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Американское издание: Секретная военная поддержка Украины курируется не Пентагоном, а ЦРУ

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Американское издание: Секретная военная поддержка Украины курируется не Пентагоном, а ЦРУ

Предоставляемую США Украине секретную военную помощь курирует Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а не американское военное ведомство. Многими вопросами, которые находятся в компетенции военных, в действительности занимается внешняя разведка США.


Как сообщает издание Newsweek, многие аспекты американской поддержки Украины держатся в режиме секретности, поэтому выполняются не Пентагоном, а ЦРУ, при этом не выходя за рамки ограничений, установленных президентом США Джо Байденом.

После начала российской военной операции на Украине директор ЦРУ Уильям Бернс неоднократно приезжал в Киев. Во время последнего визита Бернс тайно встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи обсуждались планы украинского командования, касающиеся захвата ВСУ утраченных ранее территорий.

В интервью американскому телеканалу CNN Зеленский отметил, что у Киева нет никаких секретов от ЦРУ и украинские спецслужбы предоставляют американским коллегам всю имеющуюся у них информацию.

Несмотря на это, украинское руководство нередко действует в обход американских кураторов, тайно проводя не согласованные с ЦРУ операции. По мнению ряда высокопоставленных американских чиновников, совершаемые Киевом диверсии и операции за пределами Украины провоцируют создание новых осложнений, которые могут привести к катастрофическим последствиям.

Также сообщается, что ЦРУ не располагает значительным количеством информации, касающейся намерений украинского руководства. Кроме того, издание написало о том, что в американской разведке просили не раскрывать места проведения ее операций на Украине.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Duffman
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2 комментария
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  1. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 16:50
    +2
    секретную военную помощь курирует Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а не американское военное ведомство.

    Да какая разница.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:28
      0
      Цитата: Архитектор
      секретную военную помощь курирует Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а не американское военное ведомство.

      Да какая разница.

      Это лишь обёртка основного посыла:
      украинское руководство нередко действует в обход американских кураторов, тайно проводя не согласованные с ЦРУ операции.

      То бишь взваливание ответственности за свои грехи на укров. hi