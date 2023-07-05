Украинское командование признало, что для удара по Чонгарскому мосту, который последовал в ночь на 22 июня 2023 года, использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow. Об этом заявили украинской прессе в Главном оперативном управлении Генерального штаба ВСУ.По утверждению украинского генштаба, крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства, относящиеся к классу «воздух-земля», очень важны, поскольку с их помощью ВСУ получили возможность уничтожения «критически важных военных объектов» на расстоянии до 250 километров. К «военным объектам» украинское командование отнесло, само собой, и такой объект гражданской инфраструктуры как Чонгарский мост, связывающий Херсонскую область с Крымом.Генерал Алексей Громов из Главного оперативного управления Генштаба ВСУ заявил, что повреждение мостов близ Чонгара является лучшим примером эффективности западных дальнобойных крылатых ракет, переданных украинским войскам.Напомним, что удар крылатыми ракетами по мосту близ Чонгара представляет собой очередное военное преступление украинских формирований. Этим действием Киев в очередной раз продемонстрировал свое намерение применять западные дальнобойные ракеты против гражданской инфраструктуры, невзирая на риски для мирного населения.Кстати, сам Чонгарский мост уже восстановили, сейчас движение автомобилей по нему восстановлено. Что касается представителей украинского режима, то хотелось бы надеяться, что они понесут ответственность за это и другие военные преступления ВСУ против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры.