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Белорусские десантники провели у границы с Украиной тактические занятия с учетом опыта российской спецоперации

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Белорусские десантники провели у границы с Украиной тактические занятия с учетом опыта российской спецоперации

Вооруженными силами Белоруссии было проведено тактико-специальное занятие на полигоне недалеко от границы республики с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии.


Как стало известно, занятия проводились на полигоне «Брестский». В них были задействованы бойцы одного из подразделений 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РБ. Занятия проводились на семи учебных точках.

Белорусских военнослужащих обучали с учетом опыта специальной военной операции ВС РФ. В частности, они отрабатывали порядок правильного занятия и оборудования района сосредоточения. Также белорусских десантников тренировали использовать лазерное оружие, они оттачивали навыки стрельбы в боевых условиях.

В последнее время Минобороны Белоруссии усилило подготовку личного состава армейских подразделений. Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно заявил о том, что готовить белорусских военных будут скоро инструкторы из состава ЧВК «Вагнер», которые прошли множество «горячих точек» и имеют хороший опыт современной войны. Таким образом, белорусский лидер демонстрирует готовность страны отражать любую агрессию со стороны враждебно настроенных стран Североатлантического альянса.

Информация о возможной переброске ЧВК «Вагнер» в Белоруссию очень встревожила руководство Украины и Польши. В Польше выразили обеспокоенность по данному поводу и усилили охрану границы, а президент Украины Владимир Зеленский также отдал приказ командованию ВСУ усилить сосредоточенные на северном направлении, то есть вблизи с белорусской границей, украинские формирования.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Белоруссии
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:39
    +3
    Я могу ошибаться ,но эта бригада случаем не наследница славных Витебских десантников?
    1. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 16:42
      +1
      Не ошибаетесь. Они, только с другой начинкой...
      1. grem
        grem Сегодня, 16:51
        +2
        Цитата: RVAPatriot
        Не ошибаетесь. Они, только с другой начинкой...

        Начинка там хорошая намечается ... hi
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 17:18
          +1
          Цитата: grem
          Цитата: RVAPatriot
          Не ошибаетесь. Они, только с другой начинкой...

          Начинка там хорошая намечается ... hi

          yes Недавно фунт изюму подкинули, в обёртке из нотной грамоты...
          1. grem
            grem Сегодня, 18:00
            0
            Цитата: isv000
            Недавно фунт изюму подкинули, в обёртке из нотной грамоты..

            Со ля фа там учить начинают в Белорусии ))) И поляки задрожали с прибалтами си бе моль завыли !
            Будет им скоро До ре ми фа соля си !!!!!
      2. svarog77
        svarog77 Сегодня, 16:58
        0
        Ошибаетесь, 103-я Витебская отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада к ним отношение совсем не имеет
    2. serzh71
      serzh71 Сегодня, 16:51
      0
      Наследница 103-й витебской дивизии ВДВ является 103-я бригада ВДВ (г. Витебск)
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:40
    +3
    командованию ВСУ усилить сосредоточенные на северном направлении, то есть вблизи с белорусской границей, украинские формирования.
    Двинут туда английские танки Challenger ? belay Батьке опять повезло, сэкономит на освещении приграничья. Гореть будут.... Емкость баков составляет 1592 литра топлива
  3. grem
    grem Сегодня, 16:42
    +4
    Молодцы !!! ЧВК там работает и наращивает контингент wink
    Нужно будет отрезать территорию от Польши и т.д. Когда приказ поступит !
    "Музыканты" пока отдыхают и готовятся к рывку своему главному ...ОНИ В ДЕЛЕ

    Я чую это душой .. soldier
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:52
    -1
    Die ganze Situation rund um die Gruppe Wagner entwickelt
    sich immer mehr zum großen Vorteil für die russischen
    Kräfte...!!
    Fast müsste man Prigochin mal wieder dankbar sein, denn
    jetzt profitieren die Belarussischen Soldaten ebenfalls von
    der Kampferfahren und effektiven Kampfgruppe der "Musiker"
    und in Warschau und Kiew ärgert man sich zur Weißglut...!! laughing
    1. Комментарий был удален.
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 17:15
    0
    Белорусские десантники провели у границы с Украиной тактические занятия с учетом опыта российской спецоперации

    Оркестр репетирует! Браво!