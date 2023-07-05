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Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о демобилизации из ВСУ по состоянию здоровья

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Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о демобилизации из ВСУ по состоянию здоровья

Украинский политик Юрий Луценко, который проходил службу в вооруженных силах Украины, заявил о своем уходе из рядов армии в связи с инвалидностью. Об этом он сообщил в социальных сетях.


Луценко подчеркнул, что военной врачебной комиссией была установлена его инвалидность, в связи с чем он более не годен к военной службе и снимается с военного учета. По словам бывшего генпрокурора, он проходил службу в Киеве, Николаевской области и на Артемовском направлении.

Теперь, отмечает Луценко, он будет заниматься неким «волонтерством». Примечательно, что в начале специальной военной операции ВС РФ на Украине бывший генпрокурор активно пиарился в военной форме, рассказывая, как он был мобилизован в ВСУ.

Но состояние здоровья Луценко почему-то резко ухудшилось именно на фоне неудачного контрнаступления и высоких потерь украинской армии. Конечно, может быть это и совпадение, и Луценко действительно заболел и стал инвалидом, особенно учитывая, что ему все же 59 лет, но не исключена и другая подоплека его действий.

Напомним, что Луценко в 2007-2010 гг. был министром внутренних дел Украины, в 2014 году участвовал в Евромайдане, в 2016-2019 гг. занимал пост генерального прокурора Украины. С именем Луценко были связаны многочисленные скандалы, в том числе и коррупционного характера.

После начала спецоперации Луценко сообщил, что его мобилизовали в звании капитана в ряды ВСУ и назначили командиром взвода ударных беспилотных летательных аппаратов.
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10 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:38
    +1
    По русски это звучит, как: " откосил".
    1. Комментарий был удален.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 15:56
      0
      По русски это звучит, как: " откосил".

      Да и на мове, как перевёл мне переводчик, звучит очень похоже - "відкосив від армії"... Ну а раз так, то зачем они эту "мову" придумывали...???
      Луценко испугался
      И начал вдруг орать –
      «Я вам не нанимался
      С Россией воевать!!!»
      Ему сказали Штаты,
      Ты прекрати свой торг…
      Иди скорей в солдаты –
      Раз в морг, так значит…
      В морг…
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:40
    +1
    Однозначно договорился с врачами за денежку и они нарисовали ему инвалидность...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:55
      0
      Инвалид...Недееспособный по психиатрии.Был и есть
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:41
    0
    Хорошо этот сукин сын сказанул,а теперь зачем умирать за риднну украину,бежать с ЛБС всеми способами.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:42
    0
    Одного "инвалида" комиссовали, трех мобилизовали....У меня деда в время ВОВ тоже комиссовали из действующей с открытой формой туберкулеза....про инвалидность даже разговоров не было.
  5. Комментарий был удален.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 15:51
      0
      Главное вовремя смыться...тем более он на фронтах контуженный.
  6. Светлан
    Светлан Сегодня, 15:54
    +1
    Алкоголик он. И дебошир )))
    Помнитца его в Германии в аэропорту за пьяный дебош тормознули.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:56
    0
    Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о демобилизации из ВСУ по состоянию здоровья ВСУ.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:58
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о демобилизации из ВСУ по состоянию здоровья

    и сразу в психо- неврологический диспансер