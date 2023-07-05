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Обвиняемый в преступлениях бывший боец Нацгвардии Украины взорвал три гранаты в зале районного суда в Киеве

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Обвиняемый в преступлениях бывший боец Нацгвардии Украины взорвал три гранаты в зале районного суда в Киеве

В Шевченковском районном суде г. Киева сегодня днем прогремел взрыв. Как стало известно, подсудимый взорвал в помещении суда три гранаты и захватил в заложники конвойного. Об этом сообщила украинская пресса. Позже факт чрезвычайного происшествия подтвердил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.


Бросив гранаты, обвиняемый завладел оружием конвоира и открыл стрельбу в здании суда. В районе, где находится суд, перекрыли автомобильное движение. Затем стало известно, что подсудимый заперся в туалете с двумя конвойными и взорвал взрывпакет.

Сейчас возле здания суда дежурят автомобили полиции, прибыли несколько автомобилей пожарной охраны и скорой медицинской помощи. Само здание окружено вооруженными спецназовцами.

Обвиняемый Игорь Гуменюк некогда служил в добровольческом батальоне «Сич» Национальной гвардии МВД Украины. В 2015 году, после утверждения Верховной радой Украины поправок к конституции о децентрализации, перед зданием парламента произошли столкновения между националистами и полицией. Гуменюк бросил в полицейских боевую гранату.

Затем Гуменюку, связанному с националистической партией «Свобода», было предъявлено обвинение в организации беспорядков и в совершении террористического акта. Вместе с ним по делу проходил и боец батальона «Карпатская сич» Сергей Крайняк.
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34 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:44
    +13
    Героям слава! Мочи продажных американских полицаев!
    Вот прям позитивная со всех сторон новость - кто бы кого там не ухлопал
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 18:59
      +7
      Цитата: Bingo
      кто бы кого там не ухлопал

      Я чего то не понимаю... подсудимый был под подпиской за терроризм в отношении полиции или ему в сизо гранаты передали? laughing
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:02
        +2
        В зоопарке были? Вот... Посетитель видно кинул, в вольеру. Это ж Кукуев, вы не подходите к ситуации с мерками российского города, это зоопарк. Там например в году так 15 была в блатном поселке под Киевом перестрелка между вневедомственной охраной и полицейским спецназом из-за того. что оба - одни по идее охраняют дачи, а другие - воров задерживают, по идее. Так вот - перестрелка была из-за того, что два подразделения решили одновременно обнести одну и ту же дачу)))
      2. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 19:05
        +5
        Вермахт против гестапо. laughing
        Представляю что будет, когда этот светлый народ примут в НАТО и ЕС laughing
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 19:12
          +4
          Это ростки демократии laughing У кого в суде больше гранат, тот и прав. А при наличии джавелина и адвокат не нужен wassat
          1. A2AD
            A2AD Сегодня, 19:38
            0
            А при наличии джавелина и адвокат не нужен wassat
            Зовите новых судей! Эти паломались. wassat
        2. Егоза
          Егоза Сегодня, 19:24
          0
          Цитата: Чёрный
          Представляю что будет, когда этот светлый народ примут в НАТО и ЕС

          И НАТО и ЕС скончаются за неделю. Еще и "репарации" оставшиеся в живых выплачивать будут.
        3. Наган
          Наган Сегодня, 19:32
          0
          Цитата: Чёрный
          Представляю что будет, когда этот светлый народ примут в НАТО и ЕС

          Погуглите "хоть ты пусти его в европу". Мне не влом самому сделать, просто стихотворение содержит некоторые слова и выражения, за которые модераторы модерируют, а среди них кое-кто явно имеет лично на меня зуб.
      3. Егоза
        Егоза Сегодня, 19:22
        +2
        Цитата: Canecat
        или ему в сизо гранаты передали?

        За деньги еще и не то передадут!
      4. A2AD
        A2AD Сегодня, 19:55
        +1
        или ему в сизо гранаты передали? laughing
        А я говорил, при досмотре их всех включая пленных, сперва нужно на кол сажать. А то мало ли на сколько дупло у них развальцовано.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:44
    +6
    Чаще бы такие ЧП происходили. Чтобы чубатым скучно не было.)
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 18:45
    -11
    Обвиняемый в преступлениях бывший боец Нацгвардии Украины взорвал три гранаты в зале районного суда в Киеве

    Можно было бы постебаться с укропов, но у нас бывшие герои чуть кремль не взяли и авиацию смогли сильно пощипать. Так что надо бы со своими "брёвнами в глазу" разбираться, а не укропские соринки разбирать. request
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 19:29
      0
      Цитата: Хорон
      надо бы со своими "брёвнами в глазу" разбираться, а не укропские соринки разбирать.

      Вы не понимаете - это другое.
      У нас - нож в сердце, что тут обсуждать,
      а там - выступление клоунов в балагане, от чего бы и не позубоскалить?
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:47
    +2
    Что то навеяло старое..."Я убью тебя-лодочник"...Совершенно тупая песня,но к данному ,такому же тупому случаю вполне подходит
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:48
    +8
    Меня только интересует,гранаты были оборонительные или наступательные?Скорее всего сигнальные,там в заложники брать было бы не кого и не кому ,если были бы другие.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:58
      0
      Цитата: tralflot1832
      Что то навеяло старое..."Я убью тебя-лодочник".

      Да уж, хлопчик в Руине, отморожены на всю голову. Бандера плачет.
      1. victor50
        victor50 Сегодня, 19:12
        +2
        Цитата: carpenter
        Да уж, хлопчик в Руине, отморожены на всю голову. Бандера плачет.

        Конкретный хлопчик. Нельзя говорить о всех. В Питере такое же было лет 10 назад или более. И что - все русские отмороженные?
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:59
      +2
      Как раз врядли сигнальные, ставлю на наступательные, их можно например с лестницы скидывать, или в помещения... Да хоть по коридору, только подальше. И их в Киеве швырять - просто уже традиция у нациков. Помнится. Навоз митинговал, когда их из Мариуполя Поросенко вывести хотел. то есть, от кормушки с мародеркой - там тоже, вплотную РГДшки швыряли в толпе, в полицаев тоже))) Они же отбитые там на всю кукушку, так что не удивляйтесь
      1. Пензяк
        Пензяк Сегодня, 19:20
        +2
        По результату действия гранаты противосудебные.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 19:31
          0
          Цитата: Пензяк
          По результату действия гранаты противосудебные.

          Просто подсудимый дал отвод составу суда wassat
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 19:37
          0
          Вопрос-как этот чудак на известную букву в суд пронес гранаты?
          1. Наган
            Наган Сегодня, 19:46
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Вопрос-как этот чудак на известную букву в суд пронес гранаты?

            Было дело - футбольные фанаты проносили на стадион пиротехнику в "естественных полостях организма".
            1. Bingo
              Bingo Сегодня, 20:04
              0
              Цитата: Наган
              Было дело - футбольные фанаты проносили на стадион пиротехнику в "естественных полостях организма".

              Не за Интер, не за Баер, я засунул в жопу фаер, пусть она теперь болит - я болею за Зенит! В Ростове дело было)))
    3. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 19:32
      -1
      Цитата: tralflot1832
      гранаты были оборонительные или наступательные?

      Гранаты явно не той системы были.
      Нужно было ему ФАБ500 подкатить, хоть оборонительную, хоть наступательную.
      А самому в туалет отпроситься.
      После взрыва ФАБ500, на свободу можно было бы выходить на все четыре стороны - стен у того здания уже не было бы.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:59
    +2
    Как это мило- три гранаты пронести в суд и передать подсудимому. Коррупция - эталонная . Даже у нас, сейчас такое вряд ли прокатит.
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:05
    +3
    Пулемета не дали, но гранаты оказались той системы.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:21
      0
      Да уж. Три гранаты взорвал, а даже про раненных не пишут. Шут?
  8. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:24
    +2
    Помню, был у них ещё "герой" - Сашко Билый. Приходил на собрание местной власти с оружием.

    И вся местная власть сидела, набрав в рот воды.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 19:51
      0
      И вся местная власть сидела, набрав в рот воды.
      Так этот видать протупил. Нужно было после слов "мера пресечения - содержание под стражей" Сказать а у меня вот вот и вот аргументы!
      А ну тогда ладно - домашний арест. laughing
  9. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 19:41
    0
    Дичь и чушь какая-то. Если бы там три гранаты взорвалось, то была бы гора трупов и толпы раненых. Скорые бы носились по всему Киеву и по всем новостным каналам это шло первейшей новостью.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 20:01
      0
      Скорые бы носились по всему Киеву и по всем новостным каналам это шло первейшей новостью.
      Так они и носились, и в новостях... Только про подлые шахеды русских. Которые сбивали сбивали, но в этот раз три недосбивали.
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:52
    0
    Во дypaк-то! Крикнул бы салаукраине и москалякунагиляку, зиганул бы - да и сел бы на лавочку спокойно дожидаться приговора... стопудово оправдали бы.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 20:06
      0
      стопудово оправдали бы.
      Возможно и так. Нечего в зоне отсиживаться. Не виновен, черенок от лопаты в зубы и вперед на танки. Не сцы, победишь. Дело верняк. lol
  11. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 20:06
    0
    была инфа..там Судьи в 404..уже свою ОПГ создали.