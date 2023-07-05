Этого не должно было произойти... Украина находится в состоянии военного конфликта, Зеленский является главнокомандующим

После сообщений прессы о том, что в Болгарию должен приехать президент Украины Владимир Зеленский, его визит в страну может быть отменен. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, слова которого приводит информационное агентство БТА.Глава болгарского военного ведомства допустил отмену визита Зеленского в связи с «утечкой информации». Местные СМИ сослались в своих публикациях и сообщениях на информацию от дипломатических источников. Но глава военного ведомства выразил свое сожаление по поводу того, что эти сведения стали достоянием общественности.- подчеркнул Тагарев.Таким образом, министр обороны Болгарии фактически подчеркнул, что Зеленскому теперь может угрожать опасность, если он приедет в страну. Хотя ранее глава киевского режима спокойно посещал многие европейские государства, и об этом было известно заранее, но теперь к безопасности Зеленского в Киеве, вероятно, стали относиться более трепетно.Между тем, за полтора года вооруженного конфликта на Зеленского еще никто не совершал покушений. С другой стороны, не исключено, что Зеленскому стоит куда больше опасаться не Россию, а собственных «соратников» или западных покровителей, если они решат, что глава киевского режима будет им более выгоден в виде «погибшего героя».