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Врио главы ДНР подвел итог первого месяца контрнаступления ВСУ: «Никакого результата»

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Врио главы ДНР подвел итог первого месяца контрнаступления ВСУ: «Никакого результата»

Несмотря на то, что контрнаступление ВСУ идет уже более месяца, с самого начала июня, никаких успехов у украинских формирований фактически нет. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.


В начале июня украинские формирования перешли в наступление на Запорожском и Южно-Донецком направлении, также активизировались и на Артемовском направлении. Но за прошедшее время им так и не удалось добиться успеха, несмотря на концентрацию колоссальных сил и средств на линии боевого соприкосновения.

Пресловутое контрнаступление, по крайней мере, первый этап не показал никакого результата, за исключением множества уничтоженной натовской техники и потерь в личном составе

- подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин.

Ранее многие иностранные военные аналитики, изучая ситуацию с контрнаступлением ВСУ, стали приходить к выводу, что украинский режим, как и его западные союзники, недооценил реальные боевые возможности Вооруженных сил Российской Федерации. За несколько месяцев ВС РФ удалось, во-первых, создать мощные линии обороны, во-вторых – подготовить большое количество военнослужащих.

Украинские формирования, пополняемые за счет принудительно мобилизованных гражданских, напротив, не сильно усовершенствовали свой потенциал. Надежды на западную военную технику как некую «панацею» тоже не оправдали себя: как оказалось, уничтожается эта техника российским вооружением без особых проблем.
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8 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. I. Terebaev
    I. Terebaev Сегодня, 20:28
    -5
    Обороняющаяся армия, как правило, не побеждает.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:35
      0
      Просто пока ещё не время наступать.Но это пока.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 20:44
      +3
      Обороняющаяся армия, как правило, не побеждает.

      Уж как мы в войне с Наполеоном оборонялись... Аж Москву сдали... Ну и чем закончили Наполеон и его армия...??? А как мы в войне с Адольфом (мать его...) Шикельгрубером (Гитлером) оборонялись...??? Ленинград почти три года был в блокаде, а до Москвы немцам оставалось около 17 км... Ну и чем закончил Адольф и его армия...??? В общем ваш "заказной" пессимизм здесь вряд ли проканает...
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 20:54
        -1
        Ну и чем закончили Наполеон и его армия...??? А как мы в войне с Адольфом
        Ну уж вы сравнили. Суворова, Жукова и цензура герасимова. Самому то не смешно?
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:30
    0
    Западные партнеры вложения отбивают.украина и некоторые()?) наши играют в их игру.зашли деньги - окупаемость - прибылт выход, отчет на бирже.
    От байдена требуют и он дает возможность зарабатывать частным, ценой гос финансирования. Фифти-фифти.
    Не в убыток. Потом еще ухры долги от давать будут. Всем что у них останется под контролем
  4. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 20:35
    -2
    Цитата: I. Terebaev
    Обороняющаяся армия, как правило,
    не побеждает.

    Если (как было в 1941-45), не перейдет в наступление.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 20:56
      +1
      А кому переходить то? Жукова нет. Да и Сталина то же. Ну не герасимову же с шойгу? Щас, они только штаны отстирают и как перейдут. lol
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 21:55
    -1
    На данный момент дела идут очень хорошо, но они не могут расслабиться, а продолжают работать над всем, что можно улучшить, и не оставлять всю инициативу противнику, нападая на него врасплох.