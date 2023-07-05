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Медведев: Если США и их вассалы прекратят поставки оружия Украине сейчас, то СВО завершится через несколько дней

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Медведев: Если США и их вассалы прекратят поставки оружия Украине сейчас, то СВО завершится через несколько дней

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на вопрос репортёра, связанный с публикациями в западной прессе. Суть этих публикаций сводится к тому, что армия России якобы отсталая и не современная, «так как воюет средствами и методами прошлых войн, включая массированное применение артиллерии».


Медведев заявил о том, что армия Россия – современная, но у неё, как и у любой армии мира, есть свои проблемы.

Зампред Совбеза РФ указал на то, что специальная военная операция могла бы закончиться за несколько месяцев, если бы НАТО во главе с США не начали поставки оружия и военной техники киевскому режиму.

Медведев:

Если они, США и их вассалы, прекратят эти поставки сейчас, что СВО закончится через несколько дней.

При этом экс-глава кабинета министров России напомнил, что есть и другие варианты окончания войны. В пример он привёл события августа 1945 года, когда американцы «свернули» вооружённый конфликт ядерными ударами по японским городам Хиросима и Нагасаки.

Дмитрий Медведев:

Тут весь вопрос в цене. Тогда это было сделано ценой жизней 300 тысяч мирных граждан.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев неоднократно обвинял Запад в том, что именно он (Запад) делает всё, чтобы конфликт на Украине не прекращался.
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39 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:34
    +6
    "Если бы, да кабы... " раньше надо было думать про это, да и сейчас ещё не поздно мосты через Днепр уничтожить!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:43
      +3
      Цитата: Владимир80
      раньше надо было думать про это, да и сейчас ещё не поздно мосты через Днепр уничтожить!

      Не поздно. Да только приказа нет - а потому неизвестно, почему они существуют.
      Наши "большие звёзды" надеются, что они нам пригодятся при форсировании Днепра? Так то отмазки - украинцы их сами подорвут при отступлении.

      А про результат прекращения поставок Медведев велосипед не изобрёл - Жозеп эвон когда ещё про то сказал.
      Только пока имеем то, что имеем. "С миру по нитке" оружие собирают и по мостам оно едет в наших мужиков стрелять.
      1. Gomunkul
        Gomunkul Сегодня, 14:59
        +1
        почему они существуют.
        Вариантов не много, вот один напрашивается:
        "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/.
    2. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 15:00
      0
      А как понять данное заявление Д.Медведева??? Новый Минск 3 или констатация того факта ,что ВС РФ сильны ?
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 15:20
        +2
        Его цель, видимо — сделать как можно больше пустых угроз ядерной бомбой, чтобы их как можно меньше принимали всерьёз.
  2. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 14:37
    0
    Дмитрий Анатольевич очень смелые и якобы правильные заявления делает, хочется человеку в большую политику....
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:46
      +1
      Цитата: aybolyt678
      Дмитрий Анатольевич очень смелые и якобы правильные заявления делает, хочется человеку в большую политику....

      Будет сильно ёрзать - поедет к Батьке, в пуще охолонуть...
  3. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 14:37
    +1
    Дмитрий Анатольевич очень смелые и якобы правильные заявления делает, хочется человеку в большую политику....
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 15:01
      0
      Дмитрий Анатольевич очень смелые и якобы правильные заявления делает, хочется человеку в большую политику...
      Если ни чего не случится, то он cможет в неё вернуться не ранее 2030 года. wink
  4. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 14:40
    +2
    Вроде всегда учили, что только разгром Квантунской армии привел к капитуляции Японии. request
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:42
      0
      А если б не спешили с ними, то и Хоккайдо был бы наш, была бы ЯНР
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:47
      +1
      Цитата: Арон Заави
      Вроде всегда учили, что только разгром Квантунской армии привел к капитуляции Японии. request

      Он японских учебников истории начитался.

      Странно ещё, что вместе с японцами не благодарит Америку за Хиросиму и Нагасаки, которые "позволили завершить войну и предотвратили советскую оккупацию Японии".
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:40
    0
    "Капитан Очевидность"...Кстати,что то у него поубавилось резких реплик в последних выступлениях..
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 15:30
      0
      Да вроде все на месте, причём он их уже из телеги в "Российскую газету" тащит.
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:41
    +3
    Так давайте обрушим мосты через Днепр, пока они наладят снабжение наши уже всех победят на левобережье
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:03
      -1
      Скорее всего запретил "кто то" их бомбить, и эти "кто-то" не из нашей страны
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:41
    +2
    Если США и их вассалы прекратят поставки оружия Украине сейчас, то СВО завершится через несколько дней

    Не свернут и не прекратят...более того в зависимости от ситуации будут регулировать поток разнообразного оружия ВСУ,боеприпасов,снаряжения,ГСМ т.д.
    На подходе поставки самолетов,новых ракет,снарядов...вообщем Дмитрий Анатольевич не расслабляйтесь...война предстоит долгая...после могилизации укронациков в ход пойдут поляки с литовцами,эстонцами,латышами...закончатся они в бой пойдут чехи,словаки,болгары ,румыны...у Госдепа США насчет этих аборигенов большие планы.
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:43
    +2
    Я не спец,но даже мне понятно,что надо было отсечь центральную и южную Украину- от Западной- от центров поставки оружия. Давно бы ВСУ ражбежалось.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 15:35
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Я не спец,но даже мне понятно,что надо было отсечь центральную и южную Украину- от Западной- от центров поставки оружия. Давно бы ВСУ ражбежалось

      Может для этого на запад Белоруссии Вагнера и подтягиваются?
  9. isv000
    isv000 Сегодня, 14:43
    +4
    Медведев: Если США и их вассалы прекратят поставки оружия Украине сейчас, то СВО завершится через несколько дней

    Алилуйя! Неужели до Кремля дошло, наконец, что если покончить с дорогами, мостами и электричеством, то можно прекратить поставки всукам ништяков с Запада и закончить уже эту Странную ВО?!
    1. Грица
      Грица Сегодня, 15:36
      +1
      Цитата: isv000
      Алилуйя! Неужели до Кремля дошло, наконец, что если покончить с дорогами, мостами и электричеством, то можно прекратить поставки всукам ништяков с Запада и закончить уже эту Странную ВО?!

