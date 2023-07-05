Глава комитета бундестага ФРГ предложил принять в НАТО подконтрольные Киеву территории

Западные политики пытаются найти способы принятия Украины в состав Североатлантического альянса в текущей военно-политической ситуации. Глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот предложил принять в НАТО подконтрольные Киеву территории. Об этом он заявил в интервью газете Zeit.По мнению Рота, представляющего Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), Украину можно принять в НАТО «частями». Это предполагает, что условием вступления в альянс не обязательно можно рассматривать мир на всей территории, признаваемой Западом как украинская.Рот считает, что можно принять в НАТО те области, которые на сегодняшний день контролируются киевским режимом. В этом случае статья 5 (о коллективной обороне) будет применима лишь по отношению к этим территориям, что станет определенной гарантией безопасности для Украины. Если пойти по пути традиционному, то есть дожидаясь возврата контроля Киева над всеми признаваемыми украинскими Западом территориями, то, как признался Рот, можно ждать бесконечно.Однако здесь есть определенный нюанс. Во-первых, такой путь отнюдь не означает прекращения конфликта с Россией. Во-вторых, риск прямой конфронтации НАТО с РФ тоже возрастет, поскольку российские войска продолжат в определенной ситуации нанесение ударов по тем территориям, которые уже будут интегрированы в состав Североатлантического альянса. Вероятно, немецкий депутат рассчитывает, что после вступления этих территорий в НАТО, Россия побоится наносить по ним удары.