Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Минобороны Украины назвал свою страну лучшим полигоном для испытаний западного вооружения

15
Глава Минобороны Украины назвал свою страну лучшим полигоном для испытаний западного вооружения

На какие только уловки не идут киевские власти, чтобы получить очередную порцию западного вооружения. Обман, шантаж, запугивание техногенными катастрофами и банальное, но регулярное, выспрашивание. Все это мы уже видели и слышали, начиная с февраля 2022 года.


Однако метод, которым решил воспользоваться глава украинского военного ведомства, просто поражает своей циничностью. Так, в ходе интервью Financial Times Алексей Резников назвал Украину «лучшим полигоном» для испытаний западного вооружения.

Со слов чиновника, западные оружейные компании могут на практике проверить эффективность разработанного ими оружия и благодаря полученным данным сделать вывод о необходимости, а также направлении его модернизации.

Стоит напомнить, что ВСУ несут просто колоссальные потери. На некоторых кладбищах в украинских городах уже даже производится эксгумация старых могил, чтобы освободить место для новых захоронений.

В то же время в стране продолжается всеобщая мобилизация, в результате которой на убой отправляется все больше молодых (и не только) мужчин. Видимо, такова цена испытаний западного оружия в реальных условиях, которые рекламирует глава Минобороны Украины.

Впрочем, едва ли стоит рассчитывать на порядочность или совестливость Алексея Резникова. Ведь еще совсем недавно он был фигурантом скандала, который возник на фоне многократного завышения цен на закупку продовольствия для украинской армии.

Здесь, как в той поговорке: «Кому война, а кому мать родна».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:20
    +1
    Согласен,с маланцем. Лучший полигон. И лучшее место для утилизации украины.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 18:02
      0
      метод, которым решил воспользоваться глава украинского военного ведомства, просто поражает своей циничностью. Так, в ходе интервью Financial Times Алексей Резников назвал Украину «лучшим полигоном» для испытаний западного вооружения.

      А с чего еврею Резникову, у которого свой собственный бизнес зарегистрирован и находится на Вергильских островах (США и Великобритания), говорить иначе?
      Резникову, который только миллионерно богатеет на прокси-войне США против России в Укрорейхе на территории Украины!
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 17:22
    +2
    Сразу ясно, что им плевать на собственное население....
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:41
      +1
      Скоро предложат испытать мегатонны. А чего мелочиться?
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 18:05
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        Скоро предложат испытать мегатонны. А чего мелочиться?

        Знакомьтесь - главный патриот Украины А.Резников.

        А ещё Украина - лучший полигон для расположения биологических лабораторий и, в перспективе, испытаний биологического и бактериологического оружия.
        Кроме того, эта территория, по мнению её главного патриота, идеально подходит для отработки террористических навыков, тренировок по преднамеренному устройству техногенных и климатических катастроф и много чего ещё.

        Ништяк украинцы себе власть на Майдане напрыгали... good
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 17:25
    +1
    В украинских букварях фразу "Мы не рабы" в таком случае нужно заменить на "Мы подопытные кролики". Хотя, с другой стороны, а зачем кроликам букварь - всё равно скурят...
  4. Normann
    Normann Сегодня, 17:27
    0
    Ага, в компаниях производящих оружие идиоты сидят, если оно сразу превратится в хлам - кто его купит? может быть и совсем не так, но кто готов к таким рискам когда главное деньги.
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 17:27
    0
    Глава Минобороны Украины назвал свою страну лучшим полигоном для испытаний западного вооружения

    То есть пан министр прямо объявил холопцам, что они воюют ради испытаний западных технологий?!
  6. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 17:28
    +3
    Резников назвал Украину «лучшим полигоном» для испытаний западного вооружения.
    А сам Резников (судя по фото) лучшая кандидатура на роль «Собаки Павлова». С него и опыты начинать надо.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 17:30
      0
      Цитата: ВПК-65
      А сам Резников (судя по фото) лучшая кандидатура на роль «Собаки Павлова». С него и опыты начинать надо.

      Ему покажешь медный грош - и делай с ним что хош...
    2. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 17:50
      0
      Да он есть ,гавкает на всех и когда ему надо скулит и хвостиком виляет.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:50
    0
    Мы без спроса Резникова испытываем на НАТО на Украине своё оружие.Патриот испытание не прошёл например.Тащите новый.Шторма сбиваются- не вундерфафля.Лёпа стоит чуть более 10 000 $.
  8. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 17:52
    0
    Глава Минобороны Украины назвал свою страну лучшим полигоном для испытаний западного вооружения

    мерзкая фашистская шестерка ЗАПАДА
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:04
    +2
    Глава Минобороны Украины назвал свою страну лучшим полигоном для испытаний западного вооружения
    . Ладно, с зелебобиксми все понятно... нелюдь.
    Вопрос к населению, которое не наскакуасилось окончательно... ну как, в роли подопытных кроликов/свинок хорошо себя чувствовать?
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:07
    0
    Ну хоть раз не соврал. Полигон действительно хороший, бонусом еде и платит чтоб его долбили, и население можно помордовать бесплатно.