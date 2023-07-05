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Визит министра финансов США в Китай ещё до его начала американский эксперт называет пустым

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Визит министра финансов США в Китай ещё до его начала американский эксперт называет пустым

Первая поездка Джанет Йеллен в Китай в качестве министра финансов США будет посвящена перекалибровке связей между двумя крупнейшими экономиками мира, поскольку военные китайско-американские коммуникации остаются замороженными. Кроме этого, новые ограничения Пекина на экспорт некоторых металлов вызывают новую напряженность у американцев.


Официальные лица США заявляют, что ожидают «откровенных» дискуссий во время поездки Йеллен 6-9 июля. Вероятно, необходимость этой встречи возникла для США после резкого объявления Пекином в понедельник о контроле над экспортом галлия и германия, широко используемых в полупроводниковых элементах, а также о новом законе о контрразведке. Оба этих вопроса, рассматриваются Вашингтоном как «потенциально наносящие» ущерб американским компаниям.

Официальные лица США говорят, что никаких серьезных прорывов не ожидается, но Йеллен, как планируется, будет настаивать на открытии новых каналов связи и координации по экономическим вопросам.

Поездка Йеллен состоится через несколько недель после того, как госсекретарь Энтони Блинкен посетил Пекин и договорился с президентом Китая Си Цзиньпином о том, что соперничество двух стран не должно перерасти в конфликт.

Однако, некоторые американские аналитики заявили, что обе эти встречи обходят стороной самые важные вопросы.

Дерек Сиссорс, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, сказал, что Йеллен отправляется в «пустое путешествие», учитывая отказ Китая заниматься потенциально опасными военными вопросами:

Они выглядят как просители. Что касается безопасности, то китайцы не будут с нами разговаривать, так что похоже, что экономическая сторона используется в качестве замены. Это не маловажно, при этом неприятно и странно.

- сказал Дерек Сиссорс.

Всё же, многие на Западе считают визиты Блинкена и Йеллен в Китай критически важными для улучшения связи после того, как американские военные сбили китайский воздушный шар над Соединенными Штатами и в преддверии возможной встречи президента Джо Байдена и Си Цзиньпина на встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.
Автор:
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3 комментария
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 21:22
    0
    Как хорошо, друзья, быть гегемоном,
    А перестать им быть так тяжело -
    Перед тобой склонялись миллионы,
    Ты сам решал добро где, а где зло...
    А если что-то было не по нраву,
    Ты мог всегда виновных наказать -
    Авианосцев целую ораву
    В подарок от себя врагам послать...
    И обложить их санкциями сверху,
    И снизу точно так же обложить -
    За то, что кто-то стал излишне дерзким
    И помешал тебе красиво жить...
    Себя, назначив мировым жандармом,
    Ты «Главнюком» себя провозгласил
    Хотел ты стать глобальным командармом,
    А оказалось, нет на это сил...
    Откуда-то Великая Россия,
    Китай Великий выплыли на свет,
    А ты, увы, страдаешь от бессилья-
    Хотел бы наказать, да силы нет
    Так что возьми и просто успокойся,
    И приведи в порядок все дела,
    Меняется опять мироустройство -
    Многополярность в этот мир пришла…
  2. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 21:23
    0
    С одной стороны хотят с Китаем о чем-то договориться, а с другой тут же отключают от облачных серверов.
    Дружба по американски.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:50
    0
    Йелен всётаки финансист до мозга костей,шутки шутками ,но она самая опасная в данный момент.Можно не напоминать что такое КНР в мировой экономике.У США откинуть проституток ,адвокатов , стоматологов и банкиров от ФРС и США окажутся на втором месте.Для меня откровение, что в КНР производится финальная сборка А- 321,а что мы ещё не знаем.Работа 3 июля в ЦАР Вагнеровцев нам явно в плюсик и вовремя.