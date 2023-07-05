Пресловутое контрнаступление, по крайней мере, первый этап не показал никакого результата, за исключением множества уничтоженной натовской техники и потерь в личном составе

Несмотря на то, что контрнаступление ВСУ идет уже более месяца, с самого начала июня, никаких успехов у украинских формирований фактически нет. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В начале июня украинские формирования перешли в наступление на Запорожском и Южно-Донецком направлении, также активизировались и на Артемовском направлении. Но за прошедшее время им так и не удалось добиться успеха, несмотря на концентрацию колоссальных сил и средств на линии боевого соприкосновения.- подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин.Ранее многие иностранные военные аналитики, изучая ситуацию с контрнаступлением ВСУ, стали приходить к выводу, что украинский режим, как и его западные союзники, недооценил реальные боевые возможности Вооруженных сил Российской Федерации. За несколько месяцев ВС РФ удалось, во-первых, создать мощные линии обороны, во-вторых – подготовить большое количество военнослужащих.Украинские формирования, пополняемые за счет принудительно мобилизованных гражданских, напротив, не сильно усовершенствовали свой потенциал. Надежды на западную военную технику как некую «панацею» тоже не оправдали себя: как оказалось, уничтожается эта техника российским вооружением без особых проблем.