Президент Литвы: На саммите НАТО Украине будут озвучены гарантии безопасности

На грядущем саммите НАТО в Вильнюсе Украина не получит приглашения для вступления в альянс, однако ожидаемый в результате мероприятия результат "не разочарует" Киев. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.В ходе интервью прибалтийскому информационному агентству BNS Науседа сказал, что, по имеющейся у него информации, Украине будут предложены определенные гарантии безопасности от отдельных стран альянса, кроме того будет создан Совет НАТО-Украина.По словам литовского президента, когда Зеленский приедет в Вильнюс, где будет проходить саммит НАТО, вероятнее всего он не получит все из того, на что рассчитывает, однако, несмотря на это, получит достаточно многое.Науседа также добавил, что надеется, что на саммите будут озвучены формулировки, которые не разочаруют Киев, а также "будет сказано больше, чем мы привыкли говорить".Президент Литвы отметил, что двери НАТО не для всех стран открываются одинаково быстро, при этом некоторые вообще лишены возможности присоединиться к альянсу, однако вопросы украинской власти, касающиеся вступления в НАТО, являются вполне закономерными.Стоит отметить, что представляется маловероятным предоставление какой-либо страной гарантий безопасности находящейся в состоянии вооруженного конфликта Украине, поскольку в результате эта страна автоматически окажется втянутой в боевые действия. Скорее всего, любые касающиеся украинского вопроса заявления будут сделаны с формулировкой гипотетического послевоенного взаимодействия с Украиной.