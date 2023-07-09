Немецкий танковый мостоукладчик Biber

Мостоукладчик Biber в транспортном положении. Фото Минобороны ФРГ
Сухопутные войска Германии располагают достаточно крупным парком инженерных бронемашин разного назначения. Так, для организации переправ через разные препятствия в течение нескольких десятилетий использовались танковые мостоукладчики Biber. На момент своего появления они имели достаточно высокие характеристики, но к настоящему времени морально устарели и постепенно заменяются современной техникой.
По новым требованиям
В середине шестидесятых годов инженерные подразделения Бундесвера все еще использовали танковые мостоукладчики M48 AVLB американского производства. Эта техника не отличалась новизной, штатный мост имел ограниченную грузоподъемность, а при его укладке экипажу приходилось покидать защищенное пространство.
В 1965 г. на вооружение Бундесвера начали поступать новейшие танки Leopard 1, и для обеспечения их работы и применения было решено разработать новое семейство инженерной техники. В частности, на унифицированном шасси «Леопарда» требовалось построить новый мостоукладчик.
Вид с другого ракурса. Фото Минобороны ФРГ
Техническое задание на новый проект выпустили в марте 1968 г. Заказчик требовал использовать шасси Leopard 1 и разрешал доработать его. На машину следовало установить мост грузоподъемностью 60 т, конструкция которого обеспечит скрытную укладку. При этом во время работы экипаж должен был оставаться внутри бронекорпуса.
На конкурс поступили два проекта. Мостоукладчик, обозначенный литерой «A», предложила компания Klockner-Humboldt-Deutz, а Porsche в сотрудничестве с Krauss-Maffei разработала проект «B». Они соответствовали требованиям заказчика, но ключевые задачи были решены по-разному. В первую очередь, различались конструкции мостов и способы их укладки / подъема.
В сентябре 1968 г. участники разработки получили заказ на строительство опытной техники. Для испытаний планировалось собрать по две инженерные машины и три моста каждого типа. Эти работы заняли около года, и в начале осени 1969-го вся техника вышла на заводские испытания. В феврале 1970 г. мостоукладчики «A» и «B» прибыли в 51-й испытательный центр (г. Кобленц) для прохождения сравнительных испытаний и опытной эксплуатации.
В августе 1970 г. Бундесвер проанализировал результаты испытаний и назвал более удачным мостоукладчик «B» от «Порше» и «Краусс-Маффей». После этого около полутора лет ушло на доводку проекта и подготовку производства, и в 1972-м появился контракт на серию. По ряду причин, сборку мостоукладчиков поручили компании Maschinenbau Kiel (MaK). В 1973 г. первые серийные машины поступили в войска и были приняты на вооружение под именем Biber («Бобр»).
Пересечение водной преграды. Фото Минобороны ФРГ
Технические особенности
Танковый мостоукладчик Biber построили на базе танка Leopard 1 с минимальной доработкой его конструкции. Танк лишился башни и оснащения боевого отделения, но сохранил корпус с противоснарядным бронированием лба. Силовая установка осталась прежней – дизель MTU MB 838 CA-500 мощностью 830 л.с. Сохранили и семикатковую ходовую часть с торсионной подвеской.
После всех доработок и установки моста масса машины превысила 45 т. Тем не менее, ходовые характеристики остались на прежнем уровне. Мостоукладчик «Бобр» мог действовать в одних порядках с «Леопардами» и другой бронетехникой.
Для работы с мостом инженерная машина получила несколько новых устройств. На нижней лобовой детали корпуса появился бульдозерный отвал, используемый в качестве опоры при работе. Выше на лбу установили подъемную стрелу с приводами для управления мостом, а в корме разместили подвижную опору для его укладки. Работа всех этих агрегатов обеспечивалась гидравлической системой, отсутствовавшей у базового танка.
Была разработана оригинальная мостовая конструкция длиной 22 м и грузоподъемностью 60 т. При ее создании отказались от ножничной конструкции и использовали раздвижную схему. Предполагалось, что за счет этого агрегаты не будут подниматься и выдавать позицию мостоукладчика, привлекая ненужное внимание противника.
Процесс укладки моста: нижняя секция выдвигается вперед. Фото Минобороны ФРГ
Колейный мост для машины Biber имел массу ок. 10 т и состоял из двух секций длиной по 11 м. Общая ширина моста – 4 м, ширина элементов колеи – по 1,5 м. Каждая секция состояла из двух продольных коробчатых элементов клиновидной формы. На широком торце каждой балки предусматривались замки для соединения в рабочем положении. Между балками имелись устройства для взаимодействия со стрелой мостоукладчика и ее механизмами.
Перемычки между балками позволяли разобрать секцию моста на две части. В таком виде их можно было перевозить на специальном полуприцепе или по железной дороге. После обратной сборки и установки на бронемашину мост был готов к работе.
