы обоих ведомств: генерал армии Сергей Шойгу и вице-премьер правительства Денис Мантуров.


Открытую часть совещания министров с руководителями предприятий отечественного ОПК транслировали российские телеканалы. Внимательные зрители отметили, что в какой-то момент на размещенных на стенах в зале заседания экранах мелькали кадры со строящимися на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» большими десантными кораблями (БДК) модернизированного проекта 11711 «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».



В настоящее время в составе ВМФ России несут службу два БДК базового проекта 11711 – «Иван Грен» и «Петр Моргунов». Два новых судна этой серии были заложены в апреле 2019 года, они существенно отличаются от своих одноклассников, в основном за счет увеличения длины корпуса и, соответственно, увеличенного полного водоизмещения до 8000 тонн (7000 стандартное). Каждый из модернизированных БДК рассчитан на транспортировку до 13 основных боевых танков или до 36 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также перевозку батальона морской пехоты.

На вооружении десантного корабля состоит по две шестиствольных артустановки АК-630, а также одно сдвоенное орудие АК-630М-2. На палубе может базироваться поисково-спасательный вертолет Ка-27 или транспортно-боевой вертолет Ка-29.



В январе прошлого года генеральный директор завода «Янтарь» Илья Самарин рассказал в интервью корреспонденту ТАСС, что график постройки новых судов был скорректирован. На тот момент на предприятии было начато формирование корпусов обоих БДК на стапелях по новому техническому проекту. Изначально планировалось, что оба корабля войдут в состав ВМФ РФ не позднее 2025 года. О новых сроках их спуска на воду пока ничего не известно.

Вопреки предсказаниям всяческих западных экспертов и прочих злопыхателей, российская оборонка, как и другие отрасли страны, не прекратили свое существование на фоне беспрецедентного санкционного давления. Да, некоторые планы выпуска продукции, особенно высокосложной, в том числе для нужд Минобороны, пришлось немного пересмотреть. Но в целом наши промышленники быстро адаптируются к изменившимся экономическим реалиям.

После завершения строительства и проведения заводских ходовых испытаний, новейшие большие десантные корабли проекта 11711 составят основу десантных сил ВМФ РФ. Судя по «нечаянно» показанным во время вчерашнего заседания коллегий Минобороны и Минпромторга кадрам со стапелей завода «Янтарь», постройка БДК «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» идет полным ходом.

В настоящее время основу десантного флота ВМФ РФ составляют корабли, построенные еще в советское время. Поэтому их замена на современные суда очень важна для поддержания боеспособности русского боевого флота в сегодняшних непростых международных условиях.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большие_десантные_корабли_проекта_11711
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10 комментариев
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  1. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 14:16
    -1
    Хорошая новость. Надеюсь при проектировании был учет опыт эксплуатации первых двух кораблей
    1. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 14:43
      0
      Как обычно. Сроки окончания строительства не определены.
      Кто бы сомневался?
  2. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 14:33
    -1
    И где же мы собираемся десанты морские высаживать, на каком гипотетическом театре БД? Будут использовать корабли в роли транспортных, так они для этого совершенно избыточно оснащены.
    И я не увидел ничего про ПВО этого БДК (шестиствольные артустановки - в настоящее время совершенно недостаточны в качестве единственного средства ПВО). Будет действовать только под прикрытием других кораблей? Так тогда ему и артиллерия не нужна. Или уже после приёмки флотом начнут колхозить сухопутный "Панцирь" на палубу?
    Вот как не напрягай фантазию, но не могу я представить сценарий, в котором корабли этого проекта будут востребованы и будут иметь хоть гипотетическую возможность не стать братской могилой для своего экипажа и десанта. Причём размен будет идти по схеме крейсера "Москва" - корабль, экипаж, да ещё и десант с техникой на 1-2 ПКР. Впрочем, такому кораблю нескольких ПТУР или НУРС с вертолёта может хватить.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:37
      +1
      вообще тогда флот не строить?...............
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 14:46
        -3
        Флот - длинная рука вооружённых сил. Если у нас с защитой своей территории, как показали последние полтора года - полный швах, то до морских десантов ли сейчас? Давайте ещё авианосцы строить, и это при том, что не можем даже базы флота надёжно прикрыть, где эти БДК и авианосцы располагаться будут. Или кто-то считает, что защитить базы ВМФ мы сможем надёжнее, чем аэродромы стратегической авиации в центре страны?
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 14:45
      0
      Ему хотя бы дальнобойные ПТУРы нужны, как на вертолетах. Иначе единственный танк или самоходка противника с прямой наводки отправит этот безоружный корабль на дно.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 14:49
        -3
        Он до берега и не дойдёт, чтобы эти ПТУР применить - его утопят сразу, как обнаружат. А если на вражеском побережье уже некому его обнаруживать, то десант туда доставить сможет любой, хоть абсолютно невооружённый кораблик. Вот только такая ситуация ещё более невероятна, чем сферический конь в вакууме.
    3. Aлеkc
      Aлеkc Сегодня, 15:04
      +1
      на каком гипотетическом театре БД?
      Теоретически при высадке у Одессы. Если будет подавлена береговая оборона и нейтрализованы средства контроля за акваторией моря.
      Но это теория. Тут лодок нет, о чём можно говорить. А про опыт ВОВ, когда наши войска могли накрыть дымовой завесой 300км-й участок фронта, вообще можно только мечтать, похоже.
  3. ermak124.0
    ermak124.0 Сегодня, 14:42
    +2
    А как дела в Керченском Заливе с формированием корпусов УДК? 3 года уже как торжественно заложили.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 14:46
      0
      ждём сюрприз, когда вместо 2-х УДК сформируют только 1-н корпус ТАВКР проекта Ламантин