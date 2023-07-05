Белорусские десантники провели у границы с Украиной тактические занятия с учетом опыта российской спецоперации

Вооруженными силами Белоруссии было проведено тактико-специальное занятие на полигоне недалеко от границы республики с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии.
Как стало известно, занятия проводились на полигоне «Брестский». В них были задействованы бойцы одного из подразделений 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РБ. Занятия проводились на семи учебных точках.
Белорусских военнослужащих обучали с учетом опыта специальной военной операции ВС РФ. В частности, они отрабатывали порядок правильного занятия и оборудования района сосредоточения. Также белорусских десантников тренировали использовать лазерное оружие, они оттачивали навыки стрельбы в боевых условиях.
В последнее время Минобороны Белоруссии усилило подготовку личного состава армейских подразделений. Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно заявил о том, что готовить белорусских военных будут скоро инструкторы из состава ЧВК «Вагнер», которые прошли множество «горячих точек» и имеют хороший опыт современной войны. Таким образом, белорусский лидер демонстрирует готовность страны отражать любую агрессию со стороны враждебно настроенных стран Североатлантического альянса.
Информация о возможной переброске ЧВК «Вагнер» в Белоруссию очень встревожила руководство Украины и Польши. В Польше выразили обеспокоенность по данному поводу и усилили охрану границы, а президент Украины Владимир Зеленский также отдал приказ командованию ВСУ усилить сосредоточенные на северном направлении, то есть вблизи с белорусской границей, украинские формирования.