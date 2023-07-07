Балканская репетиция европейской войны

«На нож» – картина Ярослава Вешина, 1912 год. Болгарская пехота атакует турецкие позиции
Угроза большой войны
Сильный нажим Франции, которая явно склонялась к началу большой европейской войны (Как горячие балканские парни начали войну из-за турецкого наследства), не заставил Россию отступиться от осторожной политики. Петербург не желал войны с германским блоком.
Английская дипломатия заняла в австро-сербском конфликте уклончивую позицию. Лондон явно хотел сохранить роль арбитра между своими союзниками по Антанте и германским блоком. В ноябре 1912 года Лондон предложил созвать международную конференцию для решения балканских вопросов. Австро-Венгрия медлила с согласием, Германия поддерживала своего союзника. 28 ноября сербы захватили Дураццо на берегу Адриатического моря. Вена потребовала от Белграда вывести войска из албанских земель. 2 декабря Берлин заявил, что поддержит Австро-Венгрию, если на неё нападут.
В империи Габсбургов открыто готовились к войне. 10 декабря на пост главы генштаба был возвращён «ястреб» Конрад фон Гетцендорф. Другой лидер военной партии – генерал Кробатин, был назначен военным министром. Уже 14 декабря Гетцендорф подал императору записку, в которой предлагал немедленно атаковать Сербию. Старый кайзер Франц-Иосиф отказался от вторжения, опасался последствий.
Вена отказалась от вторжения и из-за позиции Лондона. Великобритания дала понять Германии, что не останется нейтральной, если дело дойдёт до европейской войны с участием французов и немцев. Берлин, который ещё не завершил свои военные программы и не был готов к войне с Британией, оказал соответствующее влияние на Вену. Свою роль сыграла и позиции Италии, которая всё больше отходила от Тройственного союза.
В результате Германия и Австро-Венгрия дали согласие на созыв международной конференции. Под воздействием России Сербия пошла на уступки: сербское правительство сообщило, что подчинится решению великих держав. То есть Сербия отказывалась от выхода к Адриатике.
Совещания в Лондоне
В середине декабря 1912 года в Лондоне начали работу две международные конференции. На одной встречались представители воюющих сторон: Турция и государства балканского блока. На другой – совещались представители шести великих держав. Председателем конференции был британский министр иностранных дел Эдуард Грей. Германия и Австро-Венгрия поддерживали позицию Турции, стараясь урезать плоды побед балканских союзников и преимущественно Сербии. Антанта и особенно Россия, оказывали поддержку Балканским государствам.
На первом заседании послов 17 декабря в угоду Австрии и Италии было решено создать автономную Албанию (сами албанцы провозгласили создание своего государства во Влоре 28 ноября) под верховной властью султана и покровительством шести держав. Это решение нарушало интересы Сербии, Албания закрывала выход сербам к морю. Великие державы потребовали от Сербии вывести войска из Албании. В январе 1913 года Белград дал на это своё согласие.
Таким образом, вопрос выхода Сербии к морю, что особенно возмущало австрийцев, был разрешён. Тем не менее в декабре 1912 – январе 1913 года австрийская военная партия по-прежнему требовала начала войны с Сербией. Правда, на этот раз Германия, не желая воевать сразу с Россией, Францией и Англией, была против этой идеи.
Своя дипломатическая борьба шла между Турцией и её противниками. Победители требовали, чтобы новой границей европейской части Турции была линия Мидия – Родосто. Турки должны были сдать ещё сопротивляющиеся крепости – Адрианополь, Янину, Скутари, отступиться от островов в Эгейском море. Константинополь отказывался сдать эти позиции. По вопросу Адрианополя позиции России и Австро-Венгрии совпали, обе державы хотели получить благодарность Болгарии. Петербург сообщил Турции, что если она не уступит по вопросу Адрианополя, и война будет продолжена, то Россия не гарантирует своего нейтралитета. Началась концентрация Русской армии на Кавказе.
Англия и Франция не желали участия России в войне с Турцией и соответственно русских успехов и территориальных захватов. Поэтому Грей и французский президент Пуанкаре предложили коллективное давление на Турцию. Австро-Венгрия поддержала этот проект. 17 января 1913 года Турции вручили ноту, в которой указывалось, что если Порта не даст согласие на заключение мира со сдачей Адрианополя, то будут серьёзные последствия.
