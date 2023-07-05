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«Средства на модернизацию армии уходят в США»: глава немецкой корпорации RENK выступила с острой критикой властей ФРГ

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«Средства на модернизацию армии уходят в США»: глава немецкой корпорации RENK выступила с острой критикой властей ФРГ

Власти ФРГ уверенно ведут вверенную им страну к деиндустриализации, в том числе в части производства оборонной продукции. Первым ударом для немецкой экономики стало взятие на иждивение киевского режима. Вторым, затронувшим немецкую промышленность, стал отказ от российского рынка, от энергоносителей из РФ и нежелание разбираться с заказчиками подрыва «Северных потоков». Третьим, доставшимся уже персонально ВПК, – решение о закупке преимущественно американских боевых систем в рамках реализации программы модернизации армии.


Как сообщается в издании SavunmaSanayiST, на этом фоне с острой критикой в адрес руководства Германии выступила Сюзанна Виганд, глава немецкой корпорации RENK – это один из ведущих в мире производителей МТО для танков. С ее слов, до половины $109 млрд финансирования, выделенного на модернизацию немецких вооруженных сил, пойдет американским оборонным компаниям. В связи с этим она обвинила Берлин в отсутствии стратегии развития ВПК:

Средства на модернизацию армии уходят в США. Я не верю, что большая часть денег останется за немецкой промышленностью. У Германии нет стратегического компаса для ВПК. Это проблема, с которой французы справляются гораздо лучше.

Она призвала правительство использовать фонд в размере $109 млрд не только для покрытия краткосрочных дефицитов в арсенале бундесвера, но и для помощи в разработке технологий будущего.

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5 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 21:26
    +2
    У Германии нет стратегического компаса для ВПК.
    Да и для экономики похоже тоже нет. Промышленные мощности отправляются по тому-же заокеанскому адресу.
  2. MrWolf
    MrWolf Сегодня, 21:28
    +4
    Ужос! Неужели немцы стали о чём-то догадываться?!
    1. Normann
      Normann Сегодня, 21:58
      0
      Цитата: MrWolf
      Ужос! Неужели немцы стали о чём-то догадываться?!

      Да нет, такого просто не может быть. Фух, аж испугался.
  3. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 21:48
    +1
    нежелание разбираться с заказчиками подрыва «Северных потоков».

    Желать-то "разобраться" немчики может и желают, да кто ж им позволит-то?request
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:57
    0
    Немцы должны знать свое место, американцы им наглядно показывают, что оно почти отхожее