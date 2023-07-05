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Экс-президент Грузии Саакашвили утверждает, что Минюст Украины еще четыре месяца назад запросил его экстрадицию

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Экс-президент Грузии Саакашвили утверждает, что Минюст Украины еще четыре месяца назад запросил его экстрадицию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пытается вырваться из рук правосудия некогда возглавляемой им страны. Экс-глава государства проходит уголовные процессы и суды сразу по нескольким уголовным делам, власти Грузии категорически отказываются их пересматривать или идти на какие-либо послабления в отношении опального политика, который периодически объявляет голодовки и жалуется на ужасное состояние здоровья.


Очередной, весьма призрачный, шанс уехать из страны у Саакашвили появился после того, как МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского 4 июля выразил решительный протест послу Грузии в Киеве Георгию Заракашвили по поводу условий содержания оппозиционного политика и потребовал отправить его в Киев для лечения. Самого грузинского посла киевские власти буквально выдворили из страны для решения данного вопроса. Естественно, МИД Грузии выразил решительный протест по этому поводу, заявив о резком ухудшении отношений между двумя странами.

Весь этот спектакль с вызволением Саакашвили из плена киевские власти начали после того, как грузинский политик после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году, в ходе которого продемонстрировал свое исхудавшее тело и вновь пожаловался на ухудшение состояния здоровья.

В ответ на требования украинского МИД, в Тбилиси заявили, что от Киева до сей поры не поступило официального запроса на экстрадицию Саакашвили, был только вчерашний демарш с послом. Однако сам экс-президент Грузии утверждает, что такой запрос был направлен минюстом Украины еще четыре месяца назад. Как написал Саакашвили в своем аккаунте соцсетей, «этот документ тогда принес мне украинский консул». Почему бумага была передана заключенному политику, а не по официальным каналам руководству Грузии, Саакашвили объяснять не стал.

Вообще, причина скандала Киева и Тбилиси по поводу имеющего украинского гражданство Саакашвили заключается вовсе не в заботе украинских властей об его здоровье. Зеленский ужасно недоволен и не раз высказывался об этом позицией грузинских властей, не желающих присоединяться к антироссийским санкциям и тем более открывать «второй фронт» против РФ, как того неофициально требует и Вашингтон.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вообще пригрозил, что после России Украина «займется Грузией». По его словам, все решения для этого приняты. И дело не только в Саакашвили, а в целом ряде «неправильных» действий грузинской правящей партии. По словам Кулебы, воевать Украина с Грузией пока не собирается, но «некоторые изменения в их политической жизни точно произойдут».
Использованы фотографии:
European People's Party
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8 комментариев
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  1. ANB
    ANB Сегодня, 18:29
    +1
    Отсидит срок и можно экстрадировать.
    Делов то.
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:32
    0
    Какая экстрадиция?!
    Он находится в родной стране, и осужден по её законам
    При чем тут Украина вообще?
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 18:37
    -1
    А он не попутал Украину с Россией? Вроде бы наши собирались на него наручники нацепить.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 18:40
    -1
    Украина и Польша как две склочные товарки,умудрились и с соседками поссориться,ещё и с "друзьями" поскандалить...
    Михан,наверное,много алиментов на Украине задолжал,вот там и волнуются,что не успеет выплатить..
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:45
    +1
    Торчку без дозы совсем тоскливо стало))) Мишка-подкидыш, а и на Украине на тебя - уголовные дела, посадят, и кокоса не дадут wassat
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:56
    +1
    Решительный протест, в ответ на решительный протест. И, чей протест будет более решительный? Ставлю на грузин.
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 19:02
    0
    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вообще пригрозил, что после России Украина «займется Грузией».

    Во размечтался! Только точно не сказал когда это произойдет. Хотя бы приблизительные сроки озвучил. laughing
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:12
    0
    Экс-президент Грузии Саакашвили утверждает, что Минюст Украины еще четыре месяца назад запросил его экстрадицию
    . КТАТИ, любителям "жестов доброй воли" на заметку/в назидание/укор... вот с кого надо брать пример!!! ПРЕСТУПНИК ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ И НИКАКИХ ЭКСТРАКШЕН!!!