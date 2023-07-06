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Немецкая пресса: Объединение торгово-промышленных палат Германии скептически относится к дальнейшему развитию экономики страны

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Немецкая пресса: Объединение торгово-промышленных палат Германии скептически относится к дальнейшему развитию экономики страны

Глава Объединения торгово-промышленных палат Германии Петер Адриан заявил о том, что предпосылок для серьёзного экономического подъёма страны на данном этапе нет. Его слова приводит немецкий общественный телеканал Das Erste. По его словам, в настоящее время экономика находится в состоянии рецессии. Среди основных проблем, сдерживающих экономический рост ФРГ, он назвал высокие бюрократические барьеры, а также неопределённость, вызванная энергетической политикой.


Наша страна - одна из немногих на европейском континенте, экономические показатели которой вновь сократились до допандемийного уровня, а это – тревожный сигнал

– сказал Адриан.

Стоит отметить, что представители деловых ассоциаций, в том числе и вышеупомянутой организации уже давно пытаются достучаться до немецких властей, требуя от них принятия более эффективных мер, которые бы способствовали экономическому росту республики. Среди них – более прозрачное налогообложение вкупе с более быстрым планированием, что, в свою очередь, привело бы к сокращению бюрократии.

Сокращение ВВП на протяжении двух кварталов подряд обычно говорит о начале технической рецессии. Именно по этой причине издание обращает внимание на тот факт, что валовой внутренний продукт Германии как раз таки падал в последнем квартале прошлого года и первом квартале текущего года. Что касается инфляции, то и её уровень по-прежнему высок. Несмотря на это, эксперты всё же рассчитывают на постепенное снижение цен.

Тем не менее, отмечает Петер Адриан, более скептически к вопросу привлечения инвестиций относятся представители среднего бизнеса, а причиной всему служит неопределённость.

В завершение, указывает издание, если ситуация продолжит ухудшаться, то ФРГ ожидает дальнейшее отставание на международном уровне, ведь Германия уже бьёт все антирекорды по темпам роста среди стран ЕС. Это связывают, главным образом, с высокими затратами, которые несёт бизнес вследствие подорожания тарифов на электроэнергию, равно как и ввиду повышенных затрат на рабочую силу и налоги. Всё это ударило по конкурентоспособности местных компаний. Ну а инвестирование немецкими компаниями в другие страны может в будущем обернуться потерей некоторых собственных отраслей экономики, резюмирует Das Erste.
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11 комментариев
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  1. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 08:05
    -2
    "Среди них – более прозрачное налогообложение вкупе с более быстрым планированием, что, в свою очередь, привело бы к сокращению бюрократии."

    Нам бы так. Но у нас даже целей таких не ставят recourse
    Странно, что германские власти не додумались провести масштабную приватизацию для экономического роста. Грефа на них нет yes
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:26
      0
      Цитата: Alister Kroulegg
      привело бы к сокращению бюрократии."

      Нам бы так. Но у нас даже целей таких не ставят
      - ну вы хоть поинтересовались fool
      За последние 10 лет госслужащих сократили на 24% - причем не вакансий, а живых людей.
      Например у нас в области осталось 4 отдела ФНС и 12 Регпалат на 36(!!!) районов.Остальных сократили...
      И граждане теперь мечутся - потому что им тупо не с кем обсудить свои проблемы, показать свои старые документы...

      Более того, все идет к автоматизации регистрации и вот тогда те кто не зарегистрировал свое в начале 2000х("А я не знал, я думал , мне некогда было, денег не было, эта ж налоги платить надо будет и т.п.")- окажутся в дичайшей опе, практически в глобальной....
      А их примерно 15% по домам и 20% по земле....

      "Зато бюрократов сократили!!Уря- уря!!"
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:33
      0
      А что, немцы уже провели "успешное" сокрашение/оптимизацию и у них все нормально, прям цветёт и пахнет?
      Да такие разговоры, намерения и т. п. начинаются везде, всегда, когда у верхних и руководящих подгорать начинает, причём свалить на внешние трудности, обстоятельства уже не получается, потому как никого не волнует ПОЧЕМУ, волнует только одно, как исправлять будут!
      Как только ситуация выравнивается, тем или иным образом, все начинается по новой... чиновники начинают "плодится/размножаются" как кр р р быстро, быстро!!! Строчат свои бумаги как из пулемёта и... в общем, понятно.
  2. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:07
    0
    А как в принципе может развиваться экономика Германии? Все производство либо размещено в других странах, либо готовиться сдернуть в связи с повышением цен на энергоносители, сельское хозяйство никакое, сбыт в другие страны падает, куда продавать то будут свои дорогие товары. Немецкие ножи из Китая, немецкий Бош из Польши, ну и так далее по списку.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 08:10
      +2
      Был в 2003 во Франкфурте-на-Майне, весь товар в магазинах - Китай уже тогда.
    2. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 08:27
      +1
      И как вообще может дальше развиваться экономика Германии? едва ли вообще.
      Германия почти перестала быть продуктивной страной. Германия все больше становится поставщиком услуг. Большинство больше не хотят заниматься физическим трудом, они больше слабаки.
      Ремесленники, гастрономия, сельское хозяйство, дантисты и т.д. и т.п.
      У всех одна и та же проблема, ни людей, ни квалифицированных рабочих.
      Большинство молодых людей хотят учиться комфортно, студент университета.
      ехать в Германию, все дороже, ну ладно большая часть. Немцы недовольны.
      Никакого смеха на улице, пиво в пивном саду стоит, например, почти 5 евро.
      Взглянуть

      Но не будет ни революции, ни бунта как во Франции в Германии. Немцы для этого слишком толстые и слишком напуганные а в германии по траве ходить запрещено.
  3. Orso
    Orso Сегодня, 08:09
    +1
    Бюрократия - это вторично. Главное - энергетика, которую загнали под плинтус, из-за отказа от наших энергоресурсов, под давлением матрасников. Ну что же, пожинайте плоды своей политики.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:18
    +1
    Маркер немецкой экономики - порт Гамбург.Топ менеджеры порта, без политики,дают правдивую развёрнутую информацию по грузообороту.Прогноз - задница.
  5. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 08:30
    -2
    нам бы их проблемы,мы вон сами себе, нацвалюту обвалили,и стали всей страной, беднее процентов на 40......власть и олигархов с банкирами,это не касается
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:31
    +1
    Да плювать на них, нравится, не нравится, терпи моя красавица, ведь все сами.............
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:07
    +1
    Вот все говорят и ищут дешевые ресурсы для производства. Находят их, но чтото я неразу кроме СССР не видел снижения цены на конечный товар, всегда только дороже, при том что и мошностей и ресурсов получают больше и дешевле. Капитализм однако.