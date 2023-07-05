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Глава МВД Франции заявил, что ситуация после массовых волнений в стране стабилизировалась

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Глава МВД Франции заявил, что ситуация после массовых волнений в стране стабилизировалась

Во Франции наблюдается постепенная стабилизация обстановки после многодневных массовых беспорядков, поводом для которых стало убийство полицейскими 17-летнего подростка, якобы отказавшегося выполнять требования правоохранителей. Об этом заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.


В ходе прямой трансляции на портале Public Senat Дарманен отметил, что, несмотря на то, что в настоящее время ситуация в стране является спокойной, после произошедшего необходимо продолжать следить за обстановкой.

На протяжении нескольких дней уменьшаются масштабы погромов и количество задержаний протестующих. По словам французского президента Эммануэля Макрона, пик массовых беспорядков в стране пройден.

По данным МВД Франции, в ходе массовых беспорядков, несколько дней продолжавшихся в ряде городов страны, протестующими были сожжены более пяти тысяч автомобилей, а также несколько отделений полиции и зданий органов муниципальной власти, помещения мэрий около сотни населенных пунктов подверглись нападениям и погромам.

Согласно обнародованной Минэкономики страны информации, разграблениям и погромам подверглись более тысячи торговых точек, около 370 отделений банков, около 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, а также около десяти торговых центров.

Также сообщается о поджоге в Марселе здания крупнейшей французской библиотеки "Алькасар", фонд которой включает в себя более пяти миллионов печатных изданий и документов, многие из которых являются уникальными.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Patrice CALATAYU
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9 комментариев
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  1. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 19:25
    0
    Ну вот и всё, демократическая Франция в очередной раз показала всему миру, что можно мирно договориться с протестующими, всего лишь выполнив некоторые из их требований, чего диктатурам, увы, никогда не понять, а потому они так и будут давить своих митингующих бронетехникой и полицией с ружьями sad
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:33
      0
      разграблениям и погромам подверглись более тысячи торговых точек, около 370 отделений банков, около 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, а также около десяти торговых центров

      Ржака.
      Покурить, пожрать, ну и денежки.
      Вещи в дом? Да на кой, самим ведь таскать. Лучше потом купим и грузчиков наймём. Деньги-то теперь есть ...
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 19:32
    0
    Ага, пик пройден. Ещё день взятия Бастилии через неделю. Там местные пацаны оторвутся.
  3. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:34
    0
    ситуация... в стране стабилизировалась

    Наступил стабилизец ? Как насчёт продолжения "банкета" ? Через неделю ?
  4. Комментарий был удален.
  5. komandir8
    komandir8 Сегодня, 19:39
    -1
    Просто решили на башню посмотреть...
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:39
    0
    Во Франции наблюдается постепенная стабилизация обстановки после многодневных массовых беспорядков, поводом для которых стало убийство полицейскими 17-летнего подростка, якобы отказавшегося выполнять требования правоохранителей. Об этом заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.


    В ходе прямой трансляции на портале Public Senat Дарманен отметил, что, несмотря на то, что в настоящее время ситуация в стране является спокойной, после произошедшего необходимо продолжать следить за обстановкой.
    До следующего "таксиста". Что что а вот страховой бизнес во Франции убытков точно понесёт. Ведь "они" с "ними" договорятся в очередной раз потому как для проведения выборов в парламент не говоря о выборах президента требуется свой электорат... request
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:43
    0
    Стабилизировали. Теперь будут ноги арабам целовать. И следующий 17-летний пацанчик будет разъезжать не на дешманском мерине за сотку тысяч евро, а сразу на бугатти за полтора ляма.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:55
      0
      Цитата: михаилл
      И следующий 17-летний пацанчик будет разъезжать не на дешманском мерине за сотку тысяч евро, а сразу на бугатти за полтора ляма.

      "Бугатти" не просто купить, а вот INFINITI QX80 можно без проблем.
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:52
    0
    разграблениям и погромам подверглись более тысячи торговых точек, около 370 отделений банков, около 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, а также около десяти торговых центров.

    Обычная развлекуха, мигрантов во Франции. Поразвлекались, затоварились всем необходимым и им за это ничего не будет.