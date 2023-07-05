Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны Польши рассказал, что британская система ПВО обеспечивает безопасность поставок вооружений Украине

9
Министр обороны Польши рассказал, что британская система ПВО обеспечивает безопасность поставок вооружений Украине

Развернутая на территории Польши Великобританией система противовоздушной обороны Sky Sabre обеспечивает безопасность поставок различных вооружений и военной техники Украине, защищая их от ударов с воздуха. Об этом заявил министр обороны Польши и вице-премьер польского правительства Мариуш Блащак.


Руководитель польского военного ведомства провел встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Лондоне. На ней он и поблагодарил британское руководство, подчеркнув, что ценит вклад британского подразделения ПВО с комплексом Sky Sabre в обеспечение безопасности аэродрома в Жешуве.

Напомним, что именно аэродром в Жешуве в Польше является главным логистическим хабом поставок вооружений на Украину. Через этот аэродром перебрасываются оружие, боеприпасы, военная техника. Вероятно, через него идет и часть транзита иностранных наемников на Украину.

О системе противовоздушной обороны Sky Sabre известно, что она была принята на вооружение армией Великобритании в конце 2021 года. Комплекс сменил использовавшиеся с семидесятых годов ХХ века ракеты Rapier. Система Sky Sabre способна одновременно запустить 24 ракеты, предназначенные для уничтожения истребителей, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб.

На территории Польши подразделение британской армии, оснащенное системой противовоздушной обороны Sky Sabre, было развернуто в 2022 году. Сейчас польское руководство выступает и за размещение на территории страны американского ядерного оружия, игнорируя связанные с таким ходом риски для безопасности населения страны и ее окружающей среды.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Ministry of Defence
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 18:19
    +6
    Легко обеспечивать безопасность, когда ни одна ракета даже не нацелена на ваш гиеносрнск.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 18:30
      +2
      Цитата: ЧеловекИздалека
      Легко обеспечивать безопасность, когда ни одна ракета даже не нацелена на ваш гиеносрнск.

      Что "Да" то "Да". А если бы туда пошли несколько старых флотских "Гранитов", переделанных для применения с суши ?! Была же тут статья с предложением их применения. Как раз и пригодились бы.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 19:43
      +2
      Цитата: ЧеловекИздалека
      Легко обеспечивать безопасность, когда ни одна ракета даже не нацелена на ваш гиеносрнск.

      А главное - что в этом случае и система ПВО "лучшая в мире". Пока ракеты не прилетели.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:26
    0
    Дык там в Жешуве опознан и штатовский Пэтриот.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:36
    +4
    Лизнул так лизнул, а я вот каждый день всю планету от астероидов защищаю. Где же благодарности мне? Ведь ни один не упал за последние 20 лет!
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 18:40
    +2
    Министр обороны Польши рассказал, что британская система ПВО обеспечивает безопасность поставок вооружений Украине

    Очень напоминает анекдот о "неуловимом" джо. Так и здесь. Они даже укропские пвошные ракеты не смогли перехватить, но джо точно "неуловимый". fool
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:55
      0
      Так потому, что все считали ответ по хабу реальным. А то, что в ответ тишина, хоть закричись - ну не виноваты они.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:55
    0
    а почА почему его зовут Неуловимым Джо, Билл? ...
    смешно, а что пшекию уже кто-то бомбил?!
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:01
    0
    Видимо, у нас, по какой-то причине, табу на попытки уничтожения этих систем. Как, впрочем и на уничтожение самих поставок.