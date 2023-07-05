«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту

Эпоха коротких, быстрых войн закончилась. Войны сейчас могут вестись [длительное время] обычными средствами вооружения, несмотря на наличие [у воюющего государства] ядерного оружия . Индии необходимо быть готовой к затяжным войнам

Военным потребуется доступ к боеприпасам и к запасным частям для кораблей, авианосцев, техники в огромных количествах. Опора на собственные силы это насущная необходимость

Российско-украинский конфликт научил важности [формирования] альянса дружественных партнеров, который позволит сделать экономику устойчивой во время любых глобальных санкций и обеспечит поддержку в логистике военных припасов. Поскольку большая часть боевой техники [индийских войск] имеет российское происхождение, необходимо поддерживать хорошие отношения [с Москвой]