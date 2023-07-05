Глава Минобороны Украины назвал свою страну лучшим полигоном для испытаний западного вооружения

На какие только уловки не идут киевские власти, чтобы получить очередную порцию западного вооружения. Обман, шантаж, запугивание техногенными катастрофами и банальное, но регулярное, выспрашивание. Все это мы уже видели и слышали, начиная с февраля 2022 года.
Однако метод, которым решил воспользоваться глава украинского военного ведомства, просто поражает своей циничностью. Так, в ходе интервью Financial Times Алексей Резников назвал Украину «лучшим полигоном» для испытаний западного вооружения.
Со слов чиновника, западные оружейные компании могут на практике проверить эффективность разработанного ими оружия и благодаря полученным данным сделать вывод о необходимости, а также направлении его модернизации.
Стоит напомнить, что ВСУ несут просто колоссальные потери. На некоторых кладбищах в украинских городах уже даже производится эксгумация старых могил, чтобы освободить место для новых захоронений.
В то же время в стране продолжается всеобщая мобилизация, в результате которой на убой отправляется все больше молодых (и не только) мужчин. Видимо, такова цена испытаний западного оружия в реальных условиях, которые рекламирует глава Минобороны Украины.
Впрочем, едва ли стоит рассчитывать на порядочность или совестливость Алексея Резникова. Ведь еще совсем недавно он был фигурантом скандала, который возник на фоне многократного завышения цен на закупку продовольствия для украинской армии.
Здесь, как в той поговорке: «Кому война, а кому мать родна».