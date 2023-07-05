В Кремле опровергли информацию Financial Times о предостережении Си Цзиньпином президента РФ от использования ядерного оружия

Западные СМИ продолжают на протяжении всего конфликта на Украине спекулировать на российском ядерном оружие, постоянно говоря о возможности его применения на Украине.
А недавно известная британская газета Financial Times выпустила материал, в котором упоминается о том, что ядерные державы Запада (США, Великобритания и Франция) якобы предупредили Москву о последствиях применения ядерного оружия. Кроме того, издание утверждает, что китайский лидер Си Цзиньпин ещё в ходе своё поездки в Москву в марте этого года лично предостерёг российского президента от использования в конфликте на Украине ядерного оружия.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информация, распространённая Financial Times, является вымыслом, а итоги визита лидера КНР были изложены в принятых сторонами документах.
Британская газета пишет также в том же материале, что западные державы заявили о том, что в случае применения Москвой ядерного оружия они ударят обычным вооружениям по объектам в РФ.
Издание отмечает, что якобы после предупреждения Запада Россия решила отказаться от использования тактического ядерного оружия на Украине, считая, что оно будет малоэффективным.
Напомним, что ранее было объявлено о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.