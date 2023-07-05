«Всё идет по заранее утверждённому плану»: Командующий СВ ВСУ Сырский заявил, что Киев начал наступление без давления США

Контрнаступление украинской армии идет по заранее утвержденному плану, противник несет огромные потери, ВСУ в скором времени возьмет Бахмут. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Генерал дал интервью американскому изданию ABC News, в котором рассказал, что все происходящее на поле боя - это заранее утвержденный план, ведущий ВСУ к окончательной победе над врагом. Также Сырский опроверг заявление главкома ВСУ Залужного о том, что к наступлению Киев подтолкнули США подчеркнув, что это инициатива руководства страны и он ее целиком поддерживает. Не забыл Сырский рассказать американцам и про Бахмут, который он пытается взять уже несколько месяцев, отправляя на штурм все новые и новые подразделения. По его словам, здесь тоже все идет по плану, скоро ВСУ этот город возьмут.
Мы все хотим добиться этого результата, но пока все идет по планам, которые были составлены и утверждены. Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без всякого давления или подталкивания с чьей-то стороны
- заявил он добавив, что российская армия якобы несет потери, превосходящие украинские "в восемь, а то и в десять раз".
Вторит Сырскому и командующий группировкой "Таврия" Тарнавский, чьи войска наступают на южном направлении. По его словам, ситуация стабильная, войска наступают, резервы для развития наступления имеются, они еще в бой не вводились. Правда, он признал большие потери западной бронетехники заявив, что россияне "целенаправленно" бьют по ней.
(...) цель контрнаступления состоит в том, чтобы измотать российские силы и создать прорыв, в который уже будут направлены основные силы
- добавил генерал.