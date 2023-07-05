Предоставляемую США Украине секретную военную помощь курирует Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а не американское военное ведомство. Многими вопросами, которые находятся в компетенции военных, в действительности занимается внешняя разведка США.Как сообщает издание Newsweek, многие аспекты американской поддержки Украины держатся в режиме секретности, поэтому выполняются не Пентагоном, а ЦРУ, при этом не выходя за рамки ограничений, установленных президентом США Джо Байденом.После начала российской военной операции на Украине директор ЦРУ Уильям Бернс неоднократно приезжал в Киев. Во время последнего визита Бернс тайно встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи обсуждались планы украинского командования, касающиеся захвата ВСУ утраченных ранее территорий.В интервью американскому телеканалу CNN Зеленский отметил, что у Киева нет никаких секретов от ЦРУ и украинские спецслужбы предоставляют американским коллегам всю имеющуюся у них информацию.Несмотря на это, украинское руководство нередко действует в обход американских кураторов, тайно проводя не согласованные с ЦРУ операции. По мнению ряда высокопоставленных американских чиновников, совершаемые Киевом диверсии и операции за пределами Украины провоцируют создание новых осложнений, которые могут привести к катастрофическим последствиям.Также сообщается, что ЦРУ не располагает значительным количеством информации, касающейся намерений украинского руководства. Кроме того, издание написало о том, что в американской разведке просили не раскрывать места проведения ее операций на Украине.