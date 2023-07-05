Губернатор Белгородской области сообщил о сильном обстреле ВСУ города Валуйки из РСЗО «Град»

ВСУ обстреливали город из РСЗО «Град»

Сегодня украинские формирования подвергли сильному обстрелу город Валуйки в Белгородской области, а также окрестные населенные пункты, входящие в состав Валуйского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Как отметил глава региона, сегодня он выезжал в Старый Оскол, но получил информацию об очередном обстреле области со стороны ВСУ и был вынужден выехать на место происшествия – в город Валуйки.- написал Гладков в Telegram-канале.По словам Гладкова, первичная информация о том, что при обстреле была тяжело ранена женщина, не подтвердилась. После обследования пострадавшей в центральной районной больнице, выяснилось, что у нее – осколочные ранения мягких тканей спины, не проникающие. Женщине оказали медицинскую помощь и отпустили домой, на амбулаторное лечение.Представителями администрации во время подомового обхода было установлено, что от обстрела пострадали 33 частных домовладения и 11 автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.Кроме города Валуйки, ВСУ сегодня обстреляли село Карабаново в Валуйском городском округе. Здесь пострадавших не было, но осколки вражеских снарядов повредили четыре дома. В домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровля, заборы домов. Кроме того, были повреждены два объекта социальной инфраструктуры, включая местный Дом культуры. В Карабаново продолжается подомовой обход с привлечением сотрудников администрации округа и экстренных служб.Ранее сообщалось, что украинские формирования в последнее время усилили обстрелы приграничных территорий Белгородской области. Губернатор Гладков почти каждый день в своем Telegram-канале рассказывает о последствиях регулярных обстрелов региона.