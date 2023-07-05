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«Всё идет по заранее утверждённому плану»: Командующий СВ ВСУ Сырский заявил, что Киев начал наступление без давления США

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«Всё идет по заранее утверждённому плану»: Командующий СВ ВСУ Сырский заявил, что Киев начал наступление без давления США

Контрнаступление украинской армии идет по заранее утвержденному плану, противник несет огромные потери, ВСУ в скором времени возьмет Бахмут. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.


Генерал дал интервью американскому изданию ABC News, в котором рассказал, что все происходящее на поле боя - это заранее утвержденный план, ведущий ВСУ к окончательной победе над врагом. Также Сырский опроверг заявление главкома ВСУ Залужного о том, что к наступлению Киев подтолкнули США подчеркнув, что это инициатива руководства страны и он ее целиком поддерживает. Не забыл Сырский рассказать американцам и про Бахмут, который он пытается взять уже несколько месяцев, отправляя на штурм все новые и новые подразделения. По его словам, здесь тоже все идет по плану, скоро ВСУ этот город возьмут.

Мы все хотим добиться этого результата, но пока все идет по планам, которые были составлены и утверждены. Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без всякого давления или подталкивания с чьей-то стороны

- заявил он добавив, что российская армия якобы несет потери, превосходящие украинские "в восемь, а то и в десять раз".

Вторит Сырскому и командующий группировкой "Таврия" Тарнавский, чьи войска наступают на южном направлении. По его словам, ситуация стабильная, войска наступают, резервы для развития наступления имеются, они еще в бой не вводились. Правда, он признал большие потери западной бронетехники заявив, что россияне "целенаправленно" бьют по ней.

(...) цель контрнаступления состоит в том, чтобы измотать российские силы и создать прорыв, в который уже будут направлены основные силы

- добавил генерал.
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25 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:20
    +6
    Русские войска задолбаются заряжать снаряды и расставлять мины, у операторов ланцетов испортится зрение от постоянного смотрения в мониторы. Они устанут и уйдут. И тут наступит перемога! Видать план составляли по заветам Михалкова, где на немцев гнали мужиков с черенками от лопат типа чтоб патроны у них кончились
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:21
    +3
    больше всего мне понравилось что это чудо заявило мол в наступлении у шумеров потери в 8-10 раз меньше чем у обороняющихся российски войск
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:37
      0
      А что он должен был сказать телеканалу АВС?Что потери у них гигантские,наступление проваливается?Он говорит только то,что от него хотят слышать.Если вдруг он окажется в нашем плену,то поверьте-запоет совсем другую песню.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 15:39
        0
        Цитата: dmi.pris1
        А что он должен был сказать телеканалу АВС

        ну не такую же пургу нести, хотя, как говорится пипл хавает
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:38
      +2
      Помню прошлым летом они статью на английской Вики написали про наступление на Херсон, которое началось в конце июля. Там у всушников было несколько десятков раненых и ноль погибших, но зато у воронов за пару недель больше тысячи двухсотых. Так что раньше перемоги были сокрушительней
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 14:45
        0
        Наступление на Херсон развивалось очень похоже на нынешнее. Тоже: "бессмысленные лобовые атаки, огромные потери, сожженная техника, бестолковое удержание плацдармов" - статьи на ВО.
        А потом....
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 14:49
          0
          А потом Абрамович и Мазепин попросили, к военным действиям это никакого отношения не имело
          1. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 15:00
            0
            Только три моста через Днепр оказались в результате атак Хаймерсов непригодными к переправе тяжелой техники.
            Правый берег оказался без бронетехники, горючего и боеприпасов.
            Но главное, как всегда, "Абрамович" laughing
        2. ГГВ
          ГГВ Сегодня, 15:29
          0
          Хватит сочинять,ещё вы августе опасались, что хинзиры смогут подорвать платину каховской ГРЭС.не стоит забывать,что и выше по течению не одно водохранилище.поэтому и принято было не простое решение отвести войска на левый берег.мы не каков, чтобы рисковать 30тыс наших Войнов.
          1. ГГВ
            ГГВ Сегодня, 15:31
            0
            Т-9 исправил каклов на каков.................
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:22
    +1
    Ну посмотрим, посмотрим насчёт Артемовска, а вот то что Украина действует самостоятельно эт смешно, рулят спонсоры и хозяева, вон Лондон приказал Челленджеры не выпускать и самостоятельный Киев взял под козырек, сказали США в атаку и пожайлуста, результаты ну какие то есть по любому.
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 14:34
    +1
    Сырский опроверг заявление главкома ВСУ Залужного

    Вторит Сырскому и командующий группировкой "Таврия"

    Я правильно понимаю, что командующий Сухопутными войсками ВСУ - прямой подчинённый главкома ВСУ? Так же, как и командующий группировкой "Таврия"?

    Ни фига себе субординация и дисциплина...
    Докатятся - командиры рот будут отменять приказы главкома.
    Это - демократия? laughing
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:36
      +1
      Zoldat A hi, так у них официально заявили что Залужный не осуществляет коммандование наступлением мол у него там "терочки" с Зеленским и он перешел в оппозицию.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 15:04
        0
        У Залужного - общая координация операций, связи с американцами и НАТО. Поставки вооружений. Плюс, северный фронт.
        Сырский - Донбасс.
        Тарнавский - юг.
        Кто за Харьков - непонятно.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 15:14
          +1
          Цитата: voyaka uh
          У Залужного - общая координация операций

          Так он начальник или не начальник Сырскому и Тарнавскому?
          Если да - то в условиях войны эти "опровержения" пахнут трибуналом.
          Если нет - почему он "главком", а не, например, "начальник отдела по связям с НАТО" или "зам (кого?) по вооружению"?
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 15:18
        0
        Александр, hi!
        Цитата: Ропот 55
        у них официально заявили что Залужный не осуществляет командование наступлением мол у него там "терочки" с Зеленским и он перешел в оппозицию.

        Нормальная такая себе страна - главком во время войны "в оппозиции" к президенту... fool
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:37
    +2
    Ну он вообще-то не соврал. По утвержденному плану - утвержденному в Пентагоне. И без всякого давления, какое давление - приказ!
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:38
    0
    Мы все хотим добиться этого результата, но пока все идет по планам, которые были составлены и утверждены.

    Фраза построена так, что можно понять - планы мешают результату. Странно это звучит от командующего СВ ВСУ. what
    1. Сергей985
      Сергей985 Сегодня, 14:49
      0
      Писарь в штабе ошибся, когда план оформлял. Его(писаря) потом накажут, другим в назидание
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 15:08
        0
        Арестович наказывать будет?
        Тттттттттть
  7. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 14:39
    0
    цель контрнаступления состоит в том, чтобы измотать российские силы и создать прорыв, в который уже будут направлены основные силы

    Видимо в прорыв и погонят все что натовцы им поставили
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:41
    0
    Там свой междусобойчик и раздрай, бриты с полосатыми бодаются у кого круче перец..., а с наружи все чинно и благопристойно.
  9. alovrov
    alovrov Сегодня, 14:47
    0
    Ну теперь очередь бандеровцев на "фсё идет по плану".
  10. realyty
    realyty Сегодня, 14:50
    0
    М,бда, улыбнуло "интервью" "великошумеров", особенно, в области потерь. ... зачем тогда "вылавливают" новобранцев в магазинах, пенсионных фондах, домах пристарелых?
  11. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 15:38
    0
    Великий пророк Абдурахман Ибн Кличко, говорил им - Готовьтесь к земле. А они его за идиота с отбитой башкой считали. А оно вона как. :)))