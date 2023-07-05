Премьер-министр Украины озвучил размер военного бюджета страны в текущем году

В 2023 году военный бюджет Украины составит 48,7 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире украинского телевидения.По утверждению главы правительства киевского режима, практически каждая гривна сегодня финансируется на потребности обороны украинского государства. Например, бюджет ВСУ в 2023 году составляет 48,7 млрд долларов, а все остальное финансируется «партнерами» Украины, то есть ее западными спонсорами.Расходы на военные нужды Украины в 2022 году составили 41,8 млрд долларов, то есть 57% всех расходов государственного бюджета. При этом на Украине фиксируется значительный дефицит государственного бюджета. Каждый месяц, по признанию главы Минфина страны Сергея Марченко, украинский бюджет недосчитывается примерно пяти миллиардов долларов.Сейчас две трети украинского бюджета формируются за счет иностранной финансовой помощи и кредитов, а на военные нужды при этом расходуется три четверти всех трат бюджета страны.Такие цифры бюджетных расходов свидетельствуют о том, что, во-первых, самостоятельно функционировать без иностранной финансовой помощи Украина более не может. Это полностью перечеркивает ее суверенитет как государственного образования.Во-вторых, поскольку большая часть расходов уходит на военные нужды, фактически Украина превратилась в «страну-наемника», «ландскнехта» на содержании у богатых стран Запада, и теперь ее единственное предназначение – ведение боевых действий против России, за что ей и платят западные покровители.