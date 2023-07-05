Западная пресса: Россия использует обманчивый камуфляж для защиты боевых кораблей в Черном море

ВМФ РФ применяет обманчивый камуфляж к ключевым кораблям в Черном море

Это можно считать обманчивой схемой камуфляжа, потому что он не пытается полностью скрыть корабль, вместо этого он стремится ввести наблюдателя в заблуждение, заставив его неправильно идентифицировать вымпел

Все они [кроме тральщика] являются носителями [крылатых ракет] «Калибр». Вряд ли это совпадение

Поэтому любой трюк, который препятствует их способности идентифицировать наиболее ценный объект, будет расценен русскими как стоящий того