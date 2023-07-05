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Глава комитета бундестага ФРГ предложил принять в НАТО подконтрольные Киеву территории

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Глава комитета бундестага ФРГ предложил принять в НАТО подконтрольные Киеву территории

Западные политики пытаются найти способы принятия Украины в состав Североатлантического альянса в текущей военно-политической ситуации. Глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот предложил принять в НАТО подконтрольные Киеву территории. Об этом он заявил в интервью газете Zeit.


По мнению Рота, представляющего Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), Украину можно принять в НАТО «частями». Это предполагает, что условием вступления в альянс не обязательно можно рассматривать мир на всей территории, признаваемой Западом как украинская.

Рот считает, что можно принять в НАТО те области, которые на сегодняшний день контролируются киевским режимом. В этом случае статья 5 (о коллективной обороне) будет применима лишь по отношению к этим территориям, что станет определенной гарантией безопасности для Украины. Если пойти по пути традиционному, то есть дожидаясь возврата контроля Киева над всеми признаваемыми украинскими Западом территориями, то, как признался Рот, можно ждать бесконечно.

Однако здесь есть определенный нюанс. Во-первых, такой путь отнюдь не означает прекращения конфликта с Россией. Во-вторых, риск прямой конфронтации НАТО с РФ тоже возрастет, поскольку российские войска продолжат в определенной ситуации нанесение ударов по тем территориям, которые уже будут интегрированы в состав Североатлантического альянса. Вероятно, немецкий депутат рассчитывает, что после вступления этих территорий в НАТО, Россия побоится наносить по ним удары.
Использованы фотографии:
сайт НАТО / https://www.nato.int
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15 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 21:09
    0
    принять в НАТО подконтрольные Киеву
    Не понимает что ли, что нас это не остановит?! Тогда придётся воевать с НАТО. Да только немецкие города жалеть, как жалеют украинские, никто не будет.
    В этот раз Дрезден сравняем с землёй мы.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:25
      0
      Неужели этот идиотизм в бундестаге может восприниматься серьёзно?
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 21:42
        0
        Неужели этот идиотизм в бундестаге может восприниматься серьёзно?
        Если от гомика, а это точно гомик, то да вполне серьездно. Попробуй что то против сказать. ЛГБТшники задолбают... Небо через жoпy будет видно. laughing
      2. MrWolf
        MrWolf Сегодня, 22:02
        0
        Он ещё и нарастать будет. Вот увидите.
    2. Погоны
      Погоны Сегодня, 21:26
      0
      Цитата: Anarchist
      Тогда придётся воевать с НАТО. Да только немецкие города жалеть, как жалеют украинские, никто не будет.
      В этот раз Дрезден сравняем с землёй мы


      Наивный вы человек. Вы разве не слышали, что для нашего высшего руководства НЕТ недружественных народов? Накидать вам ссылочек на эти заявления нашего руководства?

      А вы грозитесь стирать с лица земли города. Кто вам позволит? Свои же за такие намерения и осудят.
  2. A2AD
    A2AD Сегодня, 21:11
    -1
    Вероятно, немецкий депутат рассчитывает, что после вступления этих территорий в НАТО, Россия побоится наносить по ним удары.
    Они там все с наглухо отшибленными мозгами? Кем укропы воевать тогда будут? Проведут очередную мобилизацию на территориях уже нато, и пустят это мясо в расход?
    А кто тогда станет разбирать, где новые территории нато, а где старые?
    ПС. А, я понял, очередной заднеприводный. Если в жoпe и были мозги, то давно уже там отбиты напрочь.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:12
    -1
    Ну идиот! Слов нет... Это сейчас ,, территории подконтрольны" а завтра что будет?.. А если на эти территории " Ахмат" или " Вагнер" припрется? Им ведь по до фонаря " подконтрольные" или не подконтрольные.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:13
    -1
    И что, они типа законодательно обяжут сами себя начать войну если хоть одна герань упадет на Киев? А что им сейчас мешает? Раньше западные страны как-то спокойно начинали войны без подписания документов, в которых сами себя обязывали
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 21:38
      -1
      И что, они типа законодательно обяжут сами себя начать войну если хоть одна герань упадет на Киев? А что им сейчас мешает?
      Хуже. А где гарантия что наркоклоун не долбанет в очередной раз по Белгороду? Не, ну зачем это укуркам - понятно. В ответ полетит может даже не по киеву, а по варшаве берлину лондону. Но вот немецкому гомосеку это нафига? Его что, "партнер" бросил и он так решил самоубиться?
  5. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 21:16
    0
    как по мне это просто попытка выбить себе деньжат, или возможно повысить свой статус.. реально на данном этапе это не реализуемо. не пойдут западные страны на такой риск.
  6. Наган
    Наган Сегодня, 21:17
    0
    Если Зеленский очень хочет вступить, пусть прогуляется по местам выгула собак. Там он вступит...
    в продукты жизнедеятельности.
  7. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 21:18
    +1
    И как же вы будете принимать в НАТО территории уже вошедшие в состав РФ...??? Это же уже оккупация НАТО российских территорий... Как там насчет красного флага над Бундестагом...??? Неужели вы всё так быстро забыли...??? Не сделанная вовремя работа над ошибками всегда приводит к большой войне...
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 21:29
      +1
      Цитата: Lev_Russia
      И как же вы будете принимать в НАТО территории уже вошедшие в состав РФ...??? Это же уже оккупация НАТО российских территорий... Как там насчет красного флага над Бундестагом...???


      Вы, прежде чем грозить НАТО, сначала российский флаг над Херсоном идите верните вместо украинского.
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:32
    -1
    К сожалению депутатская неприкосновенность на действия бригад скорой психиатрической помощи тоже распространяется.
    И даже если депутат полный невменько с разтроением личности- его нельзя лечить.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 21:48
      -1
      И даже если депутат полный невменько с разтроением личности- его нельзя лечить.
      Та не, все проще. Там чисто задний привод. А на всех таких там, ни каких дурок не напасешься. Это у нас еще есть варианты. Кто реально, а кто по мнению народа. lol