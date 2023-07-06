Иранские противотанковые ракетные комплексы «Дехлавие»

Ракеты "Дехлавие" первой партии, 2012 г. Фото Missilery.info
Оборонная промышленность Ирана разрабатывает и производит различные вооружения, включая противотанковые ракетные комплексы. Одним из последних образцов такого рода является ПТРК «Дехлавие», впервые представленный в начале прошлого десятилетия. Это изделие отличается высокими тактико-техническими характеристиками, а также совместимо с разными платформами. Кроме того, известно о боевом применении таких комплексов.
Собственная разработка
Как следует из доступных данных, перспективный ПТРК разрабатывался Организацией Аэрокосмической промышленности по заказу министерства обороны Ирана. Работы стартовали не позднее конца двухтысячных годов. Проект получил название «Дехлавие» – по названию города в провинции Хузестан, где в 1980 г. произошло одно из крупных сражений Ирано-иракской войны.
В начале десятых годов ПТРК прошел испытания и получил рекомендацию к принятию на вооружение и запуску серии. В июле 2012 г. на одном из предприятий ОАП в присутствии руководства Минобороны провели церемонию запуска производства. Именно тогда новый комплекс и его компоненты впервые показали открыто, а также огласили некоторые особенности и характеристики.
Крупным планом. Фото ISNA
Особенности конструкции и характерный внешний вид показанных изделий привели к появлению версии об иностранном происхождении иранского ПТРК. Предполагалось, что основой для него мог стать российский комплекс «Корнет». Впрочем, Иран официально опроверг эту версию и обратил внимание на существенные отличия двух изделий. Кроме того, насколько известно, Россия пока никому не передавала лицензию на производство «Корнетов».
На вооружении
Серийное производство «Дехлавие» стартовало в 2012 г., и в течение нескольких следующих месяцев первая партия ПТРК должна была попасть в войска. Такое оружие поставлялось, в первую очередь, армии Ирана и КСИР. Можно предполагать, что они заказали сотни или тысячи комплексов, а также тысячи ракет.
Комплексы также производятся для экспорта, причем такие поставки осуществляются тайно и неофициально. Так, к середине десятых годов ПТРК «Дехлавие» состоят на вооружении йеменских хуситов и других вооруженных формирований Ближнего Востока и Африки. Присутствие и применение такого оружия фиксировалось в Йемене, в Сирии, Ливии и Ираке – везде, где шли активные боевые действия. Кроме того, иранские комплексы неоднократно перехватывались третьими странами на стадии поставки получателям.
Точные сведения и статистика о применении «Дехлавие» в горячих точках, к сожалению, отсутствует. Вероятно, среди опубликованных фото- и видеоматериалов из зон боевых действий присутствуют и эпизоды использования таких ПТРК, но однозначно опознать их не удастся. В то же время, заявленные тактико-технические характеристики позволяют ожидать высокие результаты боевой работы.
Пусковая установка первой версии. Ракета для наглядности частично выведена из ТПК. Фото Missilery.info
Технические особенности
Изделие «Дехлавие» представляет собой носимый или возимый противотанковый ракетный комплекс условного второго поколения. Оно предназначено для борьбы с бронетехникой, иными машинами, сооружениями или живой силой противника. Для расширения круга решаемых задач обеспечена работа с разных платформ.
По своей архитектуре «Дехлавие» не отличается от ряда других современных ПТРК, включая российский «Корнет». В пехотном носимом исполнении комплекс включает ракету в транспортно-пусковом контейнере и пусковое устройство с приборами управления на треноге. Длина ПТРК в боевом положении превышает 1-1,2 м, масса – более 25 кг.
Ракета иранской разработки внешне похожа на российскую 9М133 и ее варианты, но, как утверждается, имеет серьезные отличия. Это изделие длиной более 1 м с диаметром ок. 150 мм. Ракета выполнена в веретенообразном корпусе. В головной части имеются рули, в хвосте – складные Х-образные стабилизаторы. Под головным обтекателем скрыты рулевые машинки и лидирующий заряд боевой части, центр вмещает основной заряд и двигатель, а в хвосте помещены приборы системы управления.
«Дехлавие» использует наведение с полетом по лазерному лучу. Пусковое устройство направляет на цель луч, ракета при помощи хвостового оптического блока следит за ним и удерживается на заданной траектории. Такой принцип наведения имеет известные преимущества в виде помехоустойчивости и относительной простоты применяемых средств.
