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Советник главы ДНР рассказал о массовом дезертирстве боевиков ВСУ после начала контрнаступления

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Советник главы ДНР рассказал о массовом дезертирстве боевиков ВСУ после начала контрнаступления

После начала украинского контрнаступления увеличилось количество случаев массового дезертирства в рядах ВСУ. Об этом рассказал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире Первого канала.


Как отметил советник главы ДНР, украинские военные отказываются участвовать в опасных для них штурмах российских позиций. Например, в 28-й отдельной механизированной бригаде четвертая группа второго батальона в полном составе отказалась идти на штурмовые мероприятия. Свой отказ боевики ВСУ объяснили тем, что вся военная техника «перестала функционировать».

Информацию об этом и других случаях дезертирства или отказов от выполнения приказов командования российская сторона получает благодаря радиоперехвату украинских переговоров.

На мой взгляд, это просто саботаж из страха попасть в мясорубку

- подчеркнул Гагин в эфире Первого канала.

Как отметил советник главы ДНР, украинское командование резко активизировало штурмовые действия на фоне приближающегося саммита НАТО. Киевскому режиму требуется показать некий «результат», которого в действительности нет, и поэтому украинских боевиков бросают в так называемые «мясные штурмы». Но в рядах ВСУ растет понимание того, что на самом деле представляют собой атаки, из которых возвращаются живыми лишь около 15% личного состава подразделений, отметил советник руководителя ДНР.

Ранее заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал, что две бригады ВСУ пришлось выводить в тыл из-за слишком серьезных потерь. В одной из этих бригад после атак на позиции ВС РФ осталось лишь 40% личного состава.
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6 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 21:00
    +2
    Воюя лишь одной рукою
    Не победишь, увы, врага –
    Воюет он всерьёз с тобою,
    Как говорят - «без дурака»...
    Так может хватит притворяться,
    Что ты всесилен и суров,
    Пора второй рукою браться
    Душить врага без лишних слов!!!
    И бить его по наглой роже,
    Пока он точно не поймёт,
    Что даже НАТО не поможет,
    И что он круглый идиот...
    Россия войн не начинает –
    Она заканчивает их...
    Кто воевал с ней, это знает,
    А тот, кто хочет, просто псих!!!
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:01
    +3
    Саботаж и дезертирство это две большие разницы. В статье говорится о саботаже, а не о дезертирстве. Заголовок не соответствует сути статьи. yes
  3. Normann
    Normann Сегодня, 21:01
    0
    Война есть война, потерь не избежать, особенно когда командиры подчиняются тем кому плевать на потери как в личном составе, так и в технике.
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 21:14
    0
    ..."четвертая группа второго батальона в полном составе"...
    Кто, дорогие читатели, в курсе, сколько человек в такой группе?
  5. Rage66
    Rage66 Сегодня, 21:19
    0
    На мой взгляд, это просто саботаж из страха попасть в мясорубку

    А что тут удивительного, что люди не хотят умирать? what
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:32
    0
    Информацию об этом и других случаях дезертирства или отказов от выполнения приказов командования российская сторона получает благодаря радиоперехвату украинских переговоров.

    Отлично, значит наши могут запросто расшифровывать якобы невзламываемые шифры Коданов, Барретов и всяких прочих Харрисов, которые поставляют салофагам матрасники. Или они стали поставлять им Баклофенги - в виде наказания за плохие успехи в наступлении? А глупые салофаги по открытым каналам передают данные о дезертирствах, да. Не может же целый советник нести пургу, как широко известный усатый пресс-секретарь.