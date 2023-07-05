Русские еще раз подтвердили, что они следуют определенной обманной тактике, преднамеренно оставляя пространство для проникновения неприятеля на несколько сотен метров и фактически заманивая его в трехстороннее окружение

На Запорожском направлении российские войска уверенно пользуются тактикой маневренной обороны. Они не цепляются за опорные пункты мертвой хваткой, как это делали ВСУ в битве за Артемовск. Напротив, при жестком напоре противника подразделение отходит на заранее подготовленные позиции.Неприятель, занявший новые рубежи, попадает в очередной огненный мешок, подвергаясь давлению дистанционных средств поражения, обрубаются линии его снабжения, после чего следует контратака и в случае ее успешного исхода – возвращение контроля над ранее утраченным опорником.Как отмечается в греческом издании DefenceNet, в районе Орехов-Работино российские войска не только устояли перед новыми волнами наступления ВСУ, но и отбили территории, потерянные в результате недавних непрерывных атак. В итоге на поле боя остались десятки поврежденных единиц бронетехники и много погибших украинских солдат.Со слов автора, как только подразделения ВСУ продвинулись примерно на 300 метров в сторону Работино, российские боевая авиация предприняла действия, которые «забили украинскую линию снабжения и фактически оставили противника без боеприпасов против превосходящих сил».- указывает автор, высоко оценив действия российских войск.