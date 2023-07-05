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Министр обороны Болгарии допустил отмену визита президента Украины в страну из-за «утечки информации»

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Министр обороны Болгарии допустил отмену визита президента Украины в страну из-за «утечки информации»

После сообщений прессы о том, что в Болгарию должен приехать президент Украины Владимир Зеленский, его визит в страну может быть отменен. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, слова которого приводит информационное агентство БТА.


Глава болгарского военного ведомства допустил отмену визита Зеленского в связи с «утечкой информации». Местные СМИ сослались в своих публикациях и сообщениях на информацию от дипломатических источников. Но глава военного ведомства выразил свое сожаление по поводу того, что эти сведения стали достоянием общественности.

Этого не должно было произойти... Украина находится в состоянии военного конфликта, Зеленский является главнокомандующим

- подчеркнул Тагарев.

Таким образом, министр обороны Болгарии фактически подчеркнул, что Зеленскому теперь может угрожать опасность, если он приедет в страну. Хотя ранее глава киевского режима спокойно посещал многие европейские государства, и об этом было известно заранее, но теперь к безопасности Зеленского в Киеве, вероятно, стали относиться более трепетно.

Между тем, за полтора года вооруженного конфликта на Зеленского еще никто не совершал покушений. С другой стороны, не исключено, что Зеленскому стоит куда больше опасаться не Россию, а собственных «соратников» или западных покровителей, если они решат, что глава киевского режима будет им более выгоден в виде «погибшего героя».
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3 комментария
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 20:02
    0
    Этого не должно было произойти... Украина находится в состоянии военного конфликта, Зеленский является главнокомандующим

    - подчеркнул Тагарев.

    И чего "братушки" за чужого главнюка так распереживались?
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:09
    +1
    Долго думали, какую бы причину найти, чтоб этот цыганский табор с песнями "дай денег" в страну не пускать)))
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:13
    0
    Вот пусть " гавнокомандующий" сидит у себя дома и г.авном командует. )