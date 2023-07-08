Норвежские ракеты NSM – есть ли повод для беспокойства?

Итак, Украина ведет переговоры с Польшей о покупке берегового мобильного противокорабельного ракетного комплекса NDR (Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy).
По сведениями портала Defence24.pl, ВМС Польши, куда входят береговые противокорабельные комплексы, планирует закупку новых комплексов, а старые может продать. Причем, пока не уточняется, за счет ли украинских средств, либо средства предоставят страны Европы. То есть, не безвозмездно. Но у поляков в этом плане не сорвешься. Узы дружбы с Украиной настолько крепки, что без денег ну просто никак.
Тем более, полякам после этой продажи придется напрячься и купить новые комплексы, а это дело дорогостоящее. Но решение уже принято, если верить польским источникам, а верить им можно, поскольку вооруженные силы Польши реально переживают такую модернизацию, что могут претендовать на первое или второе место в Европе.
А старые комплексы NDR можно и продать нуждающимся. Особенно, если за них заплатят щедрые европейцы.
Основным вооружением комплекса NDR являются ракеты NSM (Naval Strike Missile).
Разработка и производство норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace. Ракета небольшая, длина чуть меньше 4 метров, масса 407 кг, из которых на боевую часть приходится 226 кг. Корпус ракеты выполнен из композитных материалов, что снижает вес с одной стороны и затрудняет обнаружение ракеты с другой.
В нашем случае комплекс берегового базирования, ВМС Польши имеют два дивизионных комплекта. Каждый комплект состоит из двух батарей, включающих по три подвижные пусковые установки с четырьмя ракетами и машину управления огнем. Кроме этих машин в состав комплекса NDR входят машины управления батарей и дивизиона, узлы мобильной связи, подвижная РЛС обнаружения и сопровождения целей производства польского предприятия PIT-RADWAR и машины тылового обеспечения.
Большое количество машин управления и связи обеспечивает комплекс внешним целеуказанием.
Все элементы комплекса NDR выполнены на шасси польских военных грузовиков Jelcz. Вообще приобретение комплектов NDR сопровождалось передачей ряда технологий, благодаря чему польская сторона смогла обеспечить выпуск многих компонентов для поддержания комплексов в работоспособном состоянии.
Такая щедрость объясняется тем, что Польша стала первым покупателем NDR еще в далеком 2008 году. Все остальные пользователи, КМП США, Румыния и Латвия стали клиентами Kongsberg Defence & Aerospace значительно позже.
Чем, кроме незаметности, опасны эти ракеты в случае попадания в распоряжение Киева?
Главным образом, конечно, незаметностью. Ракета, которую сложно обнаружить уже сама по себе очень опасна, а в конструкции NSM реализовано много наработок по снижению радиолокационной и тепловой заметности. Поверхность корпуса не имеет контрастных щелей и острых кромок, про композитные радиопоглощающие материалы уже говорилось.
Боевая часть бронебойно-фугасная, общей массой 226 кг. 120 кг весит титановый корпус, внутри которого находится 100-кг заряд взрывчатого вещества. Взрыватель программируемый, многовариантного подрыва.
Далее самое интересное, то есть, дальность. В принципе, заявлено, что NSM имеет дальность полета в 100 миль или 185 км. Но здесь есть один маленький нюанс, о котором известно всем, кто в теме. Это система управления.
Она в ракете комбинированная. На маршевом участке траектории ракета идет по данным инерциальной системы, которая позволяет ракете двигаться по заранее запрограммированной траектории, огибать преграды на местности и районы ПВО противника. Траектория может быть весьма сложной. Коррекция траектории осуществляется по данным GPS и при помощи подсистемы коррекции по рельефу местности TERCOM (Terrain Contour Matching).
Система TERCOM сопоставляет рельеф местности, где летит ракета с эталонными картами, предварительно заложенными в память бортового блока управления и на основании полученных данных корректирует полет ракеты.
Понятно, что система управления непростая и позволяющая ракете активно маневрировать, выбирая наиболее оптимальный курс и обходя наиболее опасные районы.
Что будет, если в NSM взять и отключить все эти «умные» подсистемы и просто отправить ракету не по маловысотному маршруту с активным маневрированием, а на высоте от 1 до 2 тысяч метров (вообще NSM летит на высотах до 6 тысяч метров) и практически по прямой?
Естественно, дальность полета возрастет. И есть данные, что при полете на большой высоте без маневрирования NSM может пролететь до 300 миль, то есть, 550 км.
Это, согласитесь, уже совсем иные расклады. Таким образом можно держать под прицелом абсолютно весь Крым, да и не только Крым.
Точность? Ну как минимум, на уровне «Хаймарса». Незаметность? Тоже имеет место. Что касается возможности прорыва нашей ПВО – все возможно, дроны как-то долетают до Москвы и дальше, а уж малозаметная (так назовем) ракета тоже сможет, если ей разрешить.
Естественно, речь пойдет о статичных целях. Да, противокорабельная ракета работает по динамическим целям, которые не стоят на месте. Потому применить ПКР NSM по наземной цели проще простого. Она сможет это сделать. А насколько эффективно смогут российские ЗРК отследить, перехватить и уничтожить эту ракету, возможно, что вопрос времени.
Ракета NSM и ее воздушный аналог JSM, разработанный специально под F-35 – весьма современное и приличное оружие. Конечно, боевая часть у ракеты не такая разрушительная, как у того же «Искандера», но возможности у ракеты есть. И в случае получения этих комплексов в свое распоряжение, Киев сможет ими воспользоваться по своему усмотрению. Насколько эффективно – третий вопрос, но соблазн долбануть такой ракетой из района того же Глухова по Москве будет велик.
Учитывая откровенно небольшие размеры ракеты, а значит, мобильность, такое вполне может произойти.
Ракета поставляется в контейнере размером 4 х 0,81 х 0,8 м. Снаряженная масса контейнера 710 кг. То есть, нормальное шасси грузового автомобиля доставит ракету практически куда угодно. И оттуда можно будет сделать запуск.
В целом, ракета не так опасна из-за своей противокорабельной боевой части, но тут весь вопрос в том, как ее применять. Какие объекты окажутся в качестве целей. Порой 120 кг взрывчатки более чем достаточно, чтобы нанести ощутимый ущерб. Как в ракете ЗРК «Стрела-10», спалившей 5 000 тонн авиационного керосина в Воронеже. 3-5 кг боевой части ЗУР 9М333 оказалось более чем достаточно для нанесения такого ущерба. 120 кг, конечно, имеют более широкие возможности.
В этой истории для нас есть несколько неприятных моментов, но есть и один оптимистичный. Поляки бесплатно свои комплексы украинцам не отдадут. Не та страна, не те устои. У ВМС Польши сейчас два дивизиона, за каждый было отдано 115 миллионов долларов. То есть, в сумме 230 миллионов.
То, что в Украине таких денег нет, это понятно. Захотят ли европейцы оплатить полякам их щедрость – вопрос цены, какую скидку поляки сделают за «почти новые» комплексы. Нам же остается только ждать результатов.