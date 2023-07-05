Западная пресса: Американская разведка превратила Польшу в «хаб» для взаимодействия с украинской и российской агентурой

В настоящее время территория Польши используется Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США в качестве «хаба», задействованного для проведения специальных операций и управления агентурой на Украине и в России. Об этом пишет издание Newsweek, которое в своей публикации рассказывает о деятельности ЦРУ в контексте украинского конфликта.Спустя всего месяц после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, Соединенные Штаты договорились с руководством Польши об использовании ее территории в качестве «тайного центра» американской разведки. С этой целью директор ЦРУ Уильям Бернс прилетал в Варшаву. Там он вел переговоры с польским коллегой, в том числе и о характере деятельности американской разведки в стране.Сейчас в Польше находятся сотрудники ЦРУ США, которые отвечают за взаимодействие с украинской и российской агентурой. Оперативники американской разведки находятся на специальных базах на польской территории.Благодаря активной работе ЦРУ США, утверждает издание, удалось нейтрализовать возможные негативные последствия инцидента в ноябре 2022 года, когда ракета упала вблизи польского села Пшеводув. Первоначально в падении ракеты обвиняли Россию, но затем выяснилось, что ракета была украинской. Именно ЦРУ получило соответствующие данные и передало их президенту Польши Анджею Дуде.Понятно, что американская пресса заинтересована в том, чтобы афишировать лишь «позитивные» аспекты деятельности ЦРУ в Польше. Но мы понимаем, что «хаб» функционирует, в том числе, и для поддержки диверсионных операций на российской территории, координации шпионской деятельности американских агентов в России. Не исключено, что американские разведчики, действующие в Польше, могли быть причастны к многочисленным диверсиям, совершенным украинскими спецслужбами.