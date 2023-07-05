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Губернатор Белгородской области сообщил о сильном обстреле ВСУ города Валуйки из РСЗО «Град»

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Губернатор Белгородской области сообщил о сильном обстреле ВСУ города Валуйки из РСЗО «Град»

Сегодня украинские формирования подвергли сильному обстрелу город Валуйки в Белгородской области, а также окрестные населенные пункты, входящие в состав Валуйского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


Как отметил глава региона, сегодня он выезжал в Старый Оскол, но получил информацию об очередном обстреле области со стороны ВСУ и был вынужден выехать на место происшествия – в город Валуйки.

ВСУ обстреливали город из РСЗО «Град»

- написал Гладков в Telegram-канале.

По словам Гладкова, первичная информация о том, что при обстреле была тяжело ранена женщина, не подтвердилась. После обследования пострадавшей в центральной районной больнице, выяснилось, что у нее – осколочные ранения мягких тканей спины, не проникающие. Женщине оказали медицинскую помощь и отпустили домой, на амбулаторное лечение.

Представителями администрации во время подомового обхода было установлено, что от обстрела пострадали 33 частных домовладения и 11 автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Кроме города Валуйки, ВСУ сегодня обстреляли село Карабаново в Валуйском городском округе. Здесь пострадавших не было, но осколки вражеских снарядов повредили четыре дома. В домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровля, заборы домов. Кроме того, были повреждены два объекта социальной инфраструктуры, включая местный Дом культуры. В Карабаново продолжается подомовой обход с привлечением сотрудников администрации округа и экстренных служб.

Ранее сообщалось, что украинские формирования в последнее время усилили обстрелы приграничных территорий Белгородской области. Губернатор Гладков почти каждый день в своем Telegram-канале рассказывает о последствиях регулярных обстрелов региона.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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8 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 15:16
    -1
    Вот вся эта контрбатарейная борьба... Пока наши засекут те уже уйдут с позиций, надо из Ланцетов делать рой беспилотников и чтобы десятки-сотни их постоянно охотились за противником, к этому всё равно придут. А дожидаться пока тебя обстреляют, засечь и отрабатывать артиллерией в том числе реактивной это всё долго.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 15:26
      +1
      Дежурное звено штурмовиков в воздухе, и моментальные удары, с расстояния, чтоб без ПЗРК, и всё кончится, ведь миномёты!! Это предельно малая дальность!!
      1. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 15:42
        0
        Можно ещё дежурное звено пехотной группы держать на ЛБС: только начали обстрел артиллерией - спецназ выдвигается и берет в плен артиллеристов yes
      2. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 15:45
        0
        В заголовке РСЗО Град. Дальность 40 км. Валуйки по прямой меньше 20.
        1. rosomaha
          rosomaha Сегодня, 15:59
          0
          почему все считают дальность Града 40км..если осн снарядом 20км..и только самые новые имеют дальность 30-40км. А такие снаряды есть у нас, у Китая и Ирана..Есть у Словаков и Турции. Дальность 40км заявлена у укровских Бастионов...но их единицы и о снарядах ничего не известно.
          Во время прошлого обстрела Валуек был обнаружен снаряд Экскалибур, что говорит о работе ствольной артой..предположительно САУ Краб. У них дальность позволяет.
  2. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 15:19
    -1
    Все же поразительно, насколько эффективно работают главы администраций российских прифронтовых регионов. Создают силы самообороны, в Курской области окопы начали копать уже в конце весны прошлого года, выезжают на места обстрелов, активно работают с населением. И все это при почти полнейшей инертности федеральной власти.

    P.S. ну, кадыровцев ещё завезли Гладкову. Видимо, чтоб совсем жизнь медом не казалась
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:20
    -2
    Ну тут только мониторинг прилегающих областей с Орланов. И по уму погранцам дать Ланцеты, хрен тогда уйдут
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 15:22
      -1
      ДРГ не уходить должны, а не заходить