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Военкор: На Ореховском участке Запорожского фронта ВС РФ за месяц уничтожили более 78 танков противника

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Военкор: На Ореховском участке Запорожского фронта ВС РФ за месяц уничтожили более 78 танков противника

За месяц попыток провести анонсированное ранее широкомасштабное наступление на Запорожском фронте, украинская армия понесла значительные потери в живой силе и военной технике, в том числе поставленной Киеву западными союзниками.


Согласно статистике, озвученной военкором, репортером ВГТРК Александром Сладковым, за прошедший месяц только на небольшом участке фронта, на Ореховском направлении силами 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ было уничтожено более 78 танков и 120 бронемашин, в основном БТР и БМП противника, в том числе иностранного производства.

Кроме того, по информации врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, за месяц с начала наступления ВСУ на Запорожском направлении потери боевиков составили около 20 тысяч военнослужащих.

По его словам, обстановка на Ореховском направлении остается напряженной, поскольку украинское командование, не считаясь с потерями, продолжает бросать в атаку все новые силы.

Также сообщается, что, несмотря на постоянные атаки, сопровождаемые многочисленными потерями живой силы и военной техники, противник не смог достичь сколько-нибудь значительных территориальных приобретений. Российские бойцы каждый раз отбрасывают боевиков ВСУ на исходные позиции, уничтожая при этом закрепившиеся украинские подразделения.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим по требованию Запада вынуждает командование ВСУ продолжать заведомо провальное наступление, при этом не считаясь с потерями.
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3 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:57
    +1
    Это все хорошо, а чего там с инфой от Сладкова про фланги под Артемовском? Он курсирует по линии фронта, сбирая информацию?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:02
      0
      По Клещеевке пока молчок.Есть сообщения о захвате позиций на одной из высот
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:00
    +1
    Интересно было читать Сладкова,как он это преподносил.Сначала с восторгом,но добавлял,что не имеет права раскрывать численность подбитой техники?А с чего бы?Это хлам противника..Правда фактически сразу и назвал.