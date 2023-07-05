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Ходаковский: Две участвовавшие в контрнаступлении бригады ВСУ выводят в тыл после высоких потерь

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Ходаковский: Две участвовавшие в контрнаступлении бригады ВСУ выводят в тыл после высоких потерь

В настоящее время две бригады ВСУ выводят на пополнение личным составом из-за очень высоких потерь. Об этом в своем Telegram-канале пишет заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике, бывший командир бригады «Восток» Народной милиции ДНР полковник Александр Ходаковский.


По словам известного в Донбассе военачальника, обе бригады, которые сейчас уходят в тыл, участвовали в контрнаступлении ВСУ и были задействованы непосредственно в атаках на российские позиции. Естественно, что они понесли очень высокие потери в личном составе. В одной из бригад осталось не более 40 процентов от прежней численности, пишет Ходаковский.

Восполнять, конечно, будут теми, кого отловили на улицах. Вот она цена контрнаступления и результат нашего трудного упорства

- подчеркивает экс-командир «Востока» в своем Telegram-канале.

Как отмечает Александр Ходаковский, «достается» и российским войскам. Но если наши бойцы не отступают, а держат фронт, то противник постепенно выматывается, теряет много солдат и военной техники. Тем самым, происходит «изматывание» ВСУ.

Отметим, что украинские формирования действительно несут очень большие потери и в личном составе, и в вооружениях, и в военной технике. Сейчас это уже не скрывают даже западные источники, лишь украинское командование продолжает делать вид, будто бы «все нормально», и заодно врет о том, что у ВС РФ потери якобы «в десять раз больше», чего просто не могло бы быть по причине фактического отсутствия у ВСУ поддержки с воздуха и месячного «топтания» на одних и тех же участках фронта на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Александра Ходаковского
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:50
    +1
    Вообще то плевать на этих всук.Главное,что бы нашим воинам давали отдохнуть после тяжелых боев.
    1. grem
      grem Сегодня, 15:00
      0
      А что Ходаковский такой авторитет и в боях участвует ? Почему его постоянно тут и не только ..Как эксперта выносят ?
      Он рейтинг наращивает на блоге своем negative ..И вечно ноет ,как и Стрелков та же схема Тьфу блин
      Мы ныть и сами можем и критиковать все и всех ..Нам ФАКТЫ нужны ВСЕМ !
      А то ноют тут и ноют и их статьи нам постоянно тут выкладывают блохеров чертовых !!!! Зла не хватает мужики
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:53
    +1
    А у Сырского все "Ок", судя по инфе с ВО. Пару бригад туда-суда, чего мелочиться.
  3. grem
    grem Сегодня, 15:09
    0
    Две участвовавшие в контрнаступлении бригады ВСУ выводят в тыл после высоких потерь

    Скажи просто ..Побежали под ударами нашей арты
    И главное ,что эти пригады были обучены натовцами и снабжены их бронетехникой ..ОНИ ПРОСТО бежали !!!!
    Потому что ,если наши видят броню натовскую ,просто начинается истерия в эфире Видим ,видим вон она ..Давайте мочите ..Дайте я ,нет с фланга удобней
    Мочите их авиация сейчас прилет ..координаты ..
    P.S. Лепс кстате миллион отстегнул уже бойцу уничтожившему Леоарду и другие тоже отстегнули за эти картинки убитых кошек натовских ..!!
    Но дело конечно не в оплате ..Это зов крови срабатывать начал у Наших !!! soldier