В этом году исполняется 80 лет со дня проведения Красной Армией легендарной Донбасской стратегической наступательной операции, которая началась 13 августа 1943 года и длилась 41 сутки.
Стоит отметить, что оккупированный Донбасс для Третьего рейха играл огромное значение, так как он являлся одним из крупнейших промышленных регионов СССР. Именно поэтому здесь еще в 1941 году вермахт создал мощнейшую линию обороны, названную «Миус-фронтом».
Командовал группировкой генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн. Численность личного состава немцев на данном участке фронта достигала более полумиллиона человек. Кроме того, здесь были сосредоточены порядка 900 танков, 1100 самолетов и 5400 артиллерийских орудий.
13 августа 1943 года началось наступление войск правого крыла Юго-Западного фронта Красной Армии на вышеупомянутые позиции вермахта. Через пять дней к наступающим присоединился Южный фронт, войска которого ударили на побережье Азовского моря, что и сыграло ключевую роль, ведь прорвать позиции немцев на «Миус-фронте» в лоб не вышло.
Уже 24 августа советскими войсками была перерезана дорога на Таганрог, а 30 числа того же месяца город был освобожден. 31 августа Красная Армия выбила фашистов с господствующей высоты Саур-Могила, 5 сентября освободила Горловку, 8-го – Донецк (Сталино), а уже 10 сентября – Мариуполь.
К 22 сентября, когда Донбасская стратегическая наступательная операция была завершена, вермахт отступил за Днепр на линию Днепропетровск-Запорожье.
Стоит отметить несколько фактов об этой поистине легендарной операции.
Танковые механизированные дивизии Красной Армии продвигались со скоростью 10-15 км в сутки, что кажется фантастическим, учитывая то, какую оборону на этом участке вытроили немцы.
Потери вермахта за вышеупомянутые 41 день составили более 115 тысяч человек.
Ключевую роль в наступлении советских войск сыграла знаменитая «Катюша», обеспечивающая подавляющую огневую мощь.
В то же время есть и трагические факты, указанные в истерических справках. Отступая со своих позиций, фашисты использовали тактику «выжженной земли».
В результате, были убиты более 284 000 мирных граждан СССР, уничтожены порядка 80 000 голов крупного рогатого скота, 209 000 лошадей, 363 000 овец, 18 700 свиней, 800 тракторов и 820 грузовиков. Вместе с собой немцы забрали более 68 000 тонн зерна. Мариуполь и Донецк (Сталино) были практически полностью уничтожены.