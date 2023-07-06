Немецкая пресса: Объединение торгово-промышленных палат Германии скептически относится к дальнейшему развитию экономики страны

Наша страна - одна из немногих на европейском континенте, экономические показатели которой вновь сократились до допандемийного уровня, а это – тревожный сигнал

Глава Объединения торгово-промышленных палат Германии Петер Адриан заявил о том, что предпосылок для серьёзного экономического подъёма страны на данном этапе нет. Его слова приводит немецкий общественный телеканал Das Erste. По его словам, в настоящее время экономика находится в состоянии рецессии. Среди основных проблем, сдерживающих экономический рост ФРГ, он назвал высокие бюрократические барьеры, а также неопределённость, вызванная энергетической политикой.– сказал Адриан.Стоит отметить, что представители деловых ассоциаций, в том числе и вышеупомянутой организации уже давно пытаются достучаться до немецких властей, требуя от них принятия более эффективных мер, которые бы способствовали экономическому росту республики. Среди них – более прозрачное налогообложение вкупе с более быстрым планированием, что, в свою очередь, привело бы к сокращению бюрократии.Сокращение ВВП на протяжении двух кварталов подряд обычно говорит о начале технической рецессии. Именно по этой причине издание обращает внимание на тот факт, что валовой внутренний продукт Германии как раз таки падал в последнем квартале прошлого года и первом квартале текущего года. Что касается инфляции, то и её уровень по-прежнему высок. Несмотря на это, эксперты всё же рассчитывают на постепенное снижение цен.Тем не менее, отмечает Петер Адриан, более скептически к вопросу привлечения инвестиций относятся представители среднего бизнеса, а причиной всему служит неопределённость.В завершение, указывает издание, если ситуация продолжит ухудшаться, то ФРГ ожидает дальнейшее отставание на международном уровне, ведь Германия уже бьёт все антирекорды по темпам роста среди стран ЕС. Это связывают, главным образом, с высокими затратами, которые несёт бизнес вследствие подорожания тарифов на электроэнергию, равно как и ввиду повышенных затрат на рабочую силу и налоги. Всё это ударило по конкурентоспособности местных компаний. Ну а инвестирование немецкими компаниями в другие страны может в будущем обернуться потерей некоторых собственных отраслей экономики, резюмирует Das Erste.