Модернизированный вариант пусковой установки с двумя ракетами и дистанционным управлением. Фото Telegram / ImpNavigator
Дальность полета заявлена на уровне 5-6 км, что соответствует ракетам «Корнет» первых версий. Скорость – высокая сверхзвуковая. К цели на любых дальностях доставляется тандемная кумулятивная БЧ. Бронепробиваемость – ок. 1 м за динамической защитой.
В 2012 г. вместе с ракетой в серию пошла пусковая установка первой версии. Она получила только дневную оптику и полуавтоматический блок управления. Оператор должен был удерживать прицельную марку на цели, а все прочие задачи решались автоматикой. В 2015 г. представили новую пусковую установку с другой оптикой, пультом дистанционного управления и креплениями под два ТПК с ракетами. В дальнейшем обе переносные установки модернизировались.
Пусковые установки с треногами или без них могут монтироваться на различном транспорте. Также разработана специальная установка для создания самоходных ПТРК «Пируз». Она несет два ТПК и имеет другой блок оптики. Также предусмотрены приводы, при помощи которых установка убирается внутрь машины-носителя или выдвигается в боевое положение. Управление осуществляется дистанционно; пульт находится на рабочем месте оператора в кабине.
Потенциал конструкции
В целом иранский ПТРК «Дехлавие» выглядит как современный образец своего класса, способный показывать достаточно высокую эффективность. По заявленным тактико-техническим характеристикам он не уступает значительной части иностранных комплексов, а некоторые даже превосходит. Впрочем, у иранских инженеров пока нет большого опыта в этой области, и их комплекс отстает от передовых образцов – таких как последние модификации российского «Корнета».
Разные типы пусковых установок. Фото Mizan Online
Комплекс иранской разработки имеет приемлемые габариты и массу, а также приспособлен к использованию в носимом варианте или на платформах. Все это положительно сказывается на вопросах эксплуатации и применения. Кроме того, возможности ракеты «Дехлавие» расширяет установка «Пируз».
Ракета иранской разработки построена с использованием решений и идей, проверенных на российской 9М133. Она летит со сверхзвуковой скоростью, что сокращает время атаки. Дальность полета достигает 5-6 км и превышает дистанцию эффективного ответного огня практически любой бронетехники противника.
Полуавтоматическое наведение с управлением при помощи лазерного луча заставляет оператора оставаться на позиции до момента поражения цели и приводит к некоторым рискам. В то же время, такой способ управления резко сокращает возможную стоимость ракеты и ПТРК в целом. Кроме того, «полет по лучу» является одним из лучших и эффективных способов наведения с точки зрения надежности и помехозащищенности.
Использована тандемная кумулятивная БЧ с пробиваемостью 1 м за ДЗ. Это вполне достаточно для пробития лобовой защиты широкого спектра танков старых моделей. Кроме того, нельзя исключать возможность поражения и современных ОБТ. При этом с прочих ракурсов поражение такой цели гарантировано.
Пусковая установка "Пируз" на броневике. Фото Telegram / ImpNavigator
Как показала практика, ПТРК «Дехлавие» достаточно прост в освоении. Такие комплексы поступили на вооружение не только полноценной армии, но и ряда вооруженных формирований с соответствующим уровнем подготовки. Несмотря на отсутствие необходимого образования и опыта, личный состав различных ополчений успешно осваивает и применяет противотанковые комплексы.
Демонстрация возможностей
Таким образом, на рубеже двухтысячных и десятых годов иранская промышленность, используя накопленный опыт и, вероятно, копируя передовые иностранные разработки, смогла создать и довести до серии вполне современный ПТРК «Дехлавие». Это изделие приняли на вооружение собственных подразделений, а также начали поставлять на экспорт, причем в основном структурам, ведущим боевые действия.
Все это показывает, что уже 10-12 лет назад иранская промышленность имела все возможности для копирования и переосмысления даже самых новых и передовых иностранных ПТРК. Кроме того, накапливался необходимый опыт для самостоятельной разработки подобных изделий. Что придет на смену «Дехлавие» в перспективе, неизвестно. Но и этот комплекс справлялся с поставленными задачами сразу в нескольких горячих точках и показывал хорошие результаты.