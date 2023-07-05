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Украинская армия нанесла ракетный удар по зданию администрации Волновахи

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Украинская армия нанесла ракетный удар по зданию администрации Волновахи

Боевики киевского режима нанесли ракетный удар по зданию городской администрации Волновахи - населенного пункта расположенного между Донецком и Мариуполем.


Сообщается о двух ударах, один из которых повредил левое крыло административного здания. Вторая ракета не достигла намеченной цели и взорвалась на прилегающей к горадминистрации территории.

Прибывшим на место пожарно-спасательным расчетам МЧС ДНР удалось спасть трех сотрудников горадминистрации, оказавшихся заблокированными в поврежденном крыле здания. После медицинского осмотра пострадавшие отказались от госпитализации. Кроме этого, зафиксированы повреждения кровли и перекрытия на площади 125 квадратных метров без последующего возгорания.


Как сообщает врио главы региона Денис Пушилин, удары были нанесены при помощи британских ракет Storm Shadow. По данным же СЦКК в ДНР, обстрел здания городской администрации Волновахи был произведен из американской РСЗО HIMARS. Противник вел обстрел со стороны оккупированного населенного пункта Селидово.

Также сообщается, что незадолго до ракетного удара по Волновахе боевики ВСУ совершили массированный артобстрел столицы региона. Украинская артиллерия нанесла удары по Петровскому району Донецка. По словам очевидцев, в результате попадания в районе торгового центра "Галактика" от осколков пострадали два человека.

Как сообщает СЦКК ДНР, огонь по Донецку велся с применением снарядов западного образца.

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7 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:39
    0
    Противник вел обстрел со стороны оккупированного населенного пункта Селидово.

    А почему ничего не прилетело в пункт Селидово ?
    1. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 20:51
      0
      Иной раз читаю и офигиваю от комментариев:написано,"со стороны"-это не значит,что с самого населенного пункта,и откуда вы знаете,что не отработали в ответ
      1. ГГВ
        ГГВ Сегодня, 20:54
        +1
        И ещё,не надо уподобляется фашикам и ровнять населенные пункты,где их нет
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 20:52
      0
      А почему ничего не прилетело в пункт Селидово ?

      А почему вы так уверены, что ничего не прилетело...??? У вас прямая связь с Банковой или просто связь...???
  2. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 20:59
    +1
    киевского режима нанесли ракетный удар по зданию городской администрации Волновахи

    В ответ можно ударить по администрации Киева.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 21:14
      0
      Зачем в ответ? Это стоит делать просто так, от чистого сердца
  3. SUKRAM
    SUKRAM Сегодня, 21:34
    -2
    this sort of attacks will go on and on, even if the RF liquidates all the ukrainians in the western part, really need to go as far as kiev, flatten all in the way, and make from Kiev to the Donbass areas of total no go zones for the nazis, this so their missiles cannot reach
    mark my words, it will continue for ever unless drastic action is taken to stop them getting missiles, launchers, and firing them