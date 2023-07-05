Лидер ЛДПР: Журналисты, освещающие ход СВО, должны иметь гарантии и возможность получить статус ветерана боевых действий

Все, кто освещают СВО, должны иметь гарантии… Журналисты, работники СМИ любых, которые отправлены от редакции или просто индивидуальные военкоры — неважно, которые отправлены в зону боевого соприкосновения СВО, должны иметь возможность получить статус ветерана боевых действий

Российские военкоры, освещающие события на передовой украинского фронта, порою рискуют не меньше, чем бойцы вооруженных сил, непосредственно участвующие в боях. Однако их статус до сих пор не определен законодательно, включая компенсации за опасную работу и другие меры соцподдержки, действующие в отношении участников СВО.На эту несправедливость в отношении военных корреспондентов обратил внимание председатель Либерально-демократической партии России и глава одноименной фракции в Госдуме, председатель Комитета по международным делам ГД РФ Леонид Слуцкий. Политик и депутат считает, что государство должно дать гарантии журналистам, освещающим события в зоне спецоперации, и предоставить возможность получения статуса ветерана боевых действий.При этом, отметил лидер ЛДПР, неважно, направлены в зону СВО штатные журналисты по заданию редакций, либо о происходящем на фронте своим подписчикам рассказывают индивидуальные военкоры и блогеры. Последние, кстати, выезжая на самые опасные участки линии соприкосновения и посещая прифронтовые населенные пункты, находящиеся под регулярными обстрелами ВСУ, часто не только общаются с бойцами, жителями городов и сел, но еще и ведут активную волонтерскую деятельность.— заявил Слуцкий на состоявшейся сегодня встрече с военными корреспондентами и блогерами.Напомним, тему дополнительной социальной поддержки военкорам, рассказывающим о происходящем в зоне спецоперации, членам их семей председатель ЛДПР поднимал на аналогичной встрече еще в августе прошлого года. На этот раз глава думской фракции сообщил, что уже перешел от слов к делу. Он отметил, что соответствующие письма направлены в нужные инстанции, в том числе на имя министра обороны России Сергея Шойгу.