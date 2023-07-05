Американский журнал: США используют «серый флот» коммерческих самолетов для переброски оружия на Украину

Вашингтон считает, что, если бы детали этих рейсов были известны, Россия бы атаковала их узлы и маршруты

Соединенные Штаты, продолжая накачивать Украину оружием , используют для его доставки на Европейский континент как вполне открытые, так и полулегальные логистические каналы. Некоторые подробности этих схем перевозки вооружения для Киева из США стали известны американскому журналу Newsweek.Первая масштабная транспортная сеть проходит вначале по морскому пути: корабли доставляют вооружения, боеприпасы и военную технику в порты натовских стран — Бельгии, Нидерландов, Германии и Польши. Здесь их перегружают на сухопутные средства доставки, далее железнодорожные составы и фуры следуют на Украину. Данный маршрут открытый, его наличие в Вашингтоне не скрывают.Но есть и еще одна, секретная схема, по которой вооружения перебрасываются за океан из Штатов с использованием целого «серого флота » коммерческих самолетов, рассказал изданию неназванный сотрудник ЦРУ. Источник в разведывательной структуре США попросил Newsweek не называть подрядчиков, обслуживающих эти самолета, а тем более аэродромы в Европе, на которые они приземляются. В ЦРУ опасаются, что обнаружение этих баз ставит их под риск нанесения Россией ракетных ударов.— приводит журнал слова представителя разведывательного ведомства США.Кроме того, в Пентагоне опасаются, что раскрытие маршрутов воздушной переброски вооружений в Европу может спровоцировать российское командование на ответные действия. К примеру, против гражданского лайнера с оружием для Украины на борту могут быть совершены условные перехваты истербителями ВКС РФ, в том числе в нейтральном воздушном пространстве, тем более, в случае приближения к зоне военных действий. Справиться с такой «атакой» гражданские пилоты вряд ли сумеют, а опыт подобных маневров в отношении самолетов НАТО у наших военных летчиков большой.Российские военные могут сбить такой самолет и прямыми средствами поражения наземного или воздушного базирования. С учетом того, что уничтожен будет коммерческий лайнер, по сути нелегально перевозивший оружие, предъявить Москве нападение на одну из стран НАТО в этом случае будет очень сложно. Да и расследования таких инцидентов порою длятся годами.Ранее Москва неоднократно предупреждала западных союзников Киева, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Соответствующая нота была направлена и в Вашингтон по каналам МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал США и НАТО напрямую вовлеченными в конфликт на Украине.