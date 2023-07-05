Российские минные установки «Земледелие» замедляют контрнаступление ВСУ

Тактика ВС РФ сводится к тому, что после того как бронетехника ВСУ увязает в заграждениях, следует атака комбинированными силами в составе БПЛА, ударных вертолетов и артиллерии. России удалось добиться определенной степени успеха с помощью этой тактики на начальных этапах контрнаступления Украины

Эти недостатки могут снизить долгосрочную эффективность российской противотанковой стратегии в долгосрочной перспективе и, возможно, помешают решающей победе [ВС РФ] над контрнаступлением ВСУ.

В попытках объяснить провал наступательной операции ВСУ британское командование нашло одного из основных «виновников» военного бедствия – систему дистанционного минирования «Земледелие». Об этом говорится в специальном докладе, опубликованном военным ведомством.- говорится в отчет Минобороны страны.Как поясняется, ВС РФ активно применяют и оптимизируют противотанковую тактику с использованием минных установок ИСДМ «Земледелие» для противодействия бронетанковым атакам ВСУ.Указывается, что «система широко развернута по всему полю боя», причем в некоторых районах плотность минных полей превышает типичную для российской военной доктрины.- говорится в докладе.Как говорится в отчете, на данный момент фиксируются усталость подразделений ВС РФ и острая нехватка артиллерийских боеприпасов: