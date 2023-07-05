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Западная пресса: Россия использует обманчивый камуфляж для защиты боевых кораблей в Черном море

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Западная пресса: Россия использует обманчивый камуфляж для защиты боевых кораблей в Черном море

Западные обозреватели впервые заметили в конце июня новую, как утверждается, защитную окраску российских боевых вымпелов.


ВМФ РФ применяет обманчивый камуфляж к ключевым кораблям в Черном море

- отмечается в издании Covert Shores.

Как указывается, камуфляж включает в себя черную (или очень темную) краску, нанесенную на носовую и кормовую части судна. При некоторых условиях это может визуально сделать судно короче.

Это можно считать обманчивой схемой камуфляжа, потому что он не пытается полностью скрыть корабль, вместо этого он стремится ввести наблюдателя в заблуждение, заставив его неправильно идентифицировать вымпел

- поясняет автор.

С новой окраской уже были замечены два фрегата класса проекта 11356Р, два корвета проекта «Буян-М» и тральщик проекта 266М «Иван Голубец».

Все они [кроме тральщика] являются носителями [крылатых ракет] «Калибр». Вряд ли это совпадение

- считает автор.

На корабле «Адмирал Эссен» темная краска нанесена на борта в носовой части и на корме, а также на палубу над носом. Вертолетная площадка на корме, однако, осталась неокрашенной. Как считает автор, «это показывает, что камуфляж предназначен для работы [устранения угроз] сбоку, чтобы сбить с толку операторов морских БПА».



Как поясняется, во время атак украинских беспилотников оператор использует камеру для распознавания целей.

Поэтому любой трюк, который препятствует их способности идентифицировать наиболее ценный объект, будет расценен русскими как стоящий того

- утверждается в западной прессе.

Как говорится в издании, данная маскировка проявит себя еще более эффективно в случае, если за распознавание целей будет отвечать искусственный интеллект – не только при управлении БПА, но и, к примеру, при обработке спутниковых снимков: в военных штабах ИИ часто используется как поисковый фильтр.
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:18
    0
    С анулированием " зерновой сделки" одесском порту будет сложнее ,ЧФ будет легче.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:36
      0
      Цитата: tralflot1832
      С анулированием " зерновой сделки" одесском порту будет сложнее ,ЧФ будет легче.

      Легче будет, если денацифицировать и демилитаризировать не только Одесский порт, но и Рени.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:21
    +3
    belay А для чего вообще камуфляж нужен?Именно для этого-скрыть,обмануть противника
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:47
      +3
      Японцы ещё при Цусиме удивили нас окраской кораблей, сливающейся с горизонтом.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:28
    -1
    Дык недавно на ВО об этом писалось. Что, заикание? belay
  4. exo
    exo Сегодня, 16:29
    +4
    Решение не новое,но правильное.Особенно в эпоху применения беспилотных аппаратов.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:32
    0
    Вот, что нужно! Такого типа проекты были ещё в начале ХХ века. Китайцы - впереди планеты всей. Новое- это хорошо забытое старое. Ма-ла-цы!
    Полупогружные корабли с мощным ракетным вооружением. Над водой только антенны, перископы, шноркель. Никакой радар не усечёт.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 16:38
      +4
      Никакой радар не усечёт.

      Усечёт :) Особенно в тёплых морях по следу взбаламученного микропланктона который часами сохраняется. Кстати, это было большой проблемой для наших Больших Дизельных Подлодок оперирующих в Средиземном море, например.
      P.S. Поищите книгу "Одиночное плавание" Черкашина Николая Андреевича. Там подробнее о методах выслеживания подплава. Не пожалеете если тема вам интересна.
    2. Комментарий был удален.
  6. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 16:42
    +1
    Всем доброго дня. Если хамелеоны умеют подбирать расцветку, чтоб обмануть противника, то условиях войны - необходимо
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:52
      0
      Хамелеоны жертву обманывают.Противников у них нет. hi
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:43
    0
    два корвета проекта «Буян-М»
    Корветы? belay Вроде МРК.