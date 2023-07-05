За месяц попыток провести анонсированное ранее широкомасштабное наступление на Запорожском фронте, украинская армия понесла значительные потери в живой силе и военной технике, в том числе поставленной Киеву западными союзниками.
Согласно статистике, озвученной военкором, репортером ВГТРК Александром Сладковым, за прошедший месяц только на небольшом участке фронта, на Ореховском направлении силами 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ было уничтожено более 78 танков и 120 бронемашин, в основном БТР и БМП противника, в том числе иностранного производства.
Кроме того, по информации врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, за месяц с начала наступления ВСУ на Запорожском направлении потери боевиков составили около 20 тысяч военнослужащих.
По его словам, обстановка на Ореховском направлении остается напряженной, поскольку украинское командование, не считаясь с потерями, продолжает бросать в атаку все новые силы.
Также сообщается, что, несмотря на постоянные атаки, сопровождаемые многочисленными потерями живой силы и военной техники, противник не смог достичь сколько-нибудь значительных территориальных приобретений. Российские бойцы каждый раз отбрасывают боевиков ВСУ на исходные позиции, уничтожая при этом закрепившиеся украинские подразделения.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим по требованию Запада вынуждает командование ВСУ продолжать заведомо провальное наступление, при этом не считаясь с потерями.