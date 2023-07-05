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«Русские следуют обманной тактике»: в греческой прессе оценили ложный отход ВС РФ

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«Русские следуют обманной тактике»: в греческой прессе оценили ложный отход ВС РФ

На Запорожском направлении российские войска уверенно пользуются тактикой маневренной обороны. Они не цепляются за опорные пункты мертвой хваткой, как это делали ВСУ в битве за Артемовск. Напротив, при жестком напоре противника подразделение отходит на заранее подготовленные позиции.


Неприятель, занявший новые рубежи, попадает в очередной огненный мешок, подвергаясь давлению дистанционных средств поражения, обрубаются линии его снабжения, после чего следует контратака и в случае ее успешного исхода – возвращение контроля над ранее утраченным опорником.

Как отмечается в греческом издании DefenceNet, в районе Орехов-Работино российские войска не только устояли перед новыми волнами наступления ВСУ, но и отбили территории, потерянные в результате недавних непрерывных атак. В итоге на поле боя остались десятки поврежденных единиц бронетехники и много погибших украинских солдат.

Со слов автора, как только подразделения ВСУ продвинулись примерно на 300 метров в сторону Работино, российские боевая авиация предприняла действия, которые «забили украинскую линию снабжения и фактически оставили противника без боеприпасов против превосходящих сил».

Русские еще раз подтвердили, что они следуют определенной обманной тактике, преднамеренно оставляя пространство для проникновения неприятеля на несколько сотен метров и фактически заманивая его в трехстороннее окружение

- указывает автор, высоко оценив действия российских войск.

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8 комментариев
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  1. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:12
    -4
    Оборонительные действия в Курской битве продолжались 18 дней. Потом наступление. Россия уже месяц сидит в обороне
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 17:15
      0
      Россия уже месяц сидит в обороне
      Значит так надо, главное, что не отступает.
    2. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 17:17
      +1
      Цитата: Alister Kroulegg
      Оборонительные действия в Курской битве продолжались 18 дней. Потом наступление.

      а на курской дуге наступление советских войск, совершенно случайно, началось не после того как наступление вермахта выдохлось и фашисты стали отходить на исходные рубежи?
      1. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 17:19
        0
        Ставка предлагала начать советское наступление раньше. До сих пор идут дебаты - надо ли было сидеть в обороне или первыми начинать, что позволило бы изначально инициативу держать в своих руках
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 17:29
          0
          Дебаты шли и насчёт того - нужно ли было ждать нападения 22 июня 1941 года, либо атаковать первыми. 24 февраля 2022 года частично ответило на этот вопрос.
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 17:32
      0
      Цитата: Alister Kroulegg
      Оборонительные действия в Курской битве продолжались 18 дней. Потом наступление. Россия уже месяц сидит в обороне

      Тебя заждались...
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:15
    +1
    Русские еще раз подтвердили, что они следуют определенной обманной тактике, преднамеренно оставляя пространство для проникновения неприятеля на несколько сотен метров и фактически заманивая его в трехстороннее окружение
    Да, им должно быть стыдно, чему их мама учила? request
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 17:16
      +1
      Под Харьковом тоже говорили, что заманивают в кишку