Принцип работы мостоукладчика был прост. Обе половины разобранной мостовой конструкции укладывались на стрелу и заднюю опору «Бобра», одна на другую. При этом снизу находилась та, которая должна была ложиться на противоположный край траншеи или иной преграды. Подойдя к препятствию, мостоукладчик должен был опустить отвал и приподнять стрелу с секциями моста.
Далее при помощи цепного привода нижняя секция выдвигалась вперед, до выхода из-под верхней, когда они автоматически сцеплялись. После этого машина могла максимально выдвинуть мост, уложить его на траншею и убыть в безопасное место, дав дорогу другой технике. Уборка моста осуществлялась в обратном порядке. Процесс укладки или уборки занимал ок. 10 мин.
Мост укладывается на берега реки. Фото Минобороны ФРГ
Управлять мостоукладчиком должен был экипаж всего из двух человек – водитель и командир-оператор. Во время движения и работы они располагались внутри корпуса под броней. Для самозащиты имелись пулемет и дымовые гранатометы.
Техника в эксплуатации
Серийное производство мостоукладчиков и мостовых конструкций началось в 1972-73 гг. на нескольких предприятиях ФРГ. Первые партии этих изделий передали заказчику уже в 1974-75 гг. В общей сложности планировалось построить 105 инженерных машин и большее число мостов – с запасом на будущее.
Заказ Бундесвера был успешно выполнен за несколько лет. Техника поступала в сухопутные войска и передавалась взводам инженерных машин – по 2 ед. в каждом. Сотня с лишним «Бобров» позволила оснастить все инженерные подразделения линейных соединений, а также создать небольшой резерв и парк учебной техники.
"Бобр" использует собственный мост. Фото Wikimedia Commons
Немецкий мостоукладчик заинтересовал некоторые зарубежные государства. Так, Италия приобрела лицензию и изготовила по ней более 60 бронемашин. Имелись контракты с Нидерландами, Польшей, Данией и рядом других стран. При этом часть таких поставок ФРГ осуществила за счет собственного парка. В девяностых годах состав и оснащение Бундесвера пересмотрели в сторону сокращения, и, вместе с прочей техникой, высвободились десятки машин Biber. Их решили продавать за рубеж.
В последние 10-15 лет появился повод для дополнительного сокращения «Бобров» или для полного отказа для них. Современные ОБТ Leopard 2 в ходе модернизации изрядно потяжелели и перестали укладываться в ограниченияя старого 60-тонного моста. В связи с этим была начата разработка новой инженерной техники и мостовых конструкций, а Biber подверглись дополнительному сокращению.
По известным данным, на начало 2022 г. у Германии оставалось всего 20-22 изделий Biber. Осенью несколько таких машин в порядке помощи передали Украине, а также пообещали дополнительные поставки. Вполне возможно, что поддержка киевского режима приведет к полному списанию такой техники.
Немецкие мостоукладчики впервые за почти полвека службы получили возможность показать себя за пределами учебных полигонов. Однако, насколько известно, украинские формирования пока не использовали их. Кроме того, применение такой техники может быть связано с определенными затруднениями. Так, Украине передали и ОБТ Leopard 2 поздних версий, чрезмерно тяжелые для любых имеющихся у нее мостоукладчиков, в т.ч. для немецкого «Бобра».
Один из мостоукладчиков, отправленных на Украину, декабрь 2022 г. Фото Telegram / BMPD
Впрочем, опыт применения другой инженерной техники и боевых машин в рамках т.н. контрнаступления показывает, что мостоукладчики Biber ждет незавидная участь. Некоторые из них подорвутся на минах, не дойдя до препятствий, тогда как другие уничтожат артиллерией или беспилотниками при попытке установить мост.
Машина из своего времени
Танковый мостоукладчик Biber начал поступать в части бундесвера в середине семидесятых годов и достаточно быстро показал себя с самой лучшей стороны. Такая техника за счет высоких характеристик и унификации с серийным танком могла эффективно решать свою задачу и обеспечивать требуемую мобильность войск в любых условиях.
Однако вскоре появился и поступил на вооружение новый основной танк Leopard 2, отличавшийся от предшественника улучшенной защитой и большей массой. ОБТ и перспективная техника на его базе предъявляли совершенно другие требования к мостовым конструкциям, причем они постоянно росли. В итоге немецкие бронемашины последних моделей уже не могут использовать мост полувековой давности. Кроме того, Biber в целом не отличается новизной и использует старое шасси, что делает его дальнейшее использование нецелесообразным.
Таким образом, в свое время немецкая промышленность создала для сухопутных войск новый образец инженерной техники, и он полностью устраивал заказчика. Но со временем мостоукладчик устарел морально и физически, вследствие чего от него стали отказываться. Сейчас Бундесвер получает современные мостоукладчики с более прочными мостами. Ненужные устаревшие машины тем временем отправляют «союзнику» в качестве военной «помощи».