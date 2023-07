Немецкие «Леопарды 2» и американские снаряды: дружат вполне неплохо

Из чего и чем стреляли?

Посмотрим на результат



Для начала практический (тренировочный снаряд) М1002. Дистанция стрельбы – один километр. Слева результат попаданий из пушки L44, а справа – L55. Можно заметить, что «длинностволка» усадила два снаряда в одну пробоину. При этом точки прицеливания у обоих танков были разные, поэтому локализацию попаданий во внимание принимать не следует, а кучность – вполне.



Зависимость начальной скорости оперённого бронебойного подкалиберного снаряда KEW-A2 от температуры метательного заряда. Отметки в виде розовых квадратов и соответствующая им линия на графике – пушка L55. Её визави отмечена синими ромбами.



Результат попаданий из L44 и L55 по мишени с дистанции 1 700 метров снарядами KEW-A2. Пробоины под номерами 1 и 2 сделаны при температуре порохового заряда –32 градуса Цельсия. Под номерами 3, 4 и 5 – при температуре +21 градус Цельсия. 6 и 7 – при +50 градусов Цельсия.

Примечание: после четвёртого выстрела наводчик танка «Леопард 2А6» с пушкой L55 сместил точку прицеливания вправо.



Просто, что называется, картинка ради интереса. Попадания в башню и корпус танка «Леопард 1» из его младшего собрата «Леопард 2А5» с 1 000 метров американскими снарядами KEW-A2.



Зависимость начальной скорости многофункционального снаряда М830А1 от температуры метательных зарядов. Обозначения те же: синим показано орудие L44, а розовым – L55.



Результат попаданий из L44 и L55 с дистанции 1 700 метров снарядами М830А1. Как обычно, пробоины под номерами 1 и 2 сделаны при температуре порохового заряда –32 градуса Цельсия. 3, 4 и 5 – при +21 градусе Цельсия, а 6 и 7 – при +50 градусах Цельсия. Столь большой разброс первых двух выстрелов из пушки L55 никак не поясняется, но, по всей видимости, что-то с точкой прицеливания перемудрили, поскольку остальные снаряды наводчик положил в мишень нормально.



На этих снимках всё в принципе понятно. Снаряд – многофункциональный М830А1, а цель – имитатор вертолёта на дальности 1 000 метров. Сверху цель до обстрела, а снизу, разумеется, после него. Разницы в пушках нет, за исключением того, что L55 посылает снаряд с большей начальной скоростью во всех температурных диапазонах, поэтому точность её несколько выше.



На этих снимках показаны мишени для снаряда M1028 Canister. Это деревянные щиты, колючая проволока и гражданский автомобиль. По первым двум дистанция стрельбы не уточняется, а вот по автомобилю – в районе 100 метров.



Вот что стало с колючей проволокой и деревянными щитами после выстрела M1028 Canister из «леопардовой» пушки. Тестировались тут обе, и результаты у них положительные, но показаны лишь общие последствия.



Тот же снаряд M1028 Canister, но уже по гражданскому автомобилю с дистанции около 100 метров. Думается, что в подробном описании результат не нуждается – всё и так прекрасно видно

В качестве испытуемых на полигоне присутствовали два танка: датский «Леопард 2А5» с гладкоствольной пушкой L44 (длина ствола 5,28 метра) и голландский «Леопард 2А6», имеющий, соответственно, орудие L55 со стволом длиной 6,6 метра. Столь существенная разница в габаритах даёт ощутимую прибавку в начальной скорости полёта не только немецким, но и логично – американским снарядам, о чём и поговорим ниже.Что касается самих боеприпасов, то их четыре:– практический 120-мм снаряд, имитирующий баллистику многофункционального кумулятивно-осколочного боеприпаса М830А1.– оперённый бронебойный подкалиберный снаряд, являющийся экспортным вольфрамовым аналогом уранового М829А2 из боекомплекта «Абрамса».– многофункциональный кумулятивно-осколочный боеприпас подкалиберной конструкции. Предназначен для использования в танках «Абрамс» для борьбы с бронетехникой, пехотой и вертолётами противника.– картечный снаряд, снаряжённый тысячью вольфрамовых шариков малого диаметра для поражения живой силы, небронированной и некоторой легкобронированной техники, а также для проделывания проходов в заграждениях типа колючей проволоки.Часть выстрелов испытывалась с различной температурой метательных зарядов, так как она напрямую влияет на начальную скорость снаряда: чем теплее порох, тем большую энергию он выдаёт при горении и, соответственно, сильнее ускоряет снаряд.С охлаждением пороха процесс диаметрально противоположен. Это обстоятельство серьёзно влияет на кучность стрельбы, особенно если она производится на дальних дистанциях, превышающих расстояние прямого выстрела. Впрочем, все современные системы управления огнём учитывают эту особенность, в том числе и наши.Испытания показали, что немецкие пушки L44 и L55 действительно вполне хорошо «переваривают» подкалиберные бронебойные, универсальные и картечные снаряды, предназначенные для танков «Абрамс». С кучностью там тоже, как видим, всё нормально, поэтому унификация в боекомплекте, какая-никакая, но присутствует.Так что нашим противникам, которые в скором времени получат американские танки, в какой-то мере даже повезло – гипотетически в ситуации, когда положение с боеприпасами для «Леопарда 2» окажется незавидным, на «род и племя» имеющихся под рукой выстрелов можно внимания не обращать.Но есть один нюанс, который касается вообще всех танков и «Леопарда 2» в том числе: снаряды имеют разные и зачастую уникальные баллистические характеристики. Они «вшиты» в баллистический вычислитель системы управления огнём. Поэтому, когда в казённик пушки вкидывается «неродной» для системы выстрел, то ожидать высокой точности попаданий на больших дистанциях боя не приходится – нужные поправки вычислитель не выдаст. Так что не все подходящие по калибру боеприпасы одинаково полезны – иногда могут и подвести.