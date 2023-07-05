Украинская армия нанесла ракетный удар по зданию администрации Волновахи





Боевики киевского режима нанесли ракетный удар по зданию городской администрации Волновахи - населенного пункта расположенного между Донецком и Мариуполем.Сообщается о двух ударах, один из которых повредил левое крыло административного здания. Вторая ракета не достигла намеченной цели и взорвалась на прилегающей к горадминистрации территории.Прибывшим на место пожарно-спасательным расчетам МЧС ДНР удалось спасть трех сотрудников горадминистрации, оказавшихся заблокированными в поврежденном крыле здания. После медицинского осмотра пострадавшие отказались от госпитализации. Кроме этого, зафиксированы повреждения кровли и перекрытия на площади 125 квадратных метров без последующего возгорания.Как сообщает врио главы региона Денис Пушилин, удары были нанесены при помощи британских ракет Storm Shadow. По данным же СЦКК в ДНР, обстрел здания городской администрации Волновахи был произведен из американской РСЗО HIMARS. Противник вел обстрел со стороны оккупированного населенного пункта Селидово.Также сообщается, что незадолго до ракетного удара по Волновахе боевики ВСУ совершили массированный артобстрел столицы региона. Украинская артиллерия нанесла удары по Петровскому району Донецка. По словам очевидцев, в результате попадания в районе торгового центра "Галактика" от осколков пострадали два человека.Как сообщает СЦКК ДНР, огонь по Донецку велся с применением снарядов западного образца.