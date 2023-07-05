Глава МВД Франции заявил, что ситуация после массовых волнений в стране стабилизировалась

Во Франции наблюдается постепенная стабилизация обстановки после многодневных массовых беспорядков, поводом для которых стало убийство полицейскими 17-летнего подростка, якобы отказавшегося выполнять требования правоохранителей. Об этом заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.В ходе прямой трансляции на портале Public Senat Дарманен отметил, что, несмотря на то, что в настоящее время ситуация в стране является спокойной, после произошедшего необходимо продолжать следить за обстановкой.На протяжении нескольких дней уменьшаются масштабы погромов и количество задержаний протестующих. По словам французского президента Эммануэля Макрона, пик массовых беспорядков в стране пройден.По данным МВД Франции, в ходе массовых беспорядков, несколько дней продолжавшихся в ряде городов страны, протестующими были сожжены более пяти тысяч автомобилей, а также несколько отделений полиции и зданий органов муниципальной власти, помещения мэрий около сотни населенных пунктов подверглись нападениям и погромам.Согласно обнародованной Минэкономики страны информации, разграблениям и погромам подверглись более тысячи торговых точек, около 370 отделений банков, около 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, а также около десяти торговых центров.Также сообщается о поджоге в Марселе здания крупнейшей французской библиотеки "Алькасар", фонд которой включает в себя более пяти миллионов печатных изданий и документов, многие из которых являются уникальными.