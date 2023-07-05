Советник главы ДНР рассказал о массовом дезертирстве боевиков ВСУ после начала контрнаступления

После начала украинского контрнаступления увеличилось количество случаев массового дезертирства в рядах ВСУ. Об этом рассказал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире Первого канала.
Как отметил советник главы ДНР, украинские военные отказываются участвовать в опасных для них штурмах российских позиций. Например, в 28-й отдельной механизированной бригаде четвертая группа второго батальона в полном составе отказалась идти на штурмовые мероприятия. Свой отказ боевики ВСУ объяснили тем, что вся военная техника «перестала функционировать».
Информацию об этом и других случаях дезертирства или отказов от выполнения приказов командования российская сторона получает благодаря радиоперехвату украинских переговоров.
На мой взгляд, это просто саботаж из страха попасть в мясорубку
- подчеркнул Гагин в эфире Первого канала.
Как отметил советник главы ДНР, украинское командование резко активизировало штурмовые действия на фоне приближающегося саммита НАТО. Киевскому режиму требуется показать некий «результат», которого в действительности нет, и поэтому украинских боевиков бросают в так называемые «мясные штурмы». Но в рядах ВСУ растет понимание того, что на самом деле представляют собой атаки, из которых возвращаются живыми лишь около 15% личного состава подразделений, отметил советник руководителя ДНР.
Ранее заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал, что две бригады ВСУ пришлось выводить в тыл из-за слишком серьезных потерь. В одной из этих бригад после атак на позиции ВС РФ осталось лишь 40% личного состава.