Турецкий султан Мехмед V. Правил Османской империей в годы Балканских войн
Переворот в Турции и возобновление войны
Турецкие власти склонялись к капитуляции. Но 23 января 1913 года в Константинополе произошёл военный переворот. К власти вернулись шовинисты-младотурки. Германия поддержала новое турецкое правительство: немцы в этот период активно экономически осваивали Турцию (Багдадская железная дорога и другие проекты). Берлин предостерёг Петербург от войны с Турцией. Поощряемый немцами, новый турецкий кабинет занял непримиримую позицию.
3 февраля 1913 года боевые действия возобновились. Турки попытались перейти в наступление под Чаталджой, но были отброшены болгарами. Болгарская армия перешла в контрнаступление. В марте пали турецкие крепости Адрианополь и Янина, в апреле – черногорцы заняли Скутари. Турция была снова разгромлена, балканские армии вполне могли выйти к проливам и захватить Константинополь. Назревал полный раздел Османской империи. Турция вторично запросила мира.
Великие державы не были готовы к полному разделу турецкого наследства. Помогли Турции и свары в стане союзников. Началась грызня Болгарии, Сербии и Греции за раздел добычи. В спор влезла Румынии, она хотела свой кусок. Бухарест требовал от Софии за сохранение нейтралитета часть Добруджи.
Россия опасалась выхода болгарских войск к проливам и захвата Константинополя. Черноморский флот стали готовить к броску на Босфор. Франция боялась, что русские под шумок займут Константинополь, и после этого не захотят воевать с Германией за французов. Париж предложил направить к Дарданеллам коллективный флот великих держав.
Россия давила на Софию, чтобы болгары отказались от дальнейшего наступления. Обещали Адрианополь и помочь в торге с сербами по поводу Македонии. 16 апреля 1913 года Болгария и Турция заключили перемирие. 20 апреля турки заключили перемирие и с другими противниками, кроме черногорцев.
Отступающие турецкие солдаты
Лондонский мирный договор
Мирные переговоры в Лондоне возобновились. Спорных вопросов хватало. Греция пыталась захватить южную часть Албании. Италия и Австро-Венгрия пытались урезать греческие аппетиты. Англичане и французы активно поддерживали Афины. Также греки требовали отдать им все острова в Эгейском море, турки, как могли, противились. Россия поддерживала многие претензии греков, но не хотела, чтобы Греция получила острова, которые блокировали Дарданеллы (Имброс, Лемнос, Тенедос и Самофракию). Германия поддерживала своих турецких протеже. Свою позицию имела Италия, которая не хотела отдавать грекам или туркам острова Додеканез.
Тем временем начался новый острый спор из-за города Скутари (Шкодер) на севере Албании, который продолжали осаждать черногорцы. Черногорский король Николай отказывался снять осаду. Черногорию поддерживали Россия и Франция. 23 апреля турки капитулировали. Австрия категорически настаивала, чтобы город перешёл под контроль Албании. Австрийцы снова угрожали войной. Чтобы образумить черногорцев, великие державы решили направить к её берегам коллективный флот. Одна морская блокада ничем не угрожала Черногории. В итоге Россия снова уступила Австрии. Вопрос о Скутари был разрешён в согласии с пожеланиями Вены.
30 мая 1913 года в Лондоне был подписан мир. Почти вся территория европейской части Османской империи перешла под контроль Балканских государств. У Турции в Европе остался только Константинополь и небольшая полоска земли по линии Энос – Мидия. Вопросы об устройстве и границах Албании, участи Эгейских островов остались нерешенными. Они передавались на последующее рассмотрение великих держав.
Таким образом, Турция потеряла почти все владения в Европе, была серьёзно ослаблена. Она уже не могла заметно сковать Россию на Кавказе, как планировали в Германии и Австрии. Первая Балканская война ухудшила позиции Тройственного союза на Балканах, отсюда и истерики Вены с угрозами начать войну. Усиление Сербии на Балканах вынуждало Австро-Венгерскую империю отвлекать большие силы с Галиции, с русского фронта на балканский. Болгария также усиливалась, что вынуждало германцев усилить дипломатический нажим на Софию, чтобы оторвать её от России и Сербии. Ни одно из государств-учредителей Балканского союза не было удовлетворено в полной мере Лондонским договором и результатом войны, что стало поводом для новой войны.