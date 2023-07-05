Военное обозрение
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Генштаб ВСУ подтвердил, что удар по Чонгарскому мосту наносился ракетами Storm Shadow

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Генштаб ВСУ подтвердил, что удар по Чонгарскому мосту наносился ракетами Storm Shadow

Украинское командование признало, что для удара по Чонгарскому мосту, который последовал в ночь на 22 июня 2023 года, использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow. Об этом заявили украинской прессе в Главном оперативном управлении Генерального штаба ВСУ.


По утверждению украинского генштаба, крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства, относящиеся к классу «воздух-земля», очень важны, поскольку с их помощью ВСУ получили возможность уничтожения «критически важных военных объектов» на расстоянии до 250 километров. К «военным объектам» украинское командование отнесло, само собой, и такой объект гражданской инфраструктуры как Чонгарский мост, связывающий Херсонскую область с Крымом.

Генерал Алексей Громов из Главного оперативного управления Генштаба ВСУ заявил, что повреждение мостов близ Чонгара является лучшим примером эффективности западных дальнобойных крылатых ракет, переданных украинским войскам.

Напомним, что удар крылатыми ракетами по мосту близ Чонгара представляет собой очередное военное преступление украинских формирований. Этим действием Киев в очередной раз продемонстрировал свое намерение применять западные дальнобойные ракеты против гражданской инфраструктуры, невзирая на риски для мирного населения.

Кстати, сам Чонгарский мост уже восстановили, сейчас движение автомобилей по нему восстановлено. Что касается представителей украинского режима, то хотелось бы надеяться, что они понесут ответственность за это и другие военные преступления ВСУ против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры.
Использованы фотографии:
Официальная страница администрации Херсонской области «ВКонтакте»
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13 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:18
    -1
    Почему СМИ РФ писали о французской ракете?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:27
      +1
      Цитата: Румaтa
      Почему СМИ РФ писали о французской ракете?

      Она англо-французкая. Совместное производство.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:47
        +1
        Цитата: мордвин 3
        Она англо-французкая. Совместное производство.

        Вотаначё, Михалыч! Спасибо, а журналистов- жертв ЕГЭ расстрелять 3 раза за некомпетентность.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:24
    -7
    Итог - дыра метр на метр, проезду не мешает))) Как уже не раз писал ФБ, мост сносить можно только чугуном. Вот потому мосты на Украине и не обрушены, как бы не выли об этом местные хомячки
    1. grem
      grem Сегодня, 16:32
      -3
      Цитата: Bingo
      Итог - дыра метр на метр, проезду не мешает))) Как уже не раз писал ФБ, мост сносить можно только чугуном. Вот потому мосты на Украине и не обрушены, как бы не выли об этом местные хомячки

      Советский Союз ,строил на века и на такие удары натовским вооружением soldier
      А что хохлосаксы такое построили ? Ну кроме укрепрайонов ..Бомбежки Донецка и т.д.?
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 16:39
        +2
        Цитата: grem
        А что хохлосаксы такое построили ?

        Например, стадион. У нас в два раза дороже аналогичный вышел.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 17:03
          0
          Цитата: мордвин 3
          У нас в два раза дороже аналогичный вышел.

          В Питере, чтоль? Ну это эпик мирового масштаба - там даже по цене Ноу Камп переплюнули))) За что в народе прозвали "Позор-ареной"
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:44
      +1
      Вы знаете, сколько боевых и не боевых самолётов ежегодно списывается по ресурсу в ВВС РФ? Ещё Бекаури предлагал типа того. Снять всё ненужное, поставить управление как Герани, минимум керосина, набить их тортилой пару-тройку тонн и под прикрытием Гераней, тепловых ловушек, ср-в РЭБ отправить их в последний полёт на мосты.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 16:50
        -2
        Цитата: Румaтa
        Вы знаете, сколько боевых и не боевых самолётов ежегодно списывается по ресурсу в ВВС РФ?

        Да ладно, списывают. Мне один подпол рассказывал, как перед прилетом высоких гостей сопла красили в зеленый цвет. Изнутри.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:36
    0
    Что касается представителей украинского режима, то хотелось бы надеяться, что они понесут ответственность за это и другие военные преступления ВСУ против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры.
    recourse А мне хотелось бы, что бы они понесли ответственность еще вчера. feel
  4. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 17:01
    0
    Цитата: мордвин 3
    Например, стадион. У нас в два раза дороже аналогичный вышел.

    Киевский стадион - 440 млн Евро ( при 71 т. мест), Лужа - 404 млн. $ ( при 80 т. мест ). Мордовия-Арена - 314 млн $.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:04
      0
      Питерский стадион. Да мы все тут стебались, когда ихний мэр стройбат стадион достраивать послал.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:13
    0
    А, что тут не так? Бандеровцы пытаются уничтожать инфраструктуру. Для них - это война. Мы- нет. У нас - СВО. И,кто выглядит странно в данной ситуации?