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Премьер-министр Украины озвучил размер военного бюджета страны в текущем году

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Премьер-министр Украины озвучил размер военного бюджета страны в текущем году

В 2023 году военный бюджет Украины составит 48,7 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире украинского телевидения.


По утверждению главы правительства киевского режима, практически каждая гривна сегодня финансируется на потребности обороны украинского государства. Например, бюджет ВСУ в 2023 году составляет 48,7 млрд долларов, а все остальное финансируется «партнерами» Украины, то есть ее западными спонсорами.

Расходы на военные нужды Украины в 2022 году составили 41,8 млрд долларов, то есть 57% всех расходов государственного бюджета. При этом на Украине фиксируется значительный дефицит государственного бюджета. Каждый месяц, по признанию главы Минфина страны Сергея Марченко, украинский бюджет недосчитывается примерно пяти миллиардов долларов.

Сейчас две трети украинского бюджета формируются за счет иностранной финансовой помощи и кредитов, а на военные нужды при этом расходуется три четверти всех трат бюджета страны.

Такие цифры бюджетных расходов свидетельствуют о том, что, во-первых, самостоятельно функционировать без иностранной финансовой помощи Украина более не может. Это полностью перечеркивает ее суверенитет как государственного образования.

Во-вторых, поскольку большая часть расходов уходит на военные нужды, фактически Украина превратилась в «страну-наемника», «ландскнехта» на содержании у богатых стран Запада, и теперь ее единственное предназначение – ведение боевых действий против России, за что ей и платят западные покровители.
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7 комментариев
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  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 19:40
    +2
    Украина превратилась в «страну-наемника», «ландскнехта» на содержании у богатых стран Запада, и теперь ее единственное предназначение – ведение боевых действий против России, за что ей и платят западные покровители.
    Разница с ландскнехтами только в том, что они повоевали, заработали (если повезло), и сами же эти деньги пропивают.
    А в случае с Украиной платят одним, а погибают за эти деньги другие. Вон, кровавый Клоун с подельниками знают...
    1. alystan
      alystan Сегодня, 20:00
      0
      А в случае с Украиной платят одним, а погибают за эти деньги другие. Вон, кровавый Клоун с подельниками знают...

      А расплачиваться за "чужие" долги будут третьи.
  2. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:43
    +2
    48 млрд. военный бюджет... а остальное от западных спонсоров??? Сильно сомневаюсь. Откуда у Украины 48 миллиардов долларов? Нищенка и попрошайка, Киса Воробьянинов с протянутой рукой... откуда у неё вообще есть СВОИ деньги, если она на аппарате финансовой ИВЛ от Запада?
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:43
    +1
    "Бухгалтер! Милый мой бухгалтер!" Чего ж такие цифры выставляешь? А откаты где? А ЗРЯплаты депутатам? Общий бюджет покажи!
  4. wanna
    wanna Сегодня, 19:49
    0
    Украинцы делают вид, что они все еще являются правительством?????
    Распространение в Китае в последние два дня, янки признают, что Украина может измениться, электричество ..... Инфраструктура.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:00
    0
    Насколько я экономист ХРЕНОВЫЙ, но даже я сейчас это в два хода раздолбаю.
    В 1941 году военные расходы составили 8,9 миллиарда рублей.
    С 1 июля 1941 года до 1 января 1946 года расходы, связанные с запросами только наркоматов обороны и военно-морского флота, составили 55,1 миллиарда рублей — около 52,2 процента всех расходов госбюджета за этот период (данные приведены по курсу рубля, установленному с 1 января 1961 года). Сюда не входят суммы, пошедшие на многое другое.

    Это в стране с карточками и фактически уничтоженым агропромсектором - он весь на Украине был, а она в оккупации, целину тогда не поднимали еще. А половина шла на гражданку, в том числе, агропром, МПС, ЖКХ и теде... НЕВОЗМОЖНО 60% кинуть на военный бюджет и продолжать шляться по ночным клубам в Киеве! И вообще невозможно 60% кинуть на войну и выжить - вы посмотрите фотографии времен ВОВ, чьи угодно, хоть в тылу хоть на фронте, что наши режиссеры не понимают, снимая фильмы про ВОВ - не пролазят круглые ряхи актеров в действительность, там голод был, как сказано в "Место встречи" - "когда страна последнюю краюху фронту отдавала", а у вас, гопнички, все по-старому.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 20:10
      0
      Получается, бюджет Украины больше, чем нам рассказывают.