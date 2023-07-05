Французский экономист в беседе с российскими пранкерами допустил новый мировой финансовый кризис из-за действий США

В августе 2023 года мир может столкнуться с очередным глобальным финансовым кризисом. Об этом заявил французский экономист Жак Аттали в беседе с российскими пранкерами.Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Аттали от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. Экономист, некогда возглавлявший Европейский банк реконструкции и развития и считающийся одним из идеологов глобализма, им поверил и был весьма откровенен в разговоре.По мнению Аттали, может рухнуть «Дойчебанк», после чего начнутся проблемы и у американской финансовой системы. Из-за финансового кризиса могут возникнуть сложности с оказанием поддержки Украине со стороны западных стран.Как считает идеолог глобализма, США зря повысили процентные ставки, поскольку именно это действие сформировало «фундамент» мирового финансового кризиса. Для мировых банков возникли реальные риски. У США сейчас, подчеркнул Аттали, очень большой мировой долг.Для того, чтобы финансировать бюджет страны, Демократической и Республиканской партиям в Конгрессе надо договориться, а из-за близости выборов каждая из партий заинтересована лишь в укреплении собственных политических позиций. Таким образом, ситуация принимает тупиковый характер, и может привести к глобальному финансовому кризису уже в августе текущего года.В то же время, имея множество экономических проблем, которые признает Аттали, Запад продолжает помощь Украине. Что интересно, и сам экономист-глобалист, судя по его словам, считает оказание этой поддержки правильным, но она тоже является одной из причин ухудшения экономической ситуации в странах Запада.