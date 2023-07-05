Украинский конфликт закончится на условиях России

Несмотря на усилия Запада, конфликт на Украине будет завершен победой России. Об этом в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty рассказал американский военный эксперт, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.Как считает военный аналитик, Россия окончательно перестала доверять киевскому режиму в плане каких-либо соглашений и договоренностей. Поэтому конфликт продлится до победы российской армии. После такого финала будут проведены те самые демилитаризация и денацификация Украины, о которых российские власти заявляли в самом начале специальной военной операции.- подчеркнул американский военный эксперт.Скотт Риттер считает, что украинский режим зашел слишком далеко в своих действиях. Киев уже ничего не сможет сделать, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию мирным путем. Поэтому президента Украины Владимира Зеленского ждет неминуемое военное поражение, заявил американский аналитик.Отметим, что в последнее время на Западе увеличивается количество выступлений и публикаций экспертов, в которых прогнозируется не очень хорошая перспектива для киевского режима. Но украинское руководство продолжает рассчитывать на невозможную в реальности «победу» над Россией, безжалостно бросая на передовую все новых и новых принудительно мобилизованных украинцев.