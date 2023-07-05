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Минобороны РФ прокомментировало оценку состояния ВС РФ начальником британского генштаба: «Обескураживающее вранье»

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Минобороны РФ прокомментировало оценку состояния ВС РФ начальником британского генштаба: «Обескураживающее вранье»

Заявление начальника штаба обороны Великобритании адмирала Энтони Радакина о том, что российские Вооруженные силы якобы утратили «половину своей боеспособности», опубликованное изданием The Financial Times, не соответствует действительности. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.


По утверждению российского военного ведомства, британский адмирал сделал очень странное заявление, особенно на фоне постоянных рассказов министра обороны Соединенного королевства Бена Уоллеса о тотальном истощении британских запасов военной техники и вооружений из-за поставок Украине.

Опубликованные FT оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими вооруженными силами «половины своей боеспособности» обескураживают вселенским масштабом вранья

- подчеркивают в Министерстве обороны Российской Федерации.

Российское военное ведомство подчеркнуло, что британские крылатые ракеты Storm Shadow запускаются преимущественно по объектам гражданской инфраструктуры или просто падают, не разрываясь при попадании.

Весь этот поставленный киевскому режиму британский металлолом после переплавки ещё послужит новым российскими регионам неплохим сырьем в ходе восстановительных работ

- утверждается в заявлении российского военного ведомства.

Заявление британского адмирала ставит своей целью выбить деньги из бюджета королевства на новые поставки вооружений. Сейчас у Великобритании действительно актуализировалась проблема дефицита военной техники и боеприпасов, особенно на фоне постоянной военной помощи Украине. Однако платить за все это приходится британским налогоплательщикам, и объяснять им необходимость военной помощи Украине становится все сложнее.

Украинские формирования демонстрируют полное отсутствие каких-либо результатов на поле боя, поэтому западным генералам и адмиралам остается лишь рассуждать о мнимой «утрате боеспособности» ВС РФ. Подобные заявления лишь показывают утрату серьезности британского штаба обороны, который превратился в пропагандистский инструмент.
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23 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:05
    -3
    А не похулиганить ли нашему рыболовному флоту у скалы Роккол.
    .Заодно проверим Англию на вшивость,счас скумбриёвая путина.( не путать с Путиным) wassat
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:14
      +12
      Я только не понимаю зачем нам оправдываться перед какой-то британией ? Да пусть они пишут что хоть три раза smile уничтожили все вооруженные силы России, от этого ничего не изменится. Надо просто хорошо делать свое дело и не слушать шизиков с Запада, а то можно опуститься до их уровня.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 19:31
        +1
        Цитата: Silver99
        Я только не понимаю зачем нам оправдываться перед какой-то британией ?

        Он бы своей армией озаботился.

        Вчера где-то по телевизору ВСУ жаловались на численный перевес наших Вооружённых сил на одном из направлений. Говоря о нашей численности, они её назвали и добавили, зачем-то, что "это вдвое больше, чем вооружённые силы Великобритании".

        Позорище для "империи, над которой никогда не заходит солнце", что её армиями измеряют нашу. Причём "на одном из направлений".
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 19:38
          +1
          Как же раздражает ... что в России на каждый чих в мелкобритании реагируют.
          Это так о своих там капиталах кто-то беспокоится?
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 19:41
          0
          Вообще странное заявление адмирала..Какое "обескураживающее вранье"?.Вранье,привычное для них
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:59
        0
        Цитата: Silver99
        уничтожили все вооруженные силы России

        А, что еще может сказать враг!? request
  2. Ив762
    Ив762 Сегодня, 19:09
    +2
    Перефразируем :
    "За что же, не боясь греха,
    Кукушка хаит Петуха?
    За то, что хаит он Кукушку..."
  3. wwDevil
    wwDevil Сегодня, 19:12
    -4
    «Обескураживающее вранье»

    Нам так же говорили и перед отступлением с Херсона. А что там с клещеевкой?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:18
      +3
      Цитата: wwDevil
      «Обескураживающее вранье»

      Нам так же говорили и перед отступлением с Херсона.

