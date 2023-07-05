Военное обозрение
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Военкор Сладков опроверг опубликованную им ранее информацию о захвате ВСУ Клещеевки на Артемовском направлении

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Военкор Сладков опроверг опубликованную им ранее информацию о захвате ВСУ Клещеевки на Артемовском направлении

Населенный пункт Клещеевка, расположенный на Артемовском направлении, в настоящее время контролируется Вооруженными силами Российской Федерации, украинские формирования его не захватывали. Об этом написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.


Напомним, что ранее в Telegram-канале военкора появилось сообщение о том, что населенный пункт был взят украинскими формированиями. Военкор доверился одному из своих источников, и опубликовал информацию, которая, как оказалась, не соответствовала реальной ситуации.

Да, Клещеевка наша. Ошибся, судя по данным моих дополнительных источников. Признаю. Одним источником меньше, которому я серьезно доверял. При первой же возможности сам поеду и посмотрю, как там дела

- написал в своем Telegram-канале Александр Сладков.


В последние дни в районе Клещеевки шли ожесточенные бои российских войск с пытающимися прорваться на данном участке Артемовского направления украинскими формированиями. ВСУ не оставляют попыток пробить российскую оборону на флангах Артемовска, чтобы затем получить возможность установления огневого контроля и над самим Артемовском. Однако пока у них не получается взять Клещеевку, хотя украинское командование регулярно отчитывается о неких «продвижениях» в районах как этого населенного пункта, так и Курдюмовки.

Стоит отметить, что ситуация на Артемовском направлении остается очень напряженной даже с учетом интенсивных боев на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Но ВС РФ и здесь успешно отражают натиск противника, обстреливая позиции ВСУ в тех населенных пунктах, которые контролируются киевским режимом.
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17 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 17:41
    +8
    Хозяин своих слов, слово дал, слово взял...
    1. Комментарий был удален.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:06
      +1
      Признавать свои ошибки, причём сразу, как это понял - тоже мужество надо иметь.
      Ни один человек не может успеть везде, корреспонденту приходится опираться на его источники информации, которым доверяет.
      Как он сказал - теперь на один источник меньше.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 17:41
    +1
    Ну Сладков, ну герой ! Блин, ну вот как так можно, а ? Всё равно что взять, да сообщить человеку, что его родители уже при смерти. А потом уточнять, что нет, еще вполне живые. Это все же серьёзная и важная информация, как так без перепроверки выложить ?
  3. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:42
    0
    Ну хоть хватило мужества признать, что опубликовал не проверенную информацию....
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:48
      0
      Да, это величайшее мужество - не отпираться от тёплых какашек! laughing
    2. alystan
      alystan Сегодня, 17:57
      +1
      Ну хоть хватило мужества признать, что опубликовал не проверенную информацию...

      Вот если бы так же по каждой ложной новости.
      А еще лучше, сразу оторвать задницу от кресла и прямиком на место событий.
      И только потом стучать по клаве...
    3. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:57
      +1
      Игорь Борисов 2 hi, мужество? Спихнуть вину на какой-то там источник которому он ЯКОБЫ до этого доверял, ну - ну. С таким же успехом можно все что угодно написать а потом хоп ребята да меня самого обманули, ну что ж поделать, Сладков не вчера в профессию пришёл и он прекрасно знает цену ТАКОЙ информации.
  4. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 17:43
    +2
    может он "белочку" выхватил..может ему отдохнуть от работы пора.. в Крыму или Магадане...несет последнее время всякую пургу..общество нервирует за зря.. fool
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:43
    +7
    Достали эти военкоры. Лишь бы первым чего сообщить, а правда, неправда, потом опровергну.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:49
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      Лишь бы первым чего сообщить, а правда, неправда, потом опровергну.

      Так наши военные тоже с мачты небо хватают. Даже Леопард в болоте утопили. sad
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:00
        +1
        мордвин 3 hi, Сладков уже сколько конфликтов освещал, и тут его "подло обманули"? Такого опытного а сейчас с этим наступлением все на нерве а он такую инфу выдает, и как теперь верить? А вдруг завтра опять Волки-волки-волки.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 18:06
          +1
          Цитата: Ропот 55
          Волки-волки-волки.

          Поубиваем всех волков.
  6. Кронос
    Кронос Сегодня, 17:45
    +1
    Они там с ней рядом высоту важную взяли с каторой эту Клещевку могут простреливать и окрестности.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:02
      0
      Кронос hi а источник не подскажите? В Телеге на всех каналах что у меня есть про это ПОКА тишина, может и правда, хотелось бы прочитать.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:51
    -2
    а может пора ВСХ военкоров на учет поставить и вводить военную цензуру?!
  8. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 18:02
    0
    Как-то все это странно. Один "ошибся" разместил на своем канале, редакция не проверила и разместила здесь. Ну Сладков физическое лицо и журналист, но ВО - это СМИ.
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:09
    0
    Военкор Сладков опроверг опубликованную им ранее информацию

    Ничего страшного. Лучше перебздеть, чем недобздеть.