Медведев: Если США и их вассалы прекратят поставки оружия Украине сейчас, то СВО завершится через несколько дней

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на вопрос репортёра, связанный с публикациями в западной прессе. Суть этих публикаций сводится к тому, что армия России якобы отсталая и не современная, «так как воюет средствами и методами прошлых войн, включая массированное применение артиллерии».
Медведев заявил о том, что армия Россия – современная, но у неё, как и у любой армии мира, есть свои проблемы.
Зампред Совбеза РФ указал на то, что специальная военная операция могла бы закончиться за несколько месяцев, если бы НАТО во главе с США не начали поставки оружия и военной техники киевскому режиму.
Медведев:
Если они, США и их вассалы, прекратят эти поставки сейчас, что СВО закончится через несколько дней.
При этом экс-глава кабинета министров России напомнил, что есть и другие варианты окончания войны. В пример он привёл события августа 1945 года, когда американцы «свернули» вооружённый конфликт ядерными ударами по японским городам Хиросима и Нагасаки.
Дмитрий Медведев:
Тут весь вопрос в цене. Тогда это было сделано ценой жизней 300 тысяч мирных граждан.
Напомним, что ранее Дмитрий Медведев неоднократно обвинял Запад в том, что именно он (Запад) делает всё, чтобы конфликт на Украине не прекращался.