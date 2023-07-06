Немецкая пресса: Объединение торгово-промышленных палат Германии скептически относится к дальнейшему развитию экономики страны

Глава Объединения торгово-промышленных палат Германии Петер Адриан заявил о том, что предпосылок для серьёзного экономического подъёма страны на данном этапе нет. Его слова приводит немецкий общественный телеканал Das Erste. По его словам, в настоящее время экономика находится в состоянии рецессии. Среди основных проблем, сдерживающих экономический рост ФРГ, он назвал высокие бюрократические барьеры, а также неопределённость, вызванная энергетической политикой.
Наша страна - одна из немногих на европейском континенте, экономические показатели которой вновь сократились до допандемийного уровня, а это – тревожный сигнал
– сказал Адриан.
Стоит отметить, что представители деловых ассоциаций, в том числе и вышеупомянутой организации уже давно пытаются достучаться до немецких властей, требуя от них принятия более эффективных мер, которые бы способствовали экономическому росту республики. Среди них – более прозрачное налогообложение вкупе с более быстрым планированием, что, в свою очередь, привело бы к сокращению бюрократии.
Сокращение ВВП на протяжении двух кварталов подряд обычно говорит о начале технической рецессии. Именно по этой причине издание обращает внимание на тот факт, что валовой внутренний продукт Германии как раз таки падал в последнем квартале прошлого года и первом квартале текущего года. Что касается инфляции, то и её уровень по-прежнему высок. Несмотря на это, эксперты всё же рассчитывают на постепенное снижение цен.
Тем не менее, отмечает Петер Адриан, более скептически к вопросу привлечения инвестиций относятся представители среднего бизнеса, а причиной всему служит неопределённость.
В завершение, указывает издание, если ситуация продолжит ухудшаться, то ФРГ ожидает дальнейшее отставание на международном уровне, ведь Германия уже бьёт все антирекорды по темпам роста среди стран ЕС. Это связывают, главным образом, с высокими затратами, которые несёт бизнес вследствие подорожания тарифов на электроэнергию, равно как и ввиду повышенных затрат на рабочую силу и налоги. Всё это ударило по конкурентоспособности местных компаний. Ну а инвестирование немецкими компаниями в другие страны может в будущем обернуться потерей некоторых собственных отраслей экономики, резюмирует Das Erste.