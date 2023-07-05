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«Бронетехника ВСУ увязает на минных полях, после чего следует комбинированная атака»: Минобороны Британии опубликовало отчет о тактике ВС РФ

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«Бронетехника ВСУ увязает на минных полях, после чего следует комбинированная атака»: Минобороны Британии опубликовало отчет о тактике ВС РФ

В попытках объяснить провал наступательной операции ВСУ британское командование нашло одного из основных «виновников» военного бедствия – систему дистанционного минирования «Земледелие». Об этом говорится в специальном докладе, опубликованном военным ведомством.


Российские минные установки «Земледелие» замедляют контрнаступление ВСУ

- говорится в отчет Минобороны страны.

Как поясняется, ВС РФ активно применяют и оптимизируют противотанковую тактику с использованием минных установок ИСДМ «Земледелие» для противодействия бронетанковым атакам ВСУ.

Указывается, что «система широко развернута по всему полю боя», причем в некоторых районах плотность минных полей превышает типичную для российской военной доктрины.

Тактика ВС РФ сводится к тому, что после того как бронетехника ВСУ увязает в заграждениях, следует атака комбинированными силами в составе БПЛА, ударных вертолетов и артиллерии. России удалось добиться определенной степени успеха с помощью этой тактики на начальных этапах контрнаступления Украины

- говорится в докладе.

Как говорится в отчете, на данный момент фиксируются усталость подразделений ВС РФ и острая нехватка артиллерийских боеприпасов:

Эти недостатки могут снизить долгосрочную эффективность российской противотанковой стратегии в долгосрочной перспективе и, возможно, помешают решающей победе [ВС РФ] над контрнаступлением ВСУ.

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11 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 21:33
    +5
    Русофобия стоит дорого –
    Запорожье, Херсон и Донбасс...
    Дорогие вы, наши вороги,
    Говорила Россия не раз –
    Только дернетесь - потеряете,
    Всё что я вам когда-то дала -
    Так что вы теперь точно знаете -
    Вам она никогда не врала…
    А продолжите на нас рыпаться –
    Николаев с Одессой уйдут…
    Так и будет страна ваша сыпаться
    И на карте её не найдут...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 21:40
      +3
      Цитата: Lev_Russia
      Русофобия стоит дорого –
      Запорожье, Херсон и Донбасс...
      Дорогие вы, наши вороги,
      Говорила Россия не раз –
      Только дернетесь - потеряете...

      Насчет Херсона и Запорожья это пока из области очень далекого планирования.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 21:39
    +1
    Хорошая тактика. Разумная и очень продуманая. Инженерные войска и артиллерия несомненно оказались наиболее подготовлеными к серьезной войне среди других родов войск.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:41
    +1
    Эти недостатки могут снизить долгосрочную эффективность российской противотанковой стратегии в долгосрочной перспективе и, возможно, помешают решающей победе [ВС РФ] над контрнаступлением ВСУ.

    Если я правильно понял данную фразу, то "решающей победе" могут быть помехи, но победа не подвергается сомнению?
  4. MrWolf
    MrWolf Сегодня, 21:42
    +2
    Эх, когда то я поигрывал в симулятор К-52 team Alligator от Simis в далёком 2000 году... Но кто мог тогда предположить, что через 23 года увижу такое и не в игре.
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 21:42
    +1
    Шумы конечно на наших матрицах запредельные. Но работает таки
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 21:48
    0
    Необходимо приложить усилия, чтобы они не смогли восстановить поврежденные танки и бронетехнику.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 21:53
    0
    Наши молодцы! В данном случае нам главное не суетиться. Это западные ушлепки растиражировав контрнаступ , подогнав под него кучу вооружений загнали себя и бандерогеев в ловушку. Вот пусть теперь и наступают на минные поля.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:54
    0
    Минобороны Британии опубликовало отчет о тактике ВС РФ
    . Прикольно... отчёты строчить они умеют, а что дальше будет, в реале, можно только гадать.
  9. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:56
    0
    Хитрый план - заставить израсходовать на всушников снаряды? Уже где-то их недостаток увидели? Интересно, ведь где недостаток снарядов там всушники должны прорваться, но таких мест что-то нет. Как-то не видят британцы противоречий в собственном бреде
  10. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 22:02
    0
    усталость подразделений ВС РФ и острая нехватка артиллерийских боеприпасов

    Про усталость, так таких гадов рвать радость для летчиков и артиллерии! Эта радость побеждает усталость, ведь мы и вам бритам задницу рвем тем самым.
    И вот интересно, когда ваши рыжие псы закончатся, чем вы тогда будете крыть?
    Про снарядный голод, так это бесконечная история. То у русских ракет скоро не будет, то снарядов...
    Не дождетесь! У нас для каждого нацика пуля найдется!