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Французский экономист в беседе с российскими пранкерами допустил новый мировой финансовый кризис из-за действий США

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Французский экономист в беседе с российскими пранкерами допустил новый мировой финансовый кризис из-за действий США

В августе 2023 года мир может столкнуться с очередным глобальным финансовым кризисом. Об этом заявил французский экономист Жак Аттали в беседе с российскими пранкерами.


Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Аттали от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. Экономист, некогда возглавлявший Европейский банк реконструкции и развития и считающийся одним из идеологов глобализма, им поверил и был весьма откровенен в разговоре.

По мнению Аттали, может рухнуть «Дойчебанк», после чего начнутся проблемы и у американской финансовой системы. Из-за финансового кризиса могут возникнуть сложности с оказанием поддержки Украине со стороны западных стран.

Как считает идеолог глобализма, США зря повысили процентные ставки, поскольку именно это действие сформировало «фундамент» мирового финансового кризиса. Для мировых банков возникли реальные риски. У США сейчас, подчеркнул Аттали, очень большой мировой долг.

Для того, чтобы финансировать бюджет страны, Демократической и Республиканской партиям в Конгрессе надо договориться, а из-за близости выборов каждая из партий заинтересована лишь в укреплении собственных политических позиций. Таким образом, ситуация принимает тупиковый характер, и может привести к глобальному финансовому кризису уже в августе текущего года.

В то же время, имея множество экономических проблем, которые признает Аттали, Запад продолжает помощь Украине. Что интересно, и сам экономист-глобалист, судя по его словам, считает оказание этой поддержки правильным, но она тоже является одной из причин ухудшения экономической ситуации в странах Запада.
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4 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:31
    +2
    Французский экономист в беседе с российскими пранкерами допустил новый мировой финансовый кризис из-за действий США
    кризис, кризис, кто его только не предрекал, предрекают и предрекать будет!
    Будет/не будет, увидим... мимо нас не пройдёт.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:34
    +2
    Я лежал на диване в ковид и прикалывся от этой показухи.Экономика встала ,а они говорят что у них всё нормально,пусть теперь расхлёбывают и едят полными ложками ,деньги которые напечатали.США это поняли,и грабят экономику ЕС,но этот колодец не бездонный.
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 15:37
    +1
    судя по его словам, считает оказание этой поддержки правильным, но она тоже является одной из причин ухудшения экономической ситуации в странах Запада

    Кто бы сомневался, что даже в мутной воде кризиса западные финансовые элиты успешно половят рыбку.
    Cui bono? Cui prodest?... гласит одно из зречений древнего римского юриста... Кому выгодно?
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:52
    0
    Экономист, некогда возглавлявший Европейский банк реконструкции и развития и считающийся одним из идеологов глобализма, им поверил и был весьма откровенен в разговоре.

    Такие люди никогда не бывают откровенны. Он говорил лишь то, что мог сказать людям уровня порошенко (это при условии, что он в это поверил, а не морочил голову так же как пранкеры)
    Вообще пранкеры, это провокаторы и в некоторой степени мошенники, странно что их не только не осуждают, но ещё и пытаются выдавать как неких героев. sad
    С таким успехом можно любого телефонного мошенника называть пранкером.