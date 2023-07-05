Военкор Сладков опроверг опубликованную им ранее информацию о захвате ВСУ Клещеевки на Артемовском направлении

Да, Клещеевка наша. Ошибся, судя по данным моих дополнительных источников. Признаю. Одним источником меньше, которому я серьезно доверял. При первой же возможности сам поеду и посмотрю, как там дела

Населенный пункт Клещеевка, расположенный на Артемовском направлении, в настоящее время контролируется Вооруженными силами Российской Федерации, украинские формирования его не захватывали. Об этом написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.Напомним, что ранее в Telegram-канале военкора появилось сообщение о том, что населенный пункт был взят украинскими формированиями. Военкор доверился одному из своих источников, и опубликовал информацию, которая, как оказалась, не соответствовала реальной ситуации.- написал в своем Telegram-канале Александр Сладков.В последние дни в районе Клещеевки шли ожесточенные бои российских войск с пытающимися прорваться на данном участке Артемовского направления украинскими формированиями. ВСУ не оставляют попыток пробить российскую оборону на флангах Артемовска, чтобы затем получить возможность установления огневого контроля и над самим Артемовском. Однако пока у них не получается взять Клещеевку, хотя украинское командование регулярно отчитывается о неких «продвижениях» в районах как этого населенного пункта, так и Курдюмовки.Стоит отметить, что ситуация на Артемовском направлении остается очень напряженной даже с учетом интенсивных боев на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Но ВС РФ и здесь успешно отражают натиск противника, обстреливая позиции ВСУ в тех населенных пунктах, которые контролируются киевским режимом.