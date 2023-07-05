«Всё идет по заранее утверждённому плану»: Командующий СВ ВСУ Сырский заявил, что Киев начал наступление без давления США

Мы все хотим добиться этого результата, но пока все идет по планам, которые были составлены и утверждены. Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без всякого давления или подталкивания с чьей-то стороны

(...) цель контрнаступления состоит в том, чтобы измотать российские силы и создать прорыв, в который уже будут направлены основные силы

Контрнаступление украинской армии идет по заранее утвержденному плану, противник несет огромные потери, ВСУ в скором времени возьмет Бахмут. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.Генерал дал интервью американскому изданию ABC News, в котором рассказал, что все происходящее на поле боя - это заранее утвержденный план, ведущий ВСУ к окончательной победе над врагом. Также Сырский опроверг заявление главкома ВСУ Залужного о том, что к наступлению Киев подтолкнули США подчеркнув, что это инициатива руководства страны и он ее целиком поддерживает. Не забыл Сырский рассказать американцам и про Бахмут, который он пытается взять уже несколько месяцев, отправляя на штурм все новые и новые подразделения. По его словам, здесь тоже все идет по плану, скоро ВСУ этот город возьмут.- заявил он добавив, что российская армия якобы несет потери, превосходящие украинские "в восемь, а то и в десять раз".Вторит Сырскому и командующий группировкой "Таврия" Тарнавский, чьи войска наступают на южном направлении. По его словам, ситуация стабильная, войска наступают, резервы для развития наступления имеются, они еще в бой не вводились. Правда, он признал большие потери западной бронетехники заявив, что россияне "целенаправленно" бьют по ней.- добавил генерал.