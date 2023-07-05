Военное обозрение
Войти Регистрация

Военкоры сообщают о тяжелых боях в районе Клещеевки на Артемовском направлении

14
Военкоры сообщают о тяжелых боях в районе Клещеевки на Артемовском направлении

В настоящее время в районе населенного пункта Клещеевка на Артемовском направлении продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».


Сейчас ВСУ пытаются прорвать линию обороны ВС РФ на флангах Артемовского направления, в первую очередь – в Клещеевке, что позволит установить огневой контроль и над самим Артемовском. Для украинских формирований Клещеевка имеет стратегическое значение, поскольку ее возвышенное расположение позволяет обстреливать Артемовск.

Военкоры сообщают, что, если произойдет прорыв ВСУ в районе Клещеевки, это создаст огромные риски для всего южного фланга Артемовска. Противник в этом случае начнет регулярные обстрелы города с целью выдавливания из него российских подразделений. Поэтому российские войска обороняют подступы к лесопосадкам и опорному пункту.


Украинская пропаганда, тем временем, сообщает, что западную и центральную части опорного пункта в Клещеевке якобы удалось перевести в «серую зону», поскольку часть ВС РФ из-за огня ВСУ «отошла». На самом деле, это не так. Российские подразделения концентрируют на данном участке фронта дополнительные силы и разворачивают оборону.

Кроме того, российские подразделения продолжают активные боевые действия и на ряде других направлений. На Запорожском направлении ВС РФ сдерживают регулярные попытки прорыва ВСУ в районе села Работино и ряде других участков. Схожая ситуация – на Южно-Донецком направлении, а на Красно-Лиманском и Купянском направлениях фиксируются постепенные продвижения российских войск.

На Донецком фронте ВС РФ продолжают бои в Марьинке, где часть населенного пункта все еще контролируется украинскими боевиками, а также у юго-западной окраины Авдеевки.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:32
    +3
    Сегодня с сообщением Сладкова ,да и вообще с ситуацией и тяжелыми боями на многих участках,как на иголках.Удачи нашим воинам.Напоминаю слова коллеги-мобилизованногт на Запорожском направлении-главное продержатся месяц,а дальше всукам-кабздец
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 19:45
      +2
      Мы в середине этого месяца поедем на Запорожскую ТЭС трансформатор ремонтировать. Если нас туда посылают, значит уверены, что там будет спокойно.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:34
    +1
    Вести с полей... командование ВСУ вернулось к прежней тактике и посылает на убой гораздо больше "мяса", чем в предыдущие дни... т. е. уже не мелкие группы, в несколько взводов, максимум, а численностью до роты, а то и больше. Т. е. попытка завалить "мясом" практически в прямом смысле!!!
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:41
      +2
      Цитата: rocket757
      Вести с полей... командование ВСУ вернулось к прежней тактике и посылает на убой гораздо больше "мяса", чем в предыдущие дни... т. е. уже не мелкие группы, в несколько взводов, максимум, а численностью до роты, а то и больше. Т. е. попытка завалить "мясом" практически в прямом смысле!!!

      Ну чем больше сил в штурмовом наряде тем меньше потерь он несет. Эту азбуку нам еще в сержантской школе преподавали, когда мы отрабатывли замену комвзвода. Если при штурме обьекта удается добиться подавляющего огневого превосходства, то твои потери серьезно сокращаются .
  3. Даник
    Даник Сегодня, 19:41
    -5
    Что же это такое твориться. Как вторая армия на бумаге превратилась в... Ох эта пропаганда...вечная слава нашим воинам, но президент уверенно ведёт нас к 17 году. И бог знает что нас потом ждёт.
    1. Никелиум
      Никелиум Сегодня, 19:48
      -4
      А с какого перепуга Россия - 2 армия мира? Китай пиво держит?
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 19:58
        0
        Ну все рейтинги так пишут на основе каких-то своих расчётов с коэффициентами.
        1. Никелиум
          Никелиум Сегодня, 20:00
          0
          В этих рейтингах Индия - 4 армия мира. А по факту её распушат турки, иранцы и прочие.
  4. topol717
    topol717 Сегодня, 19:44
    -1
    Т.е. украинцы потихоньку-потихоньку но идут вперед.
    Клещеевка была далеко от ЛБС, а теперь уже за неё бои идут.
    1. Никелиум
      Никелиум Сегодня, 19:50
      +1
      Да где далеко? На линии фронта она и была. Вся проблема в том, что Вагнер не взял Ивановское. А его кровь из зубов нужно было брать. Ну и Хромово - тоже заноза.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:46
    +1
    Обновление по Клещеевке от военкора Руденко.
    Сегодня пресечена попытка контратаки силами 5 одшбр ВСУ в серой зоне в направлении села Клещеевка Артемовского района ДНР. Силами авиации и артиллерии Южной группировки в настоящее время идет уничтожение остатков противника. Утраты подконтрольных позиций не допущено. Также о контроле Клещеевки подтвердила побывавшая там Анна Долгарева, которая отметила продолжающиеся серьезные бои рядом с поселком.
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:46
    0
    Противник в этом случае начнет регулярные обстрелы города с целью выдавливания из него российских подразделений.

    Странно... до этого регулярные обстрелы города российской артиллерией - не выдавили из него ни одного укрозольдатена! Артемовск брали штурмовыми отрядами, "пешком", несколько месяцев, по одному лестничному пролёту в сутки.
    У нас что, как-то по-разному обороняются русские и украинцы?
    1. Никелиум
      Никелиум Сегодня, 19:51
      0
      Конечно. Руинцы - расходный материал. Следовательно сколько их погибнет - неважно. Важен конечный результат.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 20:01
      0
      Могу предположить, что русские уходят, чтоб не погибнуть. А украинцев собственная смерть волнует меньше, чем русских, отсюда и разность результатов. Ну что ж, менее цивилизованные народы всегда отличались большей отрешённостью от собственной жизни, чем более развитые wink