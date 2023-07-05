Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о демобилизации из ВСУ по состоянию здоровья

Украинский политик Юрий Луценко, который проходил службу в вооруженных силах Украины, заявил о своем уходе из рядов армии в связи с инвалидностью. Об этом он сообщил в социальных сетях.Луценко подчеркнул, что военной врачебной комиссией была установлена его инвалидность, в связи с чем он более не годен к военной службе и снимается с военного учета. По словам бывшего генпрокурора, он проходил службу в Киеве, Николаевской области и на Артемовском направлении.Теперь, отмечает Луценко, он будет заниматься неким «волонтерством». Примечательно, что в начале специальной военной операции ВС РФ на Украине бывший генпрокурор активно пиарился в военной форме, рассказывая, как он был мобилизован в ВСУ.Но состояние здоровья Луценко почему-то резко ухудшилось именно на фоне неудачного контрнаступления и высоких потерь украинской армии. Конечно, может быть это и совпадение, и Луценко действительно заболел и стал инвалидом, особенно учитывая, что ему все же 59 лет, но не исключена и другая подоплека его действий.Напомним, что Луценко в 2007-2010 гг. был министром внутренних дел Украины, в 2014 году участвовал в Евромайдане, в 2016-2019 гг. занимал пост генерального прокурора Украины. С именем Луценко были связаны многочисленные скандалы, в том числе и коррупционного характера.После начала спецоперации Луценко сообщил, что его мобилизовали в звании капитана в ряды ВСУ и назначили командиром взвода ударных беспилотных летательных аппаратов.