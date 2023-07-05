Экс-президент Грузии Саакашвили утверждает, что Минюст Украины еще четыре месяца назад запросил его экстрадицию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пытается вырваться из рук правосудия некогда возглавляемой им страны. Экс-глава государства проходит уголовные процессы и суды сразу по нескольким уголовным делам, власти Грузии категорически отказываются их пересматривать или идти на какие-либо послабления в отношении опального политика, который периодически объявляет голодовки и жалуется на ужасное состояние здоровья.Очередной, весьма призрачный, шанс уехать из страны у Саакашвили появился после того, как МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского 4 июля выразил решительный протест послу Грузии в Киеве Георгию Заракашвили по поводу условий содержания оппозиционного политика и потребовал отправить его в Киев для лечения. Самого грузинского посла киевские власти буквально выдворили из страны для решения данного вопроса. Естественно, МИД Грузии выразил решительный протест по этому поводу, заявив о резком ухудшении отношений между двумя странами.Весь этот спектакль с вызволением Саакашвили из плена киевские власти начали после того, как грузинский политик после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году, в ходе которого продемонстрировал свое исхудавшее тело и вновь пожаловался на ухудшение состояния здоровья.В ответ на требования украинского МИД, в Тбилиси заявили, что от Киева до сей поры не поступило официального запроса на экстрадицию Саакашвили, был только вчерашний демарш с послом. Однако сам экс-президент Грузии утверждает, что такой запрос был направлен минюстом Украины еще четыре месяца назад. Как написал Саакашвили в своем аккаунте соцсетей, «этот документ тогда принес мне украинский консул». Почему бумага была передана заключенному политику, а не по официальным каналам руководству Грузии, Саакашвили объяснять не стал.Вообще, причина скандала Киева и Тбилиси по поводу имеющего украинского гражданство Саакашвили заключается вовсе не в заботе украинских властей об его здоровье. Зеленский ужасно недоволен и не раз высказывался об этом позицией грузинских властей, не желающих присоединяться к антироссийским санкциям и тем более открывать «второй фронт» против РФ, как того неофициально требует и Вашингтон.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вообще пригрозил, что после России Украина «займется Грузией». По его словам, все решения для этого приняты. И дело не только в Саакашвили, а в целом ряде «неправильных» действий грузинской правящей партии. По словам Кулебы, воевать Украина с Грузией пока не собирается, но «некоторые изменения в их политической жизни точно произойдут».