В настоящее время в районе населенного пункта Клещеевка на Артемовском направлении продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».Сейчас ВСУ пытаются прорвать линию обороны ВС РФ на флангах Артемовского направления, в первую очередь – в Клещеевке, что позволит установить огневой контроль и над самим Артемовском. Для украинских формирований Клещеевка имеет стратегическое значение, поскольку ее возвышенное расположение позволяет обстреливать Артемовск.Военкоры сообщают, что, если произойдет прорыв ВСУ в районе Клещеевки, это создаст огромные риски для всего южного фланга Артемовска. Противник в этом случае начнет регулярные обстрелы города с целью выдавливания из него российских подразделений. Поэтому российские войска обороняют подступы к лесопосадкам и опорному пункту.Украинская пропаганда, тем временем, сообщает, что западную и центральную части опорного пункта в Клещеевке якобы удалось перевести в «серую зону», поскольку часть ВС РФ из-за огня ВСУ «отошла». На самом деле, это не так. Российские подразделения концентрируют на данном участке фронта дополнительные силы и разворачивают оборону.Кроме того, российские подразделения продолжают активные боевые действия и на ряде других направлений. На Запорожском направлении ВС РФ сдерживают регулярные попытки прорыва ВСУ в районе села Работино и ряде других участков. Схожая ситуация – на Южно-Донецком направлении, а на Красно-Лиманском и Купянском направлениях фиксируются постепенные продвижения российских войск.На Донецком фронте ВС РФ продолжают бои в Марьинке, где часть населенного пункта все еще контролируется украинскими боевиками, а также у юго-западной окраины Авдеевки.