      Ну левобережье удержали. И линию обороны выстроили.

      А что там с клещеевкой?

      В течении 2-3 дней станет ясно.
    2. Обилич
      Обилич Сегодня, 19:37
      +1
      Кто тебе врал то про Херсон? Суровикин так и сказал- придётся оставить Херсон☝
  4. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 19:16
    +4
    Зачем, вообще, Министерство Обороны комментирует заявление британцев ?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:24
      0
      Цитата: Alister Kroulegg
      Зачем, вообще, Министерство Обороны комментирует заявление британцев ?

      Ну наверное потому что они широко распространены в интернете.
      1. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 19:33
        +2
        Ну, заявления были, наверняка, и от ЦАХАЛа, и от Конго и ... Что, нужно каждому отвечать ?
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 19:45
          -2
          Цитата: Alister Kroulegg
          Ну, заявления были, наверняка, и от ЦАХАЛа, и от Конго и ... Что, нужно каждому отвечать ?

          От ЦАХАЛа и Конго комментариев в интернете не видел.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:22
    +1
    Хотелось бы, кроме красивых фраз увидеть ответ в виде возвращения наших земель пребывающих под пятой бандеровцев.
  6. Fisher
    Fisher Сегодня, 19:23
    +1
    Лучшим ответом будет освобождение по крайней мере левобережья. А так это все слова
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:26
    +1
    Вообще, касательно Сторм Шедоу, забавно, что бритосы их пытаются нахваливать, одновременно заменяя в своих войсках на израильские КР - то есть, сами прекрасно понимают, что Сторм Шедоу - говно из прошлого века, которое не годиться даже дикарей в тапках пугать)
    1. karabas-barabas
      karabas-barabas Сегодня, 19:45
      0
      Цитата: Bingo
      касательно Сторм Шедоу, забавно, что бритосы их пытаются нахваливать

      Цитата: Bingo
      Сторм Шедоу - говно из прошлого века, которое не годиться даже дикарей в тапках пугать)

      Сидя на диване и не находясь на фронте или охранении складов БК нести подобную чушь может только фанат Конашенкова. На самом же деле эти Шторм Шадов причиняют полно проблем и являются всё ещё сложной для ПВО целью. Её начали разрабатывать и приняли на вооружение только 2001м году! Говно из прошлого века чтоб дикарей пугать?
  8. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 19:27
    +2
    Что будем делать, когда советские запасы вооружений (бронетехники, арты, РСЗО, авиации, боеприпасов) закончатся?
    Сможет ли нынешнее ВПК или ОПК дать необходимое количество?
    На сколько лет СВО еще хватит советских запасов?
    Англосаксы не настолько дураки, сволочи, но не дураки. Продуманные сволочи.
    Бандеровцами они вышибут последние советские запасы, до последнего украинца, а потом можно и самим в бой вступать.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 19:34
      +1
      Не дойдет до исчерпания советских запасов у РФ, все закончится раньше
  9. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 19:30
    +1
    Цитата: Alister Kroulegg
    Зачем, вообще, Министерство Обороны комментирует заявление британцев ?

    Ничего больше не умеют (сарказм...)
    Лучше подумайте - почему никто ну цитирует заявлений Министерства обороны? И не комментирует?
    А может комментирует?
    Но нас от этого "тщательно оберегают"?
  10. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 19:31
    -1
    Всем прочитавшим рекомендую погуглить "фото Шойгу и Уоллеса, февраль 2022". Там и Радакин был. В Москве. За 12 дней до начала СВО. И вообще много очень интересных фоток.
  11. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 19:44
    -1
    адмирала Энтони Радакина

    Энтони это по нашему Антон.
    Спасибо что не Эдик или Тарас.