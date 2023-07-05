Российские силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по Бердянску

Громкие взрывы сегодня были слышны жителям г. Бердянска Запорожской области РФ. О том, что в Бердянске сработала система противовоздушной обороны, сообщила в своем Telegram-канале администрация города.Примерно в 16:30 в Бердянске, как утверждается в сообщении городского руководства, прозвучали взрывы. Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку ВСУ нанести удар по объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам мирного города.Взрывы в небе, как подчеркнули в городской администрации, были хорошо видны жителям Бердянска. ПВО ВС РФ сумели сбить прямо над морем ракету, запущенную украинскими формированиями.Как мы видим, украинский режим не отказывается от практики нанесения ракетных ударов по мирным городам и объектам гражданской инфраструктуры. Одна из главных целей таких ударов – распространение паники среди мирного населения, дискредитация способности России защитить собственные города и населенные пункты. Но качественная работа средств ПВО ВС РФ в большинстве случаев не позволяет украинским нацистам реализовать задуманное.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что город Валуйки в регионе подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. ВСУ обстреляли Валуйки из реактивных систем залпового огня, повредив значительное количество жилых построек. По счастливой случайности, пострадала лишь одна горожанка – она получила легкое ранение и была отпущена домой на амбулаторное лечение.