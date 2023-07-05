Американское издание: В ЦРУ США допускают, что президент Украины не полностью контролирует ВСУ

В американской разведке не исключают, что президент Украины Владимир Зеленский не обладает полным контролем над украинской армией. К такому выводу в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США пришли после диверсии на Крымском мосту.
Как сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на представителя разведки США, после атаки на Крымский мост в ЦРУ узнали, что Зеленский либо не хотел знать о готовящейся диверсии, либо не полностью контролирует свои вооруженные силы.
Также сообщается, что ЦРУ не располагало никакой информацией о подготовке диверсии на Крымском мосту и о планируемой атаке при помощи беспилотников на российские военные аэродромы "Дягилево" и "Энгельс". Впоследствии американская разведка пыталась выяснить обстоятельства диверсии на Крымском мосту.
Также сообщается, что ЦРУ принимает активное участие в вооруженном конфликте на Украине, при этом формально не нарушая обещания администрации президента США, что американская армия не будет напрямую участвовать в боевых действиях.
На территории Украины постоянно находится определенное количество сотрудников ЦРУ, при этом их деятельность строго регламентирована и ограничивается работой с поставками вооружений, коммуникацией с украинскими спецслужбами, а также контролем над тем, чтобы "ситуация не вышла за определённые рамки". Кроме того, в задачи американской разведки, по информации американского издания, входит выяснение истинных планов украинского руководства.