      Это дошло уже до всех. Но видимо, не до главного кремлёвца.
  10. Alex66
    Alex66 Сегодня, 14:44
    +3
    За время своего президентства Медведев мог многое сделать , что бы не случилось такой ситуации на Украине. Ведь чем являются боевые действия, продолжением политики другими средствами, когда политики, как Медведев не справились со своей работой и их ошибки оплачиваются кровью солдат.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 15:31
      -1
      Медведев управлял страной 5 лет, а Путин 20 лет может с Путина надо спрашивать ?
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 15:45
        0
        Вы уверены, что Медведев управлял? Как-то и в отношении Путина уверенности нет: то заявлял, что не повысит пенсионный возраст, а потом- раз и повысил. И не застрелился при этом. То заявлял, что Вагнер к государству отношения не имеет, а потом заявляет, сколько бюджетных миллиардов на него потратили. И где же был Медведев 24.06.23? Злые языки говорят, что в отлёте.
    2. SwR9
      SwR9 Сегодня, 15:33
      -1
      А что ему надо было сделать? Бесплатно поставлять газ и нефть на Украину? или уже тогда начать проводить СВО? Ваши обвинения смахивают просто на банальную вражескую дискредитацию.
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:44
    +1
    Если они, США и их вассалы, прекратят эти поставки сейчас, что СВО закончится через несколько дней.
    Если бы у бабушки был (цензура) то она была бы дедушкой. Заявления заявлениями, а всё как шло так и идёт и поставки вооружений прекращаться не собираются. Вся эта умная говорильня начинает надоедать.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:22
      +1
      Вся эта умная говорильня

      если бы умная .... а то - либо И.И. за него пишет эти грозные тексты, либо просто наняли студента-журналиста и сказали "пиши как Жирик говорил..." и понеслось....!
    2. SwR9
      SwR9 Сегодня, 15:34
      0
      Где вы видите заявления? Это ответ репортеру.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:49
    -3
    Неужели шандарахнем по Европе,особенно по скандинавам - пусть едят свой клипфиск или сюрстроминг. wassat
  13. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 14:57
    +2
    Когда СВО начинали, то одной из заявленных целей было сохранение нейтрального статуса Украины, воспрепятствование её присоединения к блоку НАТО. И кто же в верхах такой умный, что не смог догадаться - блоку НАТО такая цель совершенно не понравится, и он всенепременно будет "подло и коварно" вставлять нам палки в колёса в деле реализации таких замыслов? И в принципе - они совершенно в своём праве, их действия ничем не отличаются от помощи СССР тому же Вьетнаму или ещё раньше - Корее.
    1. German Brit
      German Brit Сегодня, 15:08
      0
      на последней минуте СВО украину примут в нато и войдут войска
      1. Грица
        Грица Сегодня, 15:40
        +1
        Цитата: German Brit
        на последней минуте СВО украину примут в нато и войдут войска

        На последней минуте издыхания государства Украина именно этого как раз не будут делать НАТовцы. Дураков нет - войны никто не жаждет войны в своей стране, и подыхать за Украину европейцы не желают.
  14. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:59
    +1
    Цитата: Андрей Николаевич
    Я не спец,но даже мне понятно,что надо было отсечь центральную и южную Украину- от Западной- от центров поставки оружия.

    Это наши форумчане предлагали еще 24 февраля 2022 года...но у Генштаба другое видение решения задач СВО поставленные нашим президентом.
    Так что быстрых прорывов и охватов не предвидится...думаю будет постепенное и медленное перемалывание ресурсов ВСУ и НАТО. request
  15. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 15:04
    0
    ".....В пример он привёл события августа 1945 года, когда американцы «свернули» вооружённый конфликт ядерными ударами по японским городам Хиросима и Нагасаки...." - не понятно, зачем Медведев говорит эту глупость? Он должен знать, что на "свёртывание вооруженного конфликта" ядерные удары по японским городам никак не повлияли, японское руководство только через несколько дней узнало про эти удары. Эти удары в первую очередь были для СССР, в лице Сталина. Намного больше разрушений Японии принесли "ковровые бомбардировки". Или Медведев собрался лупить ЯО по территории Украины, в будущем российскими? тогда возникает вопрос - кого он собрался этими ударами пугать?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:21
      +1
      в будущем российскими

      вы уже победили??? "не говори гоп, пока не перепрыгнешь" гласит народная мудрость!
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 15:25
        0
        Вас только это задело? А то, что Медведев глупость сказал - нет? Пусть тогда будут прилежащие территории к российским территориям.
  16. German Brit
    German Brit Сегодня, 15:06
    +5
    Медведев! Вы хоть раз поставку за год уничтожили? Ниразу как и пути поставок и передачи.Только пустая болтовня.Отмывание бабла Сговор и договорённость с хозяевами забугорными.
    1. 9PA
      9PA Сегодня, 15:39
      +1
      Не договорённость а исполнение чёткого плана, максимальное уничтожение русских (Киев как известно мать городов русских)
  17. 9PA
    9PA Сегодня, 15:38
    +2
    Айфон джими чу врет, на начало СВО у всу не было натовского оружия химарсов и прочего, но почему-то мы не взяли Киев