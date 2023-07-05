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Западная пресса: Американская разведка превратила Польшу в «хаб» для взаимодействия с украинской и российской агентурой

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Западная пресса: Американская разведка превратила Польшу в «хаб» для взаимодействия с украинской и российской агентурой

В настоящее время территория Польши используется Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США в качестве «хаба», задействованного для проведения специальных операций и управления агентурой на Украине и в России. Об этом пишет издание Newsweek, которое в своей публикации рассказывает о деятельности ЦРУ в контексте украинского конфликта.


Спустя всего месяц после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, Соединенные Штаты договорились с руководством Польши об использовании ее территории в качестве «тайного центра» американской разведки. С этой целью директор ЦРУ Уильям Бернс прилетал в Варшаву. Там он вел переговоры с польским коллегой, в том числе и о характере деятельности американской разведки в стране.

Сейчас в Польше находятся сотрудники ЦРУ США, которые отвечают за взаимодействие с украинской и российской агентурой. Оперативники американской разведки находятся на специальных базах на польской территории.

Благодаря активной работе ЦРУ США, утверждает издание, удалось нейтрализовать возможные негативные последствия инцидента в ноябре 2022 года, когда ракета упала вблизи польского села Пшеводув. Первоначально в падении ракеты обвиняли Россию, но затем выяснилось, что ракета была украинской. Именно ЦРУ получило соответствующие данные и передало их президенту Польши Анджею Дуде.

Понятно, что американская пресса заинтересована в том, чтобы афишировать лишь «позитивные» аспекты деятельности ЦРУ в Польше. Но мы понимаем, что «хаб» функционирует, в том числе, и для поддержки диверсионных операций на российской территории, координации шпионской деятельности американских агентов в России. Не исключено, что американские разведчики, действующие в Польше, могли быть причастны к многочисленным диверсиям, совершенным украинскими спецслужбами.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Польши
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7 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:56
    +2
    Фото напомнило:
    - Дядя, ты шпион?
    - Нет, я русский, вот документы и говорю хорошо.
    - Да, но ты негр. request
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:01
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Да, но ты негр.

      Русские столько не курят.
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 17:08
        0
        Цитата: Bingo
        Русские столько не курят.

        Да неверно и не пьют... request
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 17:43
          0
          Не исключено, что американские разведчики, действующие в Польше, могли быть причастны к многочисленным диверсиям, совершенным украинскими спецслужбами.

          Я даже в этом и не сомневаюсь! А зачем же тогда Польшу Вашингтон превратил в НТОвский "хаб"?
          Наши росскийские хакеры молодцы! А именно.

          Сообщается, что российские хакеры из «Солнцепека» смогли сорвать всеобщую мобилизацию на территории Украины. В результате их кибератак была уничтожена целая сеть базы данных госслужбы статистики Укрорейха, с помощью которой ВСУ искали призывников.

          Теперь система сети базы данных госслужбы статистики Украины практически уничтожена: серверы не работают, с компьютеров сотрудников всё удалено, а процессы, благодаря которым служба взаимодействовала с ВСУ, поломаны.
          Неизвестно, получится ли Укрорейху восстановить все данные, которые были уничтожены.

          Помимо этого, хакеры "Солнцепёка" обнаружили списки военной техники, которая была поставлена Норвегией, Литвой и Польшей. В документах была опись неработающего, поломанного и прочего оборудования.

          См. подробно - https://www.mk.ru/politics/2023/07/05/russkie-khakery-sorvali-vseobshhuyu-mobilizaciyu-na-ukraine.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:00
    +3
    Польшу - в хаб, жителей - в хабалок. Но что-то мне подсказывает, что там и превращать никого не надо было - всю жизнь они такими и были
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:12
      0
      Цитата: Bingo
      Польшу - в хаб, жителей - в хабалок. Но что-то мне подсказывает, что там и превращать никого не надо было - всю жизнь они такими и были

      recourse История страны такой... request 1000 лет ходят через страну армии то с Запада на Восток, то с Востока на Запад...
  3. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:05
    +2
    Цитата: Bingo
    Польшу - в хаб, жителей - в хабалок. Но что-то мне подсказывает, что там и превращать никого не надо было - всю жизнь они такими и были


    Вы совершенно правы. До сих пор помню как польские моряки, во времена Варшавского договора, шлындали по аптекам, кафешкам в Балтийске и пытались продать ношеное женское белье, одежду, треснутые солнечные очки....