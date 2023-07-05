Военное обозрение
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Американское издание: В ЦРУ США допускают, что президент Украины не полностью контролирует ВСУ

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Американское издание: В ЦРУ США допускают, что президент Украины не полностью контролирует ВСУ

В американской разведке не исключают, что президент Украины Владимир Зеленский не обладает полным контролем над украинской армией. К такому выводу в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США пришли после диверсии на Крымском мосту.


Как сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на представителя разведки США, после атаки на Крымский мост в ЦРУ узнали, что Зеленский либо не хотел знать о готовящейся диверсии, либо не полностью контролирует свои вооруженные силы.

Также сообщается, что ЦРУ не располагало никакой информацией о подготовке диверсии на Крымском мосту и о планируемой атаке при помощи беспилотников на российские военные аэродромы "Дягилево" и "Энгельс". Впоследствии американская разведка пыталась выяснить обстоятельства диверсии на Крымском мосту.

Также сообщается, что ЦРУ принимает активное участие в вооруженном конфликте на Украине, при этом формально не нарушая обещания администрации президента США, что американская армия не будет напрямую участвовать в боевых действиях.

На территории Украины постоянно находится определенное количество сотрудников ЦРУ, при этом их деятельность строго регламентирована и ограничивается работой с поставками вооружений, коммуникацией с украинскими спецслужбами, а также контролем над тем, чтобы "ситуация не вышла за определённые рамки". Кроме того, в задачи американской разведки, по информации американского издания, входит выяснение истинных планов украинского руководства.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:44
    +6
    Он не в состоянии контролировать собственные ноздри.Точнее,ноздри контролируют его
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 18:58
      +2
      Оправдаются... Все знают, что все подобные действия совершаются либо по указке Вашингтона, либо с их одобрения.
      Хотят подобными заявлениями и от диверсии на СП, СП-2 откреститься.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:07
      +4
      Зато ЦРУ и МИ-6 полностью конролируют ВСУ и самого зеленского.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 19:29
        0
        ЦРУ не располагало никакой информацией о подготовке диверсии на Крымском мосту и о планируемой атаке при помощи беспилотников на российские военные аэродромы "Дягилево" и "Энгельс". Впоследствии американская разведка пыталась выяснить обстоятельства диверсии на Крымском мосту.

        Цитата: Silver99
        Зато ЦРУ и МИ-6 полностью кон тролируют ВСУ и самого зеленского.

        Неужто ЦРУ и МИ-6 Зелю не поделили?
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:09
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Он не в состоянии контролировать собственные ноздри.Точнее,ноздри контролируют его

      Частые перепады настроения. В течение дня, человек может находиться в абсолютно противоположных эмоциональных состояниях. Счастье сменяется гневом, депрессия переходит в эйфорию, апатия может смениться манией. При этом, в состоянии эйфории человек склонен к необдуманным поступкам, повышенной общительности.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 19:14
        +1
        Он и не должен ничего контролировать . Его задача нюхать кокс и хрюкать то, что ему скажут зозяева.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 19:17
          +2
          Цитата: Чёрный
          Он и не должен ничего контролировать . Его задача нюхать кокс и хрюкать то, что ему скажут зозяева.

          Вещество дарит чувство уверенности в себе, всемогущества, непобедимой силы, прилив энергии, тягу к творчеству.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:46
    +2
    Да ладно! Не может быть! Он же не лох, как он сам ВСУкам и говорил по этому поводу
    1. grem
      grem Сегодня, 19:28
      +1
      Цитата: Bingo
      Да ладно! Не может быть! Он же не лох, как он сам ВСУкам и говорил по этому поводу

      Не лох оказался и этих всех завалил на восточном фронте )))) Их уже нет в живых хе хе
      А вот колумбийца завалили в Краматорске Тут уже лох Зеленский ..
      На герыче теперь колется ..
      Вообще неадекват стал !!!
  3. FIR FIR
    FIR FIR Сегодня, 18:48
    +3
    Американское издание: В ЦРУ США допускают, что президент Украины не полностью контролирует ВСУ

    Не полностью? А Великобритания?
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:56
    +2
    Эм... в смысле на самих себя вышли???
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:14
    +1
    Американское издание: В ЦРУ США допускают, что президент Украины не полностью контролирует ВСУ
    . Поражать что ли...
    Сказали б, над чем/кем он имеет полный контроль, было б интереснее.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:27
    0
    Ой как мило, сами устроили, реверансом украм подарили факт подрыва а теперь раз контнаступ сдулся так решили отматать и всеже себе заслугу присвоить назад. А то что же контролирует только кошелек и дорожку кокса и больше ничего, так это и так все знают.
  7. osp
    osp Сегодня, 19:32
    0
    Он там вообще ничего не контролирует.
    С первых же дней.

    Все контролируют военные США/НАТО что сидят на своих базах и штабах в соседних с Украиной странах Европы.
    Туда и сливаются данные со спутников , со средств авиационной разведки.
    Все решения вырабатывают там.
    Сказали разрушить мост в Херсоне - разрушили.
    Сказали взорвать ГЭС - взорвали.
    Вот.

    А те кто стрелял из Himars в эти объекты мог даже и не знать куда стреляет.
    Просто дали наборы цифр которые забили в ракеты и все.