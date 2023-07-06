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Освобождение Донбасса: Факты о легендарном прорыве «Миус-фронта» Красной Армией

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Освобождение Донбасса: Факты о легендарном прорыве «Миус-фронта» Красной Армией

В этом году исполняется 80 лет со дня проведения Красной Армией легендарной Донбасской стратегической наступательной операции, которая началась 13 августа 1943 года и длилась 41 сутки.


Стоит отметить, что оккупированный Донбасс для Третьего рейха играл огромное значение, так как он являлся одним из крупнейших промышленных регионов СССР. Именно поэтому здесь еще в 1941 году вермахт создал мощнейшую линию обороны, названную «Миус-фронтом».

Командовал группировкой генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн. Численность личного состава немцев на данном участке фронта достигала более полумиллиона человек. Кроме того, здесь были сосредоточены порядка 900 танков, 1100 самолетов и 5400 артиллерийских орудий.

13 августа 1943 года началось наступление войск правого крыла Юго-Западного фронта Красной Армии на вышеупомянутые позиции вермахта. Через пять дней к наступающим присоединился Южный фронт, войска которого ударили на побережье Азовского моря, что и сыграло ключевую роль, ведь прорвать позиции немцев на «Миус-фронте» в лоб не вышло.

Уже 24 августа советскими войсками была перерезана дорога на Таганрог, а 30 числа того же месяца город был освобожден. 31 августа Красная Армия выбила фашистов с господствующей высоты Саур-Могила, 5 сентября освободила Горловку, 8-го – Донецк (Сталино), а уже 10 сентября – Мариуполь.

К 22 сентября, когда Донбасская стратегическая наступательная операция была завершена, вермахт отступил за Днепр на линию Днепропетровск-Запорожье.

Стоит отметить несколько фактов об этой поистине легендарной операции.

Танковые механизированные дивизии Красной Армии продвигались со скоростью 10-15 км в сутки, что кажется фантастическим, учитывая то, какую оборону на этом участке вытроили немцы.

Потери вермахта за вышеупомянутые 41 день составили более 115 тысяч человек.

Ключевую роль в наступлении советских войск сыграла знаменитая «Катюша», обеспечивающая подавляющую огневую мощь.

В то же время есть и трагические факты, указанные в истерических справках. Отступая со своих позиций, фашисты использовали тактику «выжженной земли».

В результате, были убиты более 284 000 мирных граждан СССР, уничтожены порядка 80 000 голов крупного рогатого скота, 209 000 лошадей, 363 000 овец, 18 700 свиней, 800 тракторов и 820 грузовиков. Вместе с собой немцы забрали более 68 000 тонн зерна. Мариуполь и Донецк (Сталино) были практически полностью уничтожены.

Использованы фотографии:
архивное фото
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1 комментарий
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 09:13
    0
    Танковые механизированные дивизии Красной Армии продвигались со скоростью 10-15 км в сутки, что кажется фантастическим, учитывая то, какую оборону на этом участке вытроили немцы.


    ???
    Вот как наши отцы и деды освобождали Родину от коричневой чумы! Есть чему поучиться нынешним полководцам!
    В те далекие времена генералы не зря хлеб ели!