Западная пресса: Россия использует обманчивый камуфляж для защиты боевых кораблей в Черном море

Западные обозреватели впервые заметили в конце июня новую, как утверждается, защитную окраску российских боевых вымпелов.
ВМФ РФ применяет обманчивый камуфляж к ключевым кораблям в Черном море
- отмечается в издании Covert Shores.
Как указывается, камуфляж включает в себя черную (или очень темную) краску, нанесенную на носовую и кормовую части судна. При некоторых условиях это может визуально сделать судно короче.
Это можно считать обманчивой схемой камуфляжа, потому что он не пытается полностью скрыть корабль, вместо этого он стремится ввести наблюдателя в заблуждение, заставив его неправильно идентифицировать вымпел
- поясняет автор.
С новой окраской уже были замечены два фрегата класса проекта 11356Р, два корвета проекта «Буян-М» и тральщик проекта 266М «Иван Голубец».
Все они [кроме тральщика] являются носителями [крылатых ракет] «Калибр». Вряд ли это совпадение
- считает автор.
На корабле «Адмирал Эссен» темная краска нанесена на борта в носовой части и на корме, а также на палубу над носом. Вертолетная площадка на корме, однако, осталась неокрашенной. Как считает автор, «это показывает, что камуфляж предназначен для работы [устранения угроз] сбоку, чтобы сбить с толку операторов морских БПА».
Как поясняется, во время атак украинских беспилотников оператор использует камеру для распознавания целей.
Поэтому любой трюк, который препятствует их способности идентифицировать наиболее ценный объект, будет расценен русскими как стоящий того
- утверждается в западной прессе.
Как говорится в издании, данная маскировка проявит себя еще более эффективно в случае, если за распознавание целей будет отвечать искусственный интеллект – не только при управлении БПА, но и, к примеру, при обработке спутниковых снимков: в военных штабах ИИ часто используется как поисковый фильтр.