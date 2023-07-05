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В Кремле опровергли информацию Financial Times о предостережении Си Цзиньпином президента РФ от использования ядерного оружия

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В Кремле опровергли информацию Financial Times о предостережении Си Цзиньпином президента РФ от использования ядерного оружия

Западные СМИ продолжают на протяжении всего конфликта на Украине спекулировать на российском ядерном оружие, постоянно говоря о возможности его применения на Украине.


А недавно известная британская газета Financial Times выпустила материал, в котором упоминается о том, что ядерные державы Запада (США, Великобритания и Франция) якобы предупредили Москву о последствиях применения ядерного оружия. Кроме того, издание утверждает, что китайский лидер Си Цзиньпин ещё в ходе своё поездки в Москву в марте этого года лично предостерёг российского президента от использования в конфликте на Украине ядерного оружия.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информация, распространённая Financial Times, является вымыслом, а итоги визита лидера КНР были изложены в принятых сторонами документах.

Британская газета пишет также в том же материале, что западные державы заявили о том, что в случае применения Москвой ядерного оружия они ударят обычным вооружениям по объектам в РФ.

Издание отмечает, что якобы после предупреждения Запада Россия решила отказаться от использования тактического ядерного оружия на Украине, считая, что оно будет малоэффективным.

Напомним, что ранее было объявлено о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Кремля
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:58
    +1
    Всё лучшее ,скажу по хамски,не детям Украины ,а детям Европы.Пусть задумаются.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:05
    0
    В Кремле опровергли информацию Financial Times о предостережении Си Цзиньпином президента РФ от использования ядерного оружия
    . Забугорные деятели, пресса, СМИ, существуют в своём измерении и плевать они хотели на всех остальных... которые, впрочем, поступают так же.
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 15:06
    0
    "Британская газета Financial Times" уверенно идёт по пути "британских учёных"?
    Так сильно хочется показать свою осведомлённость и значимость, что, высасывая новости "из пальца", не замечают, что уже обсосали его до кости.
  4. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 15:10
    +2
    Если дойдет до яо - никто никого спрашивать не станет
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:10
    -1
    Sollte es einen atomaren Anschlag auf das Atomkraftwerk Saporoschje
    geben, wird es eine Antwort in Form eines taktischen Atomschlages gegen
    sämtliche Entscheidungszentren in Kiew und Umgebung geben...!!!
    Darüber sollte man sich auch in Warschau mehr als nur Sorgen
    machen...!!!

    Hierüber und die unabwendbaren Folgen für Europa würde ich mir
    ehrlich gesagt an Stelle der britischen Schwachköpfe weit mehr
    Gedanken machen, als mit solchen Spekulationen wertvolleund
    kostbare Zeit zu verschwenden...!!!
    Und "by the way...", sollte London auch nur mit der Wimper zucken,
    dann wird man über diesen intriganten und verlogenen Sauhaufen
    in naher Zukunft nur noch in der Vergangenheitsform sprechen
    und gerade DAS, dürfte gerade China nur mehr als recht sein...!!!!!!!
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 15:14
    +1
    ЯО предназначено для США и Британии, в меньшей степени Европе, но никак не для Украины. Ещё и Медведев глупость про ЯО говорит в соседней ветке.
  7. Normann
    Normann Сегодня, 15:28
    -1
    Британская газета пишет также в том же материале, что западные державы заявили о том, что в случае применения Москвой ядерного оружия они ударят обычным вооружениям по объектам в РФ.

    И в ответ получат ядерный удар. Весь мир в труху stop
  8. 9PA
    9PA Сегодня, 15:33
    0
    А что случится если применить небольшое заряды, уровня малка, захочет ли из-за этого мир апокалипсис. А если честно весь вопрос а способен ли Вова нажать пресловутую кнопку и каков уровень наших рвсн
  9. RVAPatriot
    RVAPatriot Сегодня, 15:42
    0
    Если Кремль пойдет на применение ТЯО.... Выпуск памперов явно в гейропе увеличится winked