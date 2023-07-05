В Словакии начали производство системы разминирования Bozena-5 для ВСУ

На фоне постоянных подрывов украинской бронетехники на обширных минных полях в ходе наступательной операции, в Словакии обеспокоились за ВСУ и собрали средства для производства системы разминирования Bozena-5.На данный момент пожертвования составили 40% от необходимой суммы, что позволило приступить к сборке машины на мощностях словацкой компании Way Industries. Цель состоит в том, чтобы доставить машину в Херсонскую область к концу года, после завершения производства.Bozena-5 уже неоднократно использовалась в миссиях ООН и оказала значительную помощь при проведении операций по разминированию. Словацкие саперы высоко оценивают ее эффективность. Согласно данным, озвученным киевским режимом, территория размером с половину Германии покрыта минами.Bozena-5 – это дистанционно управляемая легкая система разминирования родом из Чехии. Ее масса составляет 12 340 кг. Она включает в себя съемный рабочий блок, в котором находится вращающееся устройство для разминирования (либо цеп, либо культиватор). Дистанционное управление возможно с дальности до 5000 метров. Взрывостойкость системы исчисляется в 9 кг в тротиловом эквиваленте.Максимальная производительность цепа и культиватора составляет 5000 и 6000 квадратных метров в час соответственно, глубина расчистки – до 300 мм и 350 мм, ширина проделываемого прохода – 2655 мм.