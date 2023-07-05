Опубликованные FT оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими вооруженными силами «половины своей боеспособности» обескураживают вселенским масштабом вранья

Весь этот поставленный киевскому режиму британский металлолом после переплавки ещё послужит новым российскими регионам неплохим сырьем в ходе восстановительных работ

Заявление начальника штаба обороны Великобритании адмирала Энтони Радакина о том, что российские Вооруженные силы якобы утратили «половину своей боеспособности», опубликованное изданием The Financial Times, не соответствует действительности. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.По утверждению российского военного ведомства, британский адмирал сделал очень странное заявление, особенно на фоне постоянных рассказов министра обороны Соединенного королевства Бена Уоллеса о тотальном истощении британских запасов военной техники и вооружений из-за поставок Украине.- подчеркивают в Министерстве обороны Российской Федерации.Российское военное ведомство подчеркнуло, что британские крылатые ракеты Storm Shadow запускаются преимущественно по объектам гражданской инфраструктуры или просто падают, не разрываясь при попадании.- утверждается в заявлении российского военного ведомства.Заявление британского адмирала ставит своей целью выбить деньги из бюджета королевства на новые поставки вооружений. Сейчас у Великобритании действительно актуализировалась проблема дефицита военной техники и боеприпасов, особенно на фоне постоянной военной помощи Украине. Однако платить за все это приходится британским налогоплательщикам, и объяснять им необходимость военной помощи Украине становится все сложнее.Украинские формирования демонстрируют полное отсутствие каких-либо результатов на поле боя, поэтому западным генералам и адмиралам остается лишь рассуждать о мнимой «утрате боеспособности» ВС РФ. Подобные заявления лишь показывают утрату серьезности британского штаба обороны, который превратился в пропагандистский инструмент.