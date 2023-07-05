Визит министра финансов США в Китай ещё до его начала американский эксперт называет пустым

Они выглядят как просители. Что касается безопасности, то китайцы не будут с нами разговаривать, так что похоже, что экономическая сторона используется в качестве замены. Это не маловажно, при этом неприятно и странно.

Первая поездка Джанет Йеллен в Китай в качестве министра финансов США будет посвящена перекалибровке связей между двумя крупнейшими экономиками мира, поскольку военные китайско-американские коммуникации остаются замороженными. Кроме этого, новые ограничения Пекина на экспорт некоторых металлов вызывают новую напряженность у американцев.Официальные лица США заявляют, что ожидают «откровенных» дискуссий во время поездки Йеллен 6-9 июля. Вероятно, необходимость этой встречи возникла для США после резкого объявления Пекином в понедельник о контроле над экспортом галлия и германия, широко используемых в полупроводниковых элементах, а также о новом законе о контрразведке. Оба этих вопроса, рассматриваются Вашингтоном как «потенциально наносящие» ущерб американским компаниям.Официальные лица США говорят, что никаких серьезных прорывов не ожидается, но Йеллен, как планируется, будет настаивать на открытии новых каналов связи и координации по экономическим вопросам.Поездка Йеллен состоится через несколько недель после того, как госсекретарь Энтони Блинкен посетил Пекин и договорился с президентом Китая Си Цзиньпином о том, что соперничество двух стран не должно перерасти в конфликт.Однако, некоторые американские аналитики заявили, что обе эти встречи обходят стороной самые важные вопросы.Дерек Сиссорс, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, сказал, что Йеллен отправляется в «пустое путешествие», учитывая отказ Китая заниматься потенциально опасными военными вопросами:- сказал Дерек Сиссорс.Всё же, многие на Западе считают визиты Блинкена и Йеллен в Китай критически важными для улучшения связи после того, как американские военные сбили китайский воздушный шар над Соединенными Штатами и в преддверии возможной встречи президента Джо Байдена и Си Цзиньпина на встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.