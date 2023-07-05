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Две станции РЭБ «Буковель» и пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожены российскими войсками на Херсонском направлении - Минобороны

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Две станции РЭБ «Буковель» и пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожены российскими войсками на Херсонском направлении - Минобороны

Противник возобновил активные боевые действия на Запорожском направлении, предприняв ряд попыток прорвать оборону российской армии. Также атаки ВСУ отражены на Донецком, Южно-Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Об этом сообщает Министерство обороны в новой сводке.


Наиболее активные боевые действия идут на Донецком направлении, здесь противник предпринял девять атак в районах Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка. В ответ войска "Южной" группировки нанесли удар по трем скоплениям противника в районе Артемовска. Всего за сутки противник потерял до 290 человек личного состава, три танка, одну БМП, пять автомобилей, три пикапа, САУ Гвоздика, две гаубицы Д-30 и одну Мста-Б. В районе Невельское уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады ТРО.
 
На Красно-Лиманском противник предпринял две атаки штурмовыми группами 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Макеевка и Червоная Диброва. В районах Серебрянка и Торское уничтожены две ДРГ. За сутки потери противника составили свыше 90 всушников, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, САУ Krab и Акация и две гаубицы Д-30.
 
На Южно-Донецком войска группировки "Восток" отразили пять атак ВСУ силами до мотопехотной роты в направлении Старомайорское и Урожайное. В районах Макаровка и Приютное накрыты готовящиеся к атаке подразделения ВСУ, рядом с Угледаром нейтрализована ДРГ. На Запорожском отражена атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Жеребянки Запорожской области. В районах Преображенка и Малая Токмачка накрыты скопления противника вместе с техникой. Три ДРГ уничтожены в районах Луговское, Марфополь и Мирное Запорожской области.

За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 300 всушников, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Мста-Б, две гаубицы Д-20, две САУ Акация и одна Krab.

На Купянском направлении без изменений, активно работала артиллерия и авиация по живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Новомлынск, Двуречная, Синьковка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля. В районе Голубовка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 всушников, четыре автомобиля, три гаубицы М777, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Подробности военные не приводят. Скорей всего наши работали или высокоточными боеприпасами, или дронами-камикадзе.
 
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5 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 15:36
    0
    Две станции РЭБ «Буковель» и пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожены российскими войсками

    По сигналам вычисляют уже ..Но главное ,это спутник амерские ,вот это проблема ..Собъем их или лучше нейтрализуем(это все секретно) вот тогда А пока как есть и что есть !!! России нельзя раскрываться полностью ,на что нас запад и провоцирует ..
    Такие дела у нас англосаксы ..Скоро к вам придем ,по вашим же схемам революций и подрывов экономики Ждите , мы уже у вас

    Это не фейк ..Проверьте адепты либеры !
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:37
    -1
    Про артемовские фланги в Берховке и Клещеевке-молчок.Может лучше -горькая правда,чем сладкая ложь,или замалчивание?
    1. KCA
      KCA Сегодня, 15:41
      +1
      У вас есть подтверждённая информация про фланги? Озвучьте, и укажите источник, ну так, чтоб проверить, не передаются-ли данные из куева через старлинк, это, кст, проверить может даже ламер, старлинк не засекреченная сеть пентагона, счупальца вытянуть на раз
    2. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 15:43
      0
      А что там по флангам? Что замалчивают, а вы знаете точно?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:59
        0
        Пока знаю то,что прочитал от Сладкова.Я могу допустить,что его неправильно информировали,но и опровержения то нет