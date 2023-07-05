Обвиняемый в преступлениях бывший боец Нацгвардии Украины взорвал три гранаты в зале районного суда в Киеве

В Шевченковском районном суде г. Киева сегодня днем прогремел взрыв. Как стало известно, подсудимый взорвал в помещении суда три гранаты и захватил в заложники конвойного. Об этом сообщила украинская пресса. Позже факт чрезвычайного происшествия подтвердил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Бросив гранаты, обвиняемый завладел оружием конвоира и открыл стрельбу в здании суда. В районе, где находится суд, перекрыли автомобильное движение. Затем стало известно, что подсудимый заперся в туалете с двумя конвойными и взорвал взрывпакет.
Сейчас возле здания суда дежурят автомобили полиции, прибыли несколько автомобилей пожарной охраны и скорой медицинской помощи. Само здание окружено вооруженными спецназовцами.
Обвиняемый Игорь Гуменюк некогда служил в добровольческом батальоне «Сич» Национальной гвардии МВД Украины. В 2015 году, после утверждения Верховной радой Украины поправок к конституции о децентрализации, перед зданием парламента произошли столкновения между националистами и полицией. Гуменюк бросил в полицейских боевую гранату.
Затем Гуменюку, связанному с националистической партией «Свобода», было предъявлено обвинение в организации беспорядков и в совершении террористического акта. Вместе с ним по делу проходил и боец батальона «Карпатская сич» Сергей Крайняк.