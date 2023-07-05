Затянувшееся и не имеющее успехов контрнаступление ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и других направлениях идет так медленно, потому что ВС РФ была создана мощная линия обороны. Такой вывод можно сделать на основе заявления начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в интервью украинской прессе.
Как отметил украинский военачальник, российской армии удалось создать мощную систему оборонительных сооружений и укреплений на Запорожском направлении и на других участках фронта. По утверждению Громова, каждая из полос эшелонированной обороны ВС РФ имеет протяженность в 10-40 километров. Эти полосы построены плотно друг к другу.
Таким образом, украинское командование пытается объяснить сложности контрнаступления слишком хорошей российской обороной. Без сомнения, в значительной степени так и есть: на протяжении нескольких месяцев наши войска готовились к тому, что противник перейдет к наступательным действиям, и обустраивали эшелонированную оборону. Теперь украинские формирования, даже несмотря на наличие западной военной техники, оказываются не в состоянии эти линии обороны преодолеть.
Западные военные эксперты все чаще заявляют, что киевский режим и его покровители в США и НАТО недооценили военный потенциал России и способность российской армии держать оборону. Поэтому сейчас украинские войска несут очень большие потери и в личном составе, и в военной технике, в том числе и в танках и бронемашинах, ранее поставленных на Украину западными странами.
Но выводы из этого командование ВСУ так и не сделало, и по требованию президента Владимира Зеленского продолжает отправлять свои бригады на штурм российских позиций, что приводит к еще большим потерям. Например, две бригады ВСУ уже были выведены в тыл после того, как в одной из них осталось лишь 40 процентов личного состава.