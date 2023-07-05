Ходаковский: Две участвовавшие в контрнаступлении бригады ВСУ выводят в тыл после высоких потерь

Восполнять, конечно, будут теми, кого отловили на улицах. Вот она цена контрнаступления и результат нашего трудного упорства

В настоящее время две бригады ВСУ выводят на пополнение личным составом из-за очень высоких потерь. Об этом в своем Telegram-канале пишет заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике, бывший командир бригады «Восток» Народной милиции ДНР полковник Александр Ходаковский.По словам известного в Донбассе военачальника, обе бригады, которые сейчас уходят в тыл, участвовали в контрнаступлении ВСУ и были задействованы непосредственно в атаках на российские позиции. Естественно, что они понесли очень высокие потери в личном составе. В одной из бригад осталось не более 40 процентов от прежней численности, пишет Ходаковский.- подчеркивает экс-командир «Востока» в своем Telegram-канале Как отмечает Александр Ходаковский, «достается» и российским войскам. Но если наши бойцы не отступают, а держат фронт, то противник постепенно выматывается, теряет много солдат и военной техники. Тем самым, происходит «изматывание» ВСУ.Отметим, что украинские формирования действительно несут очень большие потери и в личном составе, и в вооружениях, и в военной технике. Сейчас это уже не скрывают даже западные источники, лишь украинское командование продолжает делать вид, будто бы «все нормально», и заодно врет о том, что у ВС РФ потери якобы «в десять раз больше», чего просто не могло бы быть по причине фактического отсутствия у ВСУ поддержки с воздуха и месячного «топтания» на одних и тех же участках фронта на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.