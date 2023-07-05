Замминистра обороны Великобритании пообещал начать в августе подготовку 20 украинских летчиков

В августе 2023 года Великобритания планирует начать процесс обучения украинских летчиков. Об этом заявил заместитель министра обороны Соединенного королевства Джеймс Хиппи, слова которого были опубликованы на сайте британского парламента.По утверждению заместителя главы британского военного ведомства, речь идет о базовой подготовке. В Великобритании планируется приступить к обучению 20 украинских летчиков, готовить которых будут британские военные инструкторы.Судя по всему, речь идет о том, чтобы обучить украинских летчиков основам эксплуатации истребителей F-16 американского производства. По крайней мере, именно эти истребители Запад обещает передать Украине. Правда, когда произойдет первая поставка самолетов, не очень понятно.Вплоть до последнего времени западные страны, обещая самолеты Киеву, одновременно пытаются утверждать, что сейчас на поставки рассчитывать не стоит. Впрочем, пока у ВСУ нет подготовленных летчиков, а также инженеров и авиатехников, самолеты американского производства передавать Киеву бессмысленно. Все равно без специального обучения эксплуатировать их украинские летчики не смогут.Кроме того, Запад внимательно следит за украинским контрнаступлением на Запорожском направлении, и происходящее, понятное дело, ни США, ни Великобритании не нравится. Киеву уже дали понять, что интенсивность его поддержки Западом будет зависеть от результатов украинских формирований на поле боя, но показать какой-то впечатляющий успех ВСУ, как оказалось, не в состоянии.