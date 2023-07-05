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В Словакии начали производство системы разминирования Bozena-5 для ВСУ

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В Словакии начали производство системы разминирования Bozena-5 для ВСУ

На фоне постоянных подрывов украинской бронетехники на обширных минных полях в ходе наступательной операции, в Словакии обеспокоились за ВСУ и собрали средства для производства системы разминирования Bozena-5.


На данный момент пожертвования составили 40% от необходимой суммы, что позволило приступить к сборке машины на мощностях словацкой компании Way Industries. Цель состоит в том, чтобы доставить машину в Херсонскую область к концу года, после завершения производства.

Bozena-5 уже неоднократно использовалась в миссиях ООН и оказала значительную помощь при проведении операций по разминированию. Словацкие саперы высоко оценивают ее эффективность. Согласно данным, озвученным киевским режимом, территория размером с половину Германии покрыта минами.

Bozena-5 – это дистанционно управляемая легкая система разминирования родом из Чехии. Ее масса составляет 12 340 кг. Она включает в себя съемный рабочий блок, в котором находится вращающееся устройство для разминирования (либо цеп, либо культиватор). Дистанционное управление возможно с дальности до 5000 метров. Взрывостойкость системы исчисляется в 9 кг в тротиловом эквиваленте.

Максимальная производительность цепа и культиватора составляет 5000 и 6000 квадратных метров в час соответственно, глубина расчистки – до 300 мм и 350 мм, ширина проделываемого прохода – 2655 мм.

Использованы фотографии:
Way Industries
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7 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:02
    0
    Сто раз повторялось, что гейропейские сявки не простят нам, что мы их освободили!
    Нафига нам это было нужно? Вопрос спорный, поднимают его вновь и вновь!
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 15:13
      0
      что гейропейские сявки не простят нам, что мы их освободили!

      Чехословакия ещё сопротивлялась когда германия уже подписала капитуляцию.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:04
    0
    Дорога ложка к обеду. А враз на противотанковую наедет, али "Ланцет" прилетит? Технику, походу с оператором передадут, местных смысла нет учить на штучный девайс.
  3. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 15:06
    0
    1 штука? на пару дней работы и будет уничтожена
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 15:14
      0
      В идеале, надо, чтоб до фронта не доезжала
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:11
    +1
    Машина для разминирования очищеных от противникка территорий. ВСУ вообще в принципе не нужна - даже в том завиральном случае, что они вдруг взяли - и захватили российскую территорию, с минными полями и фронт отодвинут - они НЕ БУДУТ разминировать минные поля - это восток Украины, а для нацистов - "там людей нет, там одни ватники"(Фарион про Мариуполь).
    А в бою эта хрень проживет до первой пулеметной очереди. Она не бронирована НИКАК, пуля в двигло - и стоим
  5. KCA
    KCA Сегодня, 15:35
    0
    Расстояние от трала до БМР как-то маловато, жматкет простая ПТМ-4 и вместе с тралом БМР на крышу встанет, уж не говоря про более продвинутые мины с боковым ударом или взлетающим кумулятивным зарядом, инженерно-сапёрные войска у нас всегда впереди планеты всей