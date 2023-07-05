Две станции РЭБ «Буковель» и пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожены российскими войсками на Херсонском направлении - Минобороны

Противник возобновил активные боевые действия на Запорожском направлении, предприняв ряд попыток прорвать оборону российской армии. Также атаки ВСУ отражены на Донецком, Южно-Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Об этом сообщает Министерство обороны в новой сводке.
Наиболее активные боевые действия идут на Донецком направлении, здесь противник предпринял девять атак в районах Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка. В ответ войска "Южной" группировки нанесли удар по трем скоплениям противника в районе Артемовска. Всего за сутки противник потерял до 290 человек личного состава, три танка, одну БМП, пять автомобилей, три пикапа, САУ Гвоздика, две гаубицы Д-30 и одну Мста-Б. В районе Невельское уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады ТРО.
На Красно-Лиманском противник предпринял две атаки штурмовыми группами 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Макеевка и Червоная Диброва. В районах Серебрянка и Торское уничтожены две ДРГ. За сутки потери противника составили свыше 90 всушников, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, САУ Krab и Акация и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком войска группировки "Восток" отразили пять атак ВСУ силами до мотопехотной роты в направлении Старомайорское и Урожайное. В районах Макаровка и Приютное накрыты готовящиеся к атаке подразделения ВСУ, рядом с Угледаром нейтрализована ДРГ. На Запорожском отражена атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Жеребянки Запорожской области. В районах Преображенка и Малая Токмачка накрыты скопления противника вместе с техникой. Три ДРГ уничтожены в районах Луговское, Марфополь и Мирное Запорожской области.
За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 300 всушников, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Мста-Б, две гаубицы Д-20, две САУ Акация и одна Krab.
На Купянском направлении без изменений, активно работала артиллерия и авиация по живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Новомлынск, Двуречная, Синьковка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля. В районе Голубовка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 всушников, четыре автомобиля, три гаубицы М777, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Подробности военные не приводят. Скорей всего наши работали или высокоточными боеприпасами, или дронами-камикадзе.