Военное обозрение
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Лидер ЛДПР: Журналисты, освещающие ход СВО, должны иметь гарантии и возможность получить статус ветерана боевых действий

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Лидер ЛДПР: Журналисты, освещающие ход СВО, должны иметь гарантии и возможность получить статус ветерана боевых действий

Российские военкоры, освещающие события на передовой украинского фронта, порою рискуют не меньше, чем бойцы вооруженных сил, непосредственно участвующие в боях. Однако их статус до сих пор не определен законодательно, включая компенсации за опасную работу и другие меры соцподдержки, действующие в отношении участников СВО.


На эту несправедливость в отношении военных корреспондентов обратил внимание председатель Либерально-демократической партии России и глава одноименной фракции в Госдуме, председатель Комитета по международным делам ГД РФ Леонид Слуцкий. Политик и депутат считает, что государство должно дать гарантии журналистам, освещающим события в зоне спецоперации, и предоставить возможность получения статуса ветерана боевых действий.

При этом, отметил лидер ЛДПР, неважно, направлены в зону СВО штатные журналисты по заданию редакций, либо о происходящем на фронте своим подписчикам рассказывают индивидуальные военкоры и блогеры. Последние, кстати, выезжая на самые опасные участки линии соприкосновения и посещая прифронтовые населенные пункты, находящиеся под регулярными обстрелами ВСУ, часто не только общаются с бойцами, жителями городов и сел, но еще и ведут активную волонтерскую деятельность.

Все, кто освещают СВО, должны иметь гарантии… Журналисты, работники СМИ любых, которые отправлены от редакции или просто индивидуальные военкоры — неважно, которые отправлены в зону боевого соприкосновения СВО, должны иметь возможность получить статус ветерана боевых действий

— заявил Слуцкий на состоявшейся сегодня встрече с военными корреспондентами и блогерами.

Напомним, тему дополнительной социальной поддержки военкорам, рассказывающим о происходящем в зоне спецоперации, членам их семей председатель ЛДПР поднимал на аналогичной встрече еще в августе прошлого года. На этот раз глава думской фракции сообщил, что уже перешел от слов к делу. Он отметил, что соответствующие письма направлены в нужные инстанции, в том числе на имя министра обороны России Сергея Шойгу.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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18 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:10
    +10
    В зоне СВО должны быть только аккредитованные журналисты СМИ в местах где определят военные, при этом нести ответственность за выдаваемую информацию, а "хайпожорам" там нечего делать.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:21
      +1
      Uprun hi, жаль только один плюс поставить могу, добавить хотел и то что за левую не проверенную, ложную или информацию повлекшую панику на ровном месте эти смишники должны нести ответственность, вместе с редактором.
    2. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 16:44
      +1
      Мало того. Все что идет из зоны СВО должно иметь отметку от органов военной цензуры. Иначе получаем потом репортажи о развертывании войск с конкретной привязкой как в порту Бердянска.
  2. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 16:12
    +6
    "Ветеран"- значит участник. А раз участник- значит он не "пресса" и по нему можно с чистой совестью пулять. Слуцкий- популист/клоун, лиш бы "пукнуть".. Ни разу от него не было нормального/здравого предложения. ЛДПР больше не существует. Если лидер- демагог- такая и партия.
    1. FIR FIR
      FIR FIR Сегодня, 16:22
      +1
      Цитата: Андрей1966
      Ни разу от него не было нормального/здравого предложения.

      Как это не было? А армия в 7 миллионов?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:13
    +1
    Вот честно скажу, ЛДПР без Владимира Вольфовича не жилец.У Жириновского была харизма.Которая поддерживали сми.Его радиоэфиры с рыбаками были скучны,сми же нету особенно ночью из за часовых поясов.Вы поняли о чём я .Без них решат.
  4. Волшебник ЗОЖ
    Волшебник ЗОЖ Сегодня, 16:14
    -3
    Фух, обошлось. А то я сперва подумал что Жирик воскрес.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:19
      +1
      Слуцкому до Жирика,как до Пекина на карачках...Впрочем,как и ДАМу
      1. FIR FIR
        FIR FIR Сегодня, 16:24
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Впрочем,как и

        Руки прочь от рупора национальной демократии!
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:37
          +1
          Я прекрасно понял Ваш юмор yes Правда кто то не понял ,и кинул шпалу laughing
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:15
    +5
    Не думаю, что хорошая идея - журналистам давать статус ветерана боевых действий. Тогда уж этот статус надо давать и всем жителям приграничных территорий.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:19
      +4
      Владимир М hi, тем более и журналисты и блогеры туда едут добровольно и знают зачем и за что! А жители приграничья просто живут там зачастую не имея средств выехать подальше.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 16:25
        +1
        А гарантии, есть они. Остап Ибрагимович говорил, что это страховой полис. Так и есть.
      2. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 16:27
        +1
        И я об этом. Так и леша столяров получит статус участника б/действий
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:16
    +5
    Все, кто освещают СВО, должны иметь гарантии…

    Да, должны иметь, но не все. Гарантии ещё нужно заслужить. Строго дифференцированно.
    А то заедет какая-то журнашлюшка в прифронтовой штаб подальше от передовой минут на 20, возьмёт интервью у генерала, свалит и потребует себе статус.
  7. krops777
    krops777 Сегодня, 16:29
    +4
    На сколько я знаю ни один типа "военкор" не заключил с МО контракт и запроса на военных корреспондентов от МО также не поступало, отсюда вывод какие они участники боевых действий? Что теперь всем примазанным давать ветерана? Нет уж это исключительно их прихоть или заказ от директоров СМИ.
  8. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 16:39
    0
    Ну да как "Два майора", слившие в интернет места посадки наших ДРГ на скоростные катера.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:59
    +1
    Все, кто освещают СВО, должны иметь гарантии… Журналисты, работники СМИ любых, которые отправлены от редакции или просто индивидуальные военкоры
    fool fool fool Утром погоны, вечером гарантии, вечером погоны, утром гарантии..... fool hi