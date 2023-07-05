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Американский военный эксперт: Украинский конфликт закончится на условиях России

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Американский военный эксперт: Украинский конфликт закончится на условиях России

Несмотря на усилия Запада, конфликт на Украине будет завершен победой России. Об этом в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty рассказал американский военный эксперт, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.


Как считает военный аналитик, Россия окончательно перестала доверять киевскому режиму в плане каких-либо соглашений и договоренностей. Поэтому конфликт продлится до победы российской армии. После такого финала будут проведены те самые демилитаризация и денацификация Украины, о которых российские власти заявляли в самом начале специальной военной операции.

Украинский конфликт закончится на условиях России

- подчеркнул американский военный эксперт.

Скотт Риттер считает, что украинский режим зашел слишком далеко в своих действиях. Киев уже ничего не сможет сделать, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию мирным путем. Поэтому президента Украины Владимира Зеленского ждет неминуемое военное поражение, заявил американский аналитик.

Отметим, что в последнее время на Западе увеличивается количество выступлений и публикаций экспертов, в которых прогнозируется не очень хорошая перспектива для киевского режима. Но украинское руководство продолжает рассчитывать на невозможную в реальности «победу» над Россией, безжалостно бросая на передовую все новых и новых принудительно мобилизованных украинцев.
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9 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:02
    +1
    конфликт закончится на условиях России

    Я тоже так думаю но когда и какие условия будут еще не известно...Стамбульский договорняк показал что в Кремле могут резко развернуться на 180 градусов.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:05
    +4
    А кто бы в этом сомневался,в конфликте две ядерных державы ,кто то должен уступить.Мы бы не начали СВО,не переворужив свои СЯС.Пусть США от злобы и страхом уничтожения занимаются аутофилляцией и иногда придумывая способ отсрочить свою капитуляцию.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 15:11
      +2
      .Пусть США от злобы и страхом уничтожения занимаются аутофилляцией и иногда придумывая способ отсрочить свою капитуляцию.

  3. isv000
    isv000 Сегодня, 15:08
    +1
    Американский военный эксперт: Украинский конфликт закончится на условиях России

    Не будет никаких условий, будет выражение твёрдой воли Её Величества России!
  4. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 15:08
    +2
    "Отметим, что в последнее время на Западе увеличивается количество выступлений и публикаций экспертов, в которых прогнозируется не очень хорошая перспектива для киевского режима."

    Риттер и Макгрегор. Разве есть ещё другие эксперты на западе ? laughing
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:13
      +1
      На западе есть фон дер ляйн,самоходный дед,макорон,шольц и конечно боррель ,вот эксперты ,не эксперты а экспертища( голосом Гузеевой). lol
  5. военком Котёнок
    военком Котёнок Сегодня, 15:12
    -2
    Скотт как-то зачастил. Наверное, решил досрочно ипотеку погасить.
  6. Седов
    Седов Сегодня, 15:17
    +1
    Американский военный эксперт: Украинский конфликт закончится на условиях России
    Мы всем сердцем верим в это. Вопрос когда и какой ценой?
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:25
    +1
    Нет для России другого пути, кроме как идти